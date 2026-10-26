Vyšlo zářijové číslo CIOtrends 5/2026 s přílohou o ERP

Rozhovor: Na AI musíte dohlížet
Petr Havelka, CEO společnosti Abra Software, v otevřeném rozhovoru vysvětluje, proč (tuzemské) firmy zatím odmítají dát umělé inteligenci plnou autonomii, kde naopak AI šetří reálné peníze a proč je bezpečnost prioritou číslo jedna. Řeč přijde i na to, o kolik AI zrychluje práci programátorů, jak se mění nároky na juniorní vývojáře a proč může být neodborný „vibe coding“ v enterprise prostředí bezpečnostní časovanou bombou.
Když report přijde pozdě
Text ukazuje, proč měsíční reporty často odhalí problém až ve chvíli, kdy je pozdě zasáhnout, a jak průběžná analytika a architektura řízená událostmi mění rychlost firemního rozhodování. Na datech MIT a Deloitte dokládá, o kolik rychleji rostou firmy, které dokážou fungovat v reálném čase – a kde naopak dává smysl zůstat u klasického reportingu.
AI mezi hypem a realitou
Rozsáhlá analýza mapuje, kde se dnešní umělá inteligence nachází na Gartner křivce vyspělosti technologií, proč investoři po letech nadšení žádají tvrdé důkazy o návratnosti a kolik bilionů dolarů letos poputuje do AI infrastruktury. Navazující text pak na datech čerstvého Stanford AI Indexu přináší nečekaná zjištění: modely zvládají doktorskou matematiku, ale se čtením ručičkových hodin si poradí jen napůl. Dozvíte se také, proč rostoucí spotřeba energie a vody datovými centry a propadající transparentnost velkých AI laboratoří komplikují odpověď na otázku, kdy se investice do AI skutečně vrátí.
Plýtvání v cloudu se vrací
Po pěti letech zlepšování začal podíl zbytečně vynaložených cloudových výdajů opět růst – a může za to hlavně umělá inteligence. Článek vysvětluje, proč klasické nástroje FinOps na nepředvídatelnou spotřebu AI nestačí a jak se mění role týmů odpovědných za cloudové rozpočty.
Hybridní cloud jako nová norma
Dvě čerstvé celosvětové studie (Broadcom, Flexera) ukazují, že produkční nasazení AI stále častěji míří zpátky do privátní infrastruktury kvůli bezpečnosti, nákladům i regulaci. Číslo přináší srovnání klíčových čísel i praktická doporučení pro firmy, které repatriaci dat teprve zvažují.
ERP, APS a plánování výroby v éře AI
Obsáhlý blok textů v pravidelní příloze o ERP se věnuje tomu, jak se podnikové systémy posouvají od evidence k autonomnímu rozhodování. Vysvětluje rozdíl mezi klasickým MRP a pokročilým plánováním APS, ukazuje, jak oběma disciplínám pomáhá agentní umělá inteligence, a kde končí prostor pro automatizaci a začíná nutnost lidského dohledu. Doplňuje ho aktuální celosvětová studie Panorama Consulting, která odhaluje, proč firmy nejčastěji překračují rozpočty i harmonogramy ERP implementací – a co dělá projekty, které se naopak vejdou do plánu.
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