Kde končí AI hype a začíná realita velkých firem

Když otevřete LinkedIn, ocitnete se ve světě AI úspěchů. Autonomní agenty nahrazují pracovní procesy. Nové byznysové modely vznikají díky vibe codingu během víkendu nebo přes noc. Celá oddělení přebírají vždy dostupní AI agenty.
AI se vyvíjí závratným tempem. Co to znamená pro lídry velkých firem? Je čas podlehnout FOMO, nebo pro enterprise prostředí platí jiná pravidla, kde se podobné zázraky jednoduše nedějí?
Data spíše potvrzují druhou možnost. Analýza více než 300 enterprise implementací, kterou zveřejnil MIT (Massachusetts Institute of Technology), ukazuje, že přibližně 95 % AI pilotů nepřineslo žádný měřitelný dopad na byznys. AI se sice nasazuje téměř všude, skutečné byznysové výsledky jsou ale stále spíše výjimkou.
Co tedy odlišuje skutečně úspěšnou enterprise AI od toho, co denně vídáte na LinkedInu?
Vytvořit prototyp je snadné. Nasadit AI do produkce v enterprise prostředí je úplně jiná disciplína
AI piloty málokdy selžou proto, že technologie nezvládne daný úkol. Selhávají v okamžiku, kdy mají jít do reálného provozu. Jak říká Ondřej Vaněk, bývalý chief AI officer společnosti Adastra: „Vytvořit prototyp je jako otěhotnět. Dostat řešení do produkce je jako porod. Trvá to déle, stojí to mnohem víc úsilí a bolí to. A tím to teprve začíná.“
Demo stojí na nadšení jednoho týmu. Produkční řešení ale musí obstát v prostředí nekvalitních dat, zastaralých systémů i změn, které ovlivňují každodenní práci lidí. Nasadit bezpečně AI pro desetitisíce uživatelů není jen otázkou samotné AI. Rozhodují DevOps, infrastruktura, bezpečnost i governance.
Tato práce není v demu vidět. A právě proto nepřistupují úspěšné firmy k AI jako k sérii izolovaných pilotních projektů, ale jako k dlouhodobému programu, který je potřeba systematicky budovat.
V enterprise prostředí se rozhodování o výdajích na AI přesouvá na jednotlivé uživatele
Tuto změnu si mnoho firem při zavádění AI zatím neuvědomuje. Cena za provoz AI modelů sice rychle klesá, celkové náklady ale rostou, protože lidé využívají AI stále častěji. Gartner odhaduje, že do roku 2030 klesnou náklady na provoz modelů o více než 90 %. Přesto budou firmy do AI investovat stále více. Levnější tokeny automaticky neznamenají nižší účet.
Zásadní změna se přitom odehrála jinde. V tom, kdo o výdajích za AI rozhoduje. Petr Zelenka, chief AI officer společnosti Adastra, říká: „Investice se dnes odehrávají na té nejnižší úrovni. Jednotliví uživatelé sami rozhodují, za co utratí své tokeny – tedy vaše peníze. Jediné, co můžete řídit, jsou souhrnné limity, třeba na den nebo měsíc.“
Dříve byly investice do AI výsledkem schváleného business-case. Dnes vznikají jako stovky drobných rozhodnutí každý den, aniž jednotliví uživatelé mají přehled o celkových nákladech. Jeden člověk může s AI odvést práci, která dříve odpovídala kapacitě několika zaměstnanců a často se taková investice vyplatí.
Problém je v tom, že vlastník AI platformy tuto vrstvu tvořenou jednotlivými uživateli nevidí. A ten, kdo utrácí peníze, není ten, kdo vyhodnocuje jejich návratnost.
Co funguje jednotlivcům, může být pro enterprise prostředí zásadním rizikem
Vezměte si „second brain“. Virální LinkedIn posty se točí kolem představy, že si jeden vytvoříte, napojíte na něj své agenty a firma se začne řídit sama. Zní to jednoduše. Vytvořit si něco takového pro sebe je opravdu otázka minut.
V enterprise prostředí se ale tato jednoduchost rychle rozpadá. Cenné know-how, zápisy ze schůzek, rozhodnutí i kontext ukrytý v e-mailech nebo v hlavách zaměstnanců bývají neoddělitelně propojené s citlivými, neveřejnými nebo důvěrnými informacemi. Jakmile takový „second brain“ zpřístupníte celému týmu, riskujete únik informací.
V enterprise prostředí je kontrolní vrstva nezbytná i nejvíce riziková
Ze všech předchozích úvah vyplývá jedno architektonické pravidlo: každá AI interakce by měla procházet centrální kontrolní vrstvou. Ta zajistí odstranění citlivých dat, ověří, že AI agent skutečně udělal to, co deklaruje, a zároveň umožní sledovat náklady na provoz. Toto řešení jsme vytvořili např. pro slovinskou banku NLB, která díky vlastní agentické platformě škáluje využití AI agentů celou organizací.
Kontrolní vrstva je zároveň nejcitlivějším místem celé architektury. Uchovává přístupové klíče ke všem AI modelům, jež přes ni komunikují. V březnu 2026 vyšla populární open source verze nástroje LiteLLM, která tiše odcizila přihlašovací údaje poté, co útočníci kompromitovali jednu z jeho dependencí. Jediné slabé místo tak ohrozilo všechny klíče, jež systém spravoval.
Poučení je jednoznačné: kontrolní vrstva není něco, co lze vynechat. Je to nejdůležitější součást celé AI architektury. A nevyplácí se tu dělat kompromisy.
Nenechte se strhnout LinkedInem
- Přistupujte k AI adopci jako k transformaci, ne jako k projektu. Cesta zpět už neexistuje, začněte proto co nejdříve.
- Začněte u software engineeringu. Software Development Lifecycle (SDLC) patří ve většině firem k nejlépe řízeným a nejlépe měřitelným procesům. Právě proto zde lze přínosy AI nejsnáze prokázat, když je porovnáváte s dobře nastavenou výchozí metrikou.
- Mějte jasno v tom, co vaši AI agenty skutečně dokážou číst. Jejich limitem nejsou data z datového skladu, ale poznámky, rozhodnutí a kontext uložený v hlavách lidí.
- Governanci řešte od prvního dne. Začněte s ní hned na začátku, je to mnohem jednodušší než ji doplňovat dodatečně.
- Vzdělávejte své lidi v tom, kolik AI stojí a jakou přináší hodnotu. Oni dnes rozhodují o využití AI a měli by rozumět nejen jejím možnostem, ale také nákladům a návratnosti.
LinkedIn vás bude dál přesvědčovat, že AI je levná, snadno se nasazuje a funguje skoro sama. Vaše pilotní projekty, faktury i bezpečnostní incidenty ale budou říkat něco jiného. U méně kritických scénářů se můžete inspirovat tím, co na LinkedInu vidíte. Když ale přijde na strategická rozhodnutí, řiďte se vlastním rozumem a zkušenostmi z pilotních projektů.
Autor: Michaela Peterková, marketing manager, Adastra AI