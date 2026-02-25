;
Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Obálka magazínu
Autor: Internet Info DG
První číslo CIOtrends roku 2026 se zaměřuje na klíčové výzvy, které stojí před podnikovým IT v době, kdy se umělá inteligence potýká s vlastními limity a státní správa řeší miliardové investice bez dostatečného personálního krytí. Vydání přináší hloubkové analýzy degenerace velkých jazykových modelů, revoluční Liquid Neural Networks (LNN) a komplexní přehled datové infrastruktury ve speciálu.

Článek „Když se AI učí sama a z dezinformací, degeneruje" dokumentuje, jak modely jako ChatGPT či Gemini trpí fenoménem model collapse, při kterém dochází k exponenciálnímu šíření chyb a homogenizaci jazyka. Výzkumy ze Stanfordu a Oxfordu potvrzují, že opakované trénování na AI generovaných datech vede k dramatickému poklesu kvality. Zvláštní pozornost věnuje časopis fenoménu LLM Poisoning, kdy stačí pouhých 250 škodlivých dokumentů k ovlivnění modelu jakékoli velikosti.

Proti těmto výzvám staví vydání technologii Liquid Neural Networks z MIT spin-offu Liquid AI, která představuje zásadní odklon od tradičních transformerů. Tyto dynamické neurony inspirované nervovým systémem hlístic dokážou vytvářet modely až stokrát menší než jejich tradiční protějšky při zachování srovnatelné přesnosti s GPT-4. Technologie slibuje nejen výrazné snížení energetických nákladů a latence, ale především možnost nasazení pokročilé AI přímo na edge zařízeních, což řeší problémy s vendor lock-inem a dodržováním GDPR.

Rozsáhlá anketa mezi ministerstvy, kraji a městy odhaluje paradox české státní správy, která do hardwaru a bezpečnosti investuje miliardy korun z evropských fondů, ale zároveň není schopna zaplatit kvalifikované IT odborníky. Článek „Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy" dokumentuje, jak ministerstvo financí investuje do infrastruktury nebo ministerstvo spravedlnosti do videokonferenčních zařízení, zatímco klíčové pozice zůstávají neobsazené kvůli nekonkurenceschopným tabulkovým platům.

Rozhovor se Zdeňkem Bínkem, ředitelem Zebra Systems, ukazuje cestu české firmy na americký trh, kde během dvou let zvýšila obrat z 300 tisíc na více než milion dolarů s cílem dosáhnout šesti milionů. Bínek zdůrazňuje, že v USA uspějete pouze tehdy, když opravdu dodáváte hodnotu, protože konkurence je brutální a nikdo vám nic neodpustí. Firma si udržuje vlastní standardy, například zpracování každé poptávky do 24 hodin, což americké partnery pozitivně překvapuje.

Významnou část vydání tvoří i texty o využití umělé inteligence v konkurenčním zpravodajství a prediktivní analýze. Jan Černý z VŠE popisuje, jak multiagentní systémy postavené na velkých jazykových modelech dokážou v krátkém čase navrhnout sady relevantních otázek a doporučit vhodné referenční zdroje pro competitive intelligence. Zároveň upozorňuje, že LLMs mohou přinášet jiný výběr zdrojů s užším doménovým pokrytím, což vyžaduje kombinaci tradičního vyhledávání pro zachování šíře zdrojů a AI pro rychlou syntézu a interpretaci.

školení AI

Rozsáhlá příloha „Ovládněte svá data" analyzuje současný stav podnikové infrastruktury, kde hybridní cloud kombinuje privátní a veřejnou infrastrukturu a multicloudová strategie zapojuje služby více poskytovatelů. Podle průzkumů provozuje multicloudovou strategii 89 procent podniků, přičemž průměrná organizace využívá tři až čtyři platformy. Příloha rozebírá disciplínu FinOps pro řízení nákladů, dominanci Kubernetes v orchestraci kontejnerů a rostoucí roli edge computingu s trhem dosahujícím 168 až 228 miliard dolarů v roce 2025. Zvláštní kapitolu věnuje zálohování pro malé a střední podniky podle pravidla 3–2–1, ochraně před ransomwarovými útoky a datové suverenitě v kontextu Data Actu a NIS2.

