Nová generace cloudu je tady. MasterDC spouští vlastní platformu

Vlastní cloud. Bez zbytečných kompromisů
Moderní cloud už dávno není jen o pronájmu virtuálního serveru. Firmy očekávají prostředí, ve kterém mohou infrastrukturu vytvářet, měnit a rozvíjet stejně rychle, jako se mění jejich vlastní potřeby.
Právě s touto ambicí vznikla nová platforma MasterDC. Její technický tým při návrhu zúročil zkušenosti z více než 15 let provozu veřejného cloudu. Novou platformu postavil MasterDC ve vlastní režii, takže ji má plně pod kontrolou po technologické i provozní stránce. Architektura stojí na open-source technologiích, což přináší technologickou nezávislost a omezuje riziko vendor lock-inu.
„Nechtěli jsme pouze nahradit jednu technologii jinou. Chtěli jsme změnit způsob, jakým zákazník s cloudem pracuje. Proto jsme si platformu postavili sami. Zákazníkům dává větší samostatnost a nám umožňuje cloud rychle rozvíjet podle toho, co skutečně potřebují,“ říká Jan Hrnčíř, DC Operations Director společnosti MasterDC.
Infrastruktura na pár kliknutí. Nebo přes API
Srdcem platformy je výrazná automatizace a samoobslužný portál. Zákazníci si bez zásahu poskytovatele mohou:
- vytvářet, upravovat a ovládat virtuální stroje,
- pracovat s úložištěm včetně snapshotů a záloh,
- nasazovat šablony předpřipravených konfigurací,
- zakládat virtuální sítě a spravovat IP adresy,
- nastavovat firewall, port forwarding a load balancing,
- spravovat přístupy a klíče,
- mít jasný real-time přehled o konzumovaných službách.
Vše je dostupné i přes rozsáhlé a stabilní API, takže správu infrastruktury lze zapojit do vlastních nástrojů a CI/CD procesů. Aplikace se díky tomu může dostat od commitu do produkce v řádu minut.
Platforma je navíc od počátku stavěná na růst. Podporuje multizónový provoz pro vyšší odolnost aplikací a zvládá i škálování velkých clusterů.
To dobré zůstává. Možnosti se násobí
Nový cloud navazuje na dosavadní cloudové služby MasterDC a zachovává jejich klíčové výhody. Infrastruktura dál běží v datacentrech MasterDC v České republice, s profesionálním zázemím, česky mluvící podporou a důrazem na bezpečnost. Platforma splňuje požadavky norem ISO i směrnice NIS2, což ocení zejména firmy s regulatorními povinnostmi. Propojuje se také s dalšími datacentrovými službami MasterDC, takže zákazníci mohou u jednoho poskytovatele kombinovat cloud například s housingem nebo dedikovanými servery, a to napříč lokalitami.
„Zákazníkům přinášíme úplně nové možnosti v šíři cloudových služeb a možnostech integrace. To vše podtržené uživatelskou zkušeností srovnatelnou s největšími světovými hyperscalery a při zachování kontinuity služeb, na které jsou od MasterDC zvyklí,“ doplňuje Hrnčíř.
Přechod na novou platformu bude probíhat postupně. Stávající zákazníci budou na nový cloud migrováni v následujících měsících a získají tak přístup k nové platformě a službám.
Připraveno na Kubernetes i AI
Nová platforma je základem pro další rozšiřování cloudových služeb. Jednou z nejdůležitějších připravovaných novinek je Kubernetes as a Service, se kterým budou firmy moci provozovat kontejnerizované aplikace bez nutnosti budovat a spravovat vlastní cluster. Chystá se také integrace s nástroji Infrastructure as Code, díky které si zákazníci budou moci celou infrastrukturu popsat v kódu a nasazovat ji opakovatelně a verzovaně.
V přípravě je také výkon pro AI v podobě GPU výpočtů, například pro trénink a inferenci modelů, rendering nebo náročné enterprise aplikace. Platforma je zároveň vhodná i pro poskytování SaaS řešení, takže se bude postupně rozrůstat od infrastruktury jako služby k širšímu ekosystému podle potřeb zákazníků.
Moderní technologický základ
Celá platforma běží na serverech s procesory AMD EPYC. Data jsou uložena na NVMe discích poslední generace, které zajišťují nízké latence a vysoký výkon i pro databáze a další náročné aplikace.
Nová kapitola začíná
MasterDC tímto krokem potvrzuje ambici budovat vlastní technologické zázemí a postupně na něm rozvíjet komplexní ekosystém cloudových a infrastrukturních služeb.
„Věříme, že budoucnost patří platformám, které dokážou propojit různé technologie. Chceme zákazníkům nabídnout prostředí, ve kterém nemusí řešit, kde infrastruktura začíná a kde končí, a mohou se soustředit na své podnikání. Tohle je první velký krok tímto směrem,“ uzavírá Jan Hrnčíř.