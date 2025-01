Trendy v oblasti automatizace a využití AI pro rok 2025

Celopodniková strategie

Pro udržení náskoku před konkurencí musí společnosti rozvíjet svou infrastrukturu tak, aby obsahovala celopodnikový přístup k automatizaci. To znamená přejít od dílčích automatizačních projektů s různými nástroji k novému jednotnému přístupu, který využije předchozí investice, ale zároveň bude rychle reagovat na komplexní události a podporovat škálování.





Je to skvělá příležitost, jak odstranit bariéry bránící spolupráci, aby lidé v různých týmech ve firmě mohli snadno pracovat s různými nástroji, dodavateli i cloudovými službami. Celopodniková strategie umožňuje organizaci sdílet osvědčené postupy a poznatky a standardizovat procesy, což pomáhá eliminovat duplicity.

Automatizace od prvního dne

Vzhledem ke změnám v oblasti virtualizace hledají společnosti i způsoby, jak využít kontejnerizaci a rozvinout své nativně cloudové schopnosti. V kombinaci s tlakem na ceny cloudu se organizace spíše než na návrat ke statu quo dívají na širší modernizaci jako na příležitost nasadit automatizaci hned od počátku, než aby jí dodatečně nahrazovaly už zavedené postupy nebo procesy.

Architektura pro hybridní cloud

V roce 2025 budou v evropském regionu v centru pozornosti dva klíčové právní předpisy – implementace evropských regulací DORA (Digital Operational Resilience Act) a CRA (Cyber Resilience Act), které řeší provozní a kybernetickou odolnost. Jelikož je vzhledem ke globální nestabilitě bezpečnost a odolnost podniků zcela klíčová, budou mít infrastrukturní týmy hlavní roli při určování schopností podniků reagovat na jakékoli vnější události.

Cílem regulace DORA je snížit systémová rizika v případech, kdy by se finanční instituce spoléhala pouze na jediného velkého poskytovatele cloudové infrastruktury. Společnosti budou spoléhat na větší automatizaci nasazení infrastruktury a aplikací, aby mohly rychle reagovat na změny, což povede k hybridním cloudovým architekturám. Také všechny technické týmy budou primárně myslet na automatizaci.

Zákon o kybernetické odolnosti (CRA) uloží společnostem povinnost pochopit, jak mohou nadále udržovat bezpečnost všech technologií, které prodávají a nasazují. Zdůrazní se tím význam aktualizací softwaru všech zařízení, a to i v případě, že jsou na určitou dobu odpojena nebo nasazena daleko od datového centra. Taková zařízení na okraji sítě budou stále častěji využívat automatizované nasazení, aby splnila tyto nové požadavky a udržela stále více propojený svět v bezpečí.

V roce 2025 bude nabírat na obrátkách návrat operací do datových center, tzv. cloud exit. Společnosti, které neprovedly modernizaci pro cloud, budou rozčarovány z nedostatečných úspor a v současném geopolitickém klimatu budou muset také více předcházet rizikům. S využitím moderních přístupů a nástrojů i nejnovějších postupů automatizace mají při návratu do datového centra možnost vytvořit mnohem efektivnější, cloudu podobnou infrastrukturu.

Automatizace řízená událostmi

Tlak na infrastrukturní týmy, aby rychleji reagovaly na incidenty nebo požadavky širší organizace, aniž by rostly náklady, povede mnohé z nich k rozšíření jejich automatizovaných reakcí. Propojení stávajících investic do automatizace s automatickou reakcí na servisní požadavky nebo události z monitoringu uvolňuje kapacity na lidskou reakci nebo umožňuje mít v některých případech plně automatizovanou, bezdotykovou reakci. To zkracuje čas potřebný k nápravě po incidentu a umožňuje mnohem důkladnější reakci na větší počet incidentů.

Automatizace s využitím AI

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve všech týmech IT zvyšuje využívání kódu generovaného umělou inteligencí (AI). Už slýcháme klišé, že „o práci nepřijdete kvůli AI, ale kvůli někomu, kdo AI používá“. Nyní lze navíc kód generovat na základě podnětů v přirozeném jazyce. Se zdokonalováním modelů a flexibilnějšími možnostmi nasazení bude v roce 2025 využívání podpory AI při kódování a automatizačním skriptování narůstat. Modely budou kombinovat větší soubory dat se znalostí prostředí zákazníků, takže automatické generování kódu bude lépe odpovídat požadavkům jednotlivých zákazníků, což ušetří úsilí vývojářům a pomůže juniorním zaměstnancům. S těmito schopnostmi bude možné dosahovat vyšší produktivitu týmů i podporovat jejich juniorní členy při osvojování si nových dovedností.

Řízení

Společnosti, které zaznamenají úspěch se svými modernizačními strategiemi a získají přehled o tom, které úlohy jsou vhodné pro cloud, budou i nadále do cloudu přesouvat více různorodých úloh. Tím sice zvýší flexibilitu své infrastruktury, ale současně to může zkomplikovat předvídání nákladů. Zároveň budou pod tlakem větší udržitelnosti, tedy aby snížily uhlíkovou stopu své spotřeby výpočetní techniky.

V tomto prostředí bude oproti manuálnímu řízení výhodou možnost definovat nasazení infrastruktury a schopnost důsledného ověřování jejího využití, včetně možnosti zabránit nadměrné spotřebě nebo omezit její využití na základě zásad vestavěných přímo v návrhu. Očekávám, že v roce 2025 bude do podnikových automatizačních platforem zákazníků vestavěno více postupů, které pomohou při úspoře nákladů a plnění cílů společenské odpovědnosti (CSR).

Zatímco umělá inteligence bude i nadále na vrcholu všech seznamů inovací, vyšší prioritu si získají také náklady a složitost řízení prostředí a úloh. Pochopení toho, kdy je možné prostředí automaticky uzavřít, aby se ušetřily peníze, a podrobnější sledování investic budou hlavní otázkou agendy technologických ředitelů. Zaměření se na automatizaci a nástroje, které se integrují s platformami zákazníků pro sledování a monitoring, bude stále rozšířenější, protože zvyšuje flexibilitu a šetří peníze.

Suverénní cloud

Výše uvedené trendy, včetně změn v regulaci i přání evropských zákazníků udržet data pro modely umělé inteligence v rámci evropského regionu, povedou k dalšímu posilování suverénních cloudů se sídlem v Evropě a snahám poskytovatelů hyperškálovatelných cloudových služeb o nasazení podobných kapacit v rámci evropských datových center. Tyto schopnosti budou, stejně jako u všech dodávek cloudů, stavět na silně automatizovaném přístupu.