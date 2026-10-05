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CIOtrends

Nástupní mzda v IT útočí na hranici 60 tisíc korun, firmy také dávají menší příspěvek na stravu

Radan Dolejš
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Autor: Depositphotos
Data pracovního portálu JenPráce.cz za 3. čtvrtletí roku 2026 ukázala nejrychlejší růst průměrných nástupních odměn u IT specialistů, kteří si mezičtvrtletně polepšili o 20,1 procenta na 59 425 korun.
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Nejvýraznější nárůst zaznamenali ve 3. čtvrtletí IT specialisté, u nichž průměrná nástupní odměna vzrostla mezičtvrtletně o 9 939 korun, tedy o 20,1 %, z 49 486 ve 2. čtvrtletí na 59 425 korun ve 3. čtvrtletí. 

„Poptávka po technologických profesích zůstává silná, protože firmy dál investují do digitalizace a technologického rozvoje. Přestože nástroje umělé inteligence výrazně zrychlily část programátorské a technologické práce, zároveň se ukazuje, že očekávaný nárůst produktivity není vždy tak vysoký, jak firmy původně předpokládaly. Do rozhodování vstupují také náklady na využívání AI nástrojů, a některé společnosti proto znovu doplňují dříve omezené IT kapacity,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

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Silný růst byl patrný také u profesí spojených s personalistikou a náborem. HR specialisté si mezičtvrtletně polepšili na 47 900 korun. U náborářů vzrostla průměrná nástupní odměna o 3 278 na 38 181 korun. 

Do první desítky profesí s nejrychlejším růstem se ale dostaly také technické, provozní a specializované pozice mimo IT a HR. Průměrná nástupní odměna přípravářů v gastronomii vzrostla o 3 736 na 33 821 korun. Konstruktéři si polepšili na 47 833, a disponenti dopravy o nastupují za 40 143. 

„Ve třetím čtvrtletí se ukázalo, že firmy zvyšují nástupní odměny především tam, kde je pro ně obtížné najít kvalifikované lidi nebo kde potřebují rychle posílit kapacity. U HR a náborových pozic vidíme snahu firem mít dostatečné kapacity pro to, aby mohly obsazovat volná místa a připravit se na závěr roku. Růst u technických, provozních a specializovaných profesí pak ukazuje, že tlak na odměny se netýká jen kancelářských pozic, ale i oblastí důležitých pro každodenní chod firem,“ doplňuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

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Bonusy a prémie předstihly příspěvek na stravování

Ve 3. čtvrtletí letošního roku se mezi zaměstnaneckými benefity dostaly na první místo finanční bonusy a prémie, které nabízelo 9,6 % zaměstnavatelů. Oproti předchozímu kvartálu, kdy jejich podíl činil 9,2 %, tak mírně posílily a předstihly příspěvek na stravování. 

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Ten ve 3. čtvrtletí nabízelo 9,5 % firem, což je o něco méně než ve 2. čtvrtletí, kdy šlo o 9,9 % zaměstnavatelů. 

Dovolená navíc si udržela stabilní pozici s podílem 9,4 %, tedy na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí. Mezi nejčastěji uváděnými benefity zůstávají také prvky spojené s firemní kulturou – přátelské prostředí nabízelo 6,9 % firem a firemní akce 6,5 % zaměstnavatelů.

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Autor článku

Radan Dolejš

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