Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Článek „Když se AI učí sama a z dezinformací, degeneruje" dokumentuje, jak modely jako ChatGPT či Gemini trpí fenoménem model collapse, při kterém dochází k exponenciálnímu šíření chyb a homogenizaci jazyka. Výzkumy ze Stanfordu a Oxfordu potvrzují, že opakované trénování na AI generovaných datech vede k dramatickému poklesu kvality. Zvláštní pozornost věnuje časopis fenoménu LLM Poisoning, kdy stačí pouhých 250 škodlivých dokumentů k ovlivnění modelu jakékoli velikosti.
Proti těmto výzvám staví vydání technologii Liquid Neural Networks z MIT spin-offu Liquid AI, která představuje zásadní odklon od tradičních transformerů. Tyto dynamické neurony inspirované nervovým systémem hlístic dokážou vytvářet modely až stokrát menší než jejich tradiční protějšky při zachování srovnatelné přesnosti s GPT-4. Technologie slibuje nejen výrazné snížení energetických nákladů a latence, ale především možnost nasazení pokročilé AI přímo na edge zařízeních, což řeší problémy s vendor lock-inem a dodržováním GDPR.
Rozsáhlá anketa mezi ministerstvy, kraji a městy odhaluje paradox české státní správy, která do hardwaru a bezpečnosti investuje miliardy korun z evropských fondů, ale zároveň není schopna zaplatit kvalifikované IT odborníky. Článek „Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy" dokumentuje, jak ministerstvo financí investuje do infrastruktury nebo ministerstvo spravedlnosti do videokonferenčních zařízení, zatímco klíčové pozice zůstávají neobsazené kvůli nekonkurenceschopným tabulkovým platům.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Rozhovor se Zdeňkem Bínkem, ředitelem Zebra Systems, ukazuje cestu české firmy na americký trh, kde během dvou let zvýšila obrat z 300 tisíc na více než milion dolarů s cílem dosáhnout šesti milionů. Bínek zdůrazňuje, že v USA uspějete pouze tehdy, když opravdu dodáváte hodnotu, protože konkurence je brutální a nikdo vám nic neodpustí. Firma si udržuje vlastní standardy, například zpracování každé poptávky do 24 hodin, což americké partnery pozitivně překvapuje.
Významnou část vydání tvoří i texty o využití umělé inteligence v konkurenčním zpravodajství a prediktivní analýze. Jan Černý z VŠE popisuje, jak multiagentní systémy postavené na velkých jazykových modelech dokážou v krátkém čase navrhnout sady relevantních otázek a doporučit vhodné referenční zdroje pro competitive intelligence. Zároveň upozorňuje, že LLMs mohou přinášet jiný výběr zdrojů s užším doménovým pokrytím, což vyžaduje kombinaci tradičního vyhledávání pro zachování šíře zdrojů a AI pro rychlou syntézu a interpretaci.
Rozsáhlá příloha „Ovládněte svá data" analyzuje současný stav podnikové infrastruktury, kde hybridní cloud kombinuje privátní a veřejnou infrastrukturu a multicloudová strategie zapojuje služby více poskytovatelů. Podle průzkumů provozuje multicloudovou strategii 89 procent podniků, přičemž průměrná organizace využívá tři až čtyři platformy. Příloha rozebírá disciplínu FinOps pro řízení nákladů, dominanci Kubernetes v orchestraci kontejnerů a rostoucí roli edge computingu s trhem dosahujícím 168 až 228 miliard dolarů v roce 2025. Zvláštní kapitolu věnuje zálohování pro malé a střední podniky podle pravidla 3–2–1, ochraně před ransomwarovými útoky a datové suverenitě v kontextu Data Actu a NIS2.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměřeným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovějších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.