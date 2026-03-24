Moravské kovárny se rozhodly pro modernizaci informačních technologií a vybraly ERP QAD a Minervu.

Moravské kovárny, a.s., jsou součástí rodinné skupiny PENN GmbH se sídlem v Rakousku. Firma se zaměřuje na výrobu zápustkových výkovků z oceli, které nacházejí uplatnění především v automobilovém a stavebním průmyslu, obranném sektoru, drážní technice a ve výrobě zemědělských a stavebních strojů. Zhruba 95 % produkce směřuje na export, zejména na trhy zemí Evropské unie.
MOKOV modernizuje a digitalizuje informační technologie výměnou stávající, která již nevyhovovala potřebám společnosti a rozvoji. Minerva Česká republika nabídla společnosti MOKOV nové řešení založené na ERP QAD Adaptive.
ERP QAD bude řešit prodej, komunikaci JIT se zákazníky automotive, plánování, nákup, kompletní monitoring materiálového toku skenováním, řízení a evidence ve výrobě včetně napojení klíčových strojů a vah, sériovou výrobu výkovků i zakázkovou výrobu nástrojů, kvalitu, zásoby i účetnictví a controlling. Součástí implementace bude i optimalizace podnikových procesů a jejich namodelování v QAD Modeleru procesů a podpora rozhodování pomocí vestavěného QAD BI. Implementační projekt se skládá z několika etap, které budou postupně implementovány tak, aby zákazník mohl, co nejefektivněji a nejdříve pracovat v novém ERP systému. Pro MOKOV bude implementace znamenat skokovou změnu, jak v provázanosti a úrovni zpracování procesů, tak i v komfortu uživatelů při zpracování dat a získávání informací.
Rudolf Penn jr., který zastává pozici manažera rozvoje obchodu v Moravských kovárnách, v projektu zastupuje majitele a je součástí implementačního týmu zákazníka, zhodnotil výběr ERP systému a jeho dodavatele: „Rozhodnutí pro ERP QAD a společnost Minerva Česká republika bylo výsledkem pečlivého výběru partnera i řešení, které podpoří naši další modernizaci. Hledali jsme systém, jenž dokáže pokrýt komplexnost našich procesů, zvýšit jejich provázanost a zároveň nám poskytne kvalitní podklady pro řízení a další růst společnosti. Věříme, že nová platforma nám pomůže posunout úroveň digitalizace a efektivity napříč firmou.“
Společnost Minerva Česká republika
Minerva Česká republika, a.s. je předním dodavatelem podnikových informačních systémů a digitálních řešení pro výrobní společnosti v České a Slovenské republice. Společnost je výhradním dodavatelem podnikových aplikací QAD Inc. na těchto trzích a dlouhodobě se zaměřuje na podporu digitalizace, efektivity a adaptability výrobních podniků.
V rámci svého regionu působí Minerva také jako Smart Expert Partner společnosti Siemens Digital Industries Software, v jehož rámci dodává řešení Opcenter Scheduling and Planning (APS) pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby – a to nezávisle na používaném ERP systému.
Portfolio společnosti Minerva zahrnuje širokou škálu nadstavbových aplikací, rozšiřujících modulů a odborných služeb, které pomáhají prohlubovat funkcionalitu ERP systémů a umožňují výrobním podnikům dosahovat vyšší úrovně efektivity, kontroly a produktivity. Zákazníkům poskytuje komplexní služby od implementace softwaru a odborného poradenství, přes systémovou integraci až po moderní cloudová řešení.
O QAD | Redzone
QAD | Redzone nově definuje výrobu a dodavatelské řetězce prostřednictvím své inteligentní, adaptivní platformy, která propojuje lidi, procesy a data do jednoho systému akcí. Se třemi základními pilíři – Redzone (posilování v první linii), Adaptivní aplikace (inteligentní páteř) a Champion AI (Agent AI pro výrobu) – pomáhá QAD | Redzone výrobcům pracovat v tempu Champion Pace a dosahovat měřitelné produktivity, odolnosti a růstu za pouhých 90 dní.