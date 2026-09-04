Vyšlo srpnové číslo CIOtrends 4/2026

Editorial otevírá číslo číslem, které rezonuje celým vydáním: většina firem investujících do AI dostane zpět 3,70 dolaru za každý vložený, zatímco šest procent úspěšných firem dostane desetinásobek. Podle McKinsey přitom nejde o lepší technologii, ale o ochotu vedení přepsat procesy od nuly a nést za AI osobní odpovědnost.
Titulní rozhovor s Petrem Jarošíkem, ředitelem společnosti Joyce, mapuje třicetiletou cestu firmy od distributora hardwaru k integrátorovi komplexních řešení pro firemní komunikaci, fotovoltaiku a retail infrastrukturu. Jarošík popisuje, jak se mění architektura projektů mezi on-premise a cloudem a proč firma raději otestuje produkt důkladněji, než aby přišla na trh jako první.
Klíčový analytický text čísla, Problematické jsou procesy, ne technologie, rozebírá data Eurostatu, McKinsey a Gallupu, aby ukázal, proč 88 procent organizací dnes nějakým způsobem používá umělou inteligenci, ale měřitelný přínos na úrovni podniku hlásí jen 39 procent z nich. Text srovnává přístup Revolutu a Klarny a ukazuje, že oslabování středního managementu může digitální transformaci spíše zpomalit než urychlit.
Zpráva Evropské komise o stavu digitální dekády 2026 v textu Česká cesta digitální dekádou odhaluje, že Česko sice vede v eGovernmentu a základní digitální gramotnosti populace, ale výrazně zaostává za Polskem, Slovenskem i Maďarskem v adopci cloudu, pokročilé datové analytiky a umělé inteligence v komerční sféře.
Blok textů o umělé inteligenci se dále věnuje bezpečnosti firemních dat v cloudových AI nástrojích, jevu takzvané stínové AI, kdy zaměstnanci nasazují neschválené nástroje rychleji než IT oddělení, a praktickému dilematu mezi pronajatými cloudovými modely a lokálním provozem AI na vlastním hardwaru.
Druhý rozhovor čísla s Lukášem Borovským, novým CEO společnosti Somfy CZ, se věnuje bezpečnostní certifikaci chytrého stínění a vlivu rostoucích cen energií na poptávku po automatizaci domácností.
Číslo dále přináší tradiční soutěž CIOtrends Případová studie, která letos slaví dvacáté výročí, spolu s prezentacemi přihlášených projektů. Nechybí ani texty o kognitivní robotice, AI prohlížečích jako konkurenci klasických webových prohlížečů a proměně profesí pod vlivem digitálních AI spolupracovníků.
A pro odreagování: redakce testovala Volkswagen Multivan Long 2,0 TDI a magazín věnuje pozornost i digitální éře náramkových hodinek a podzimním módním trendům.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.