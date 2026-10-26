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CIOtrends

Vyšlo zářijové číslo CIOtrends 5/2026 s přílohou o ERP

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

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obálka ciotrends 5/2026
Autor: Internet Info DG
Nové vydání CIOtrends se vrací k otázce, která trápí snad každého IT lídra: proč tolik investic do digitálních nástrojů a umělé inteligence nepřináší očekávanou návratnost. Číslo nabízí exkluzivní rozhovor, hloubkové analýzy i praktický návod do světa ERP.
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Rozhovor: Na AI musíte dohlížet

Petr Havelka, CEO společnosti Abra Software, v otevřeném rozhovoru vysvětluje, proč (tuzemské) firmy zatím odmítají dát umělé inteligenci plnou autonomii, kde naopak AI šetří reálné peníze a proč je bezpečnost prioritou číslo jedna. Řeč přijde i na to, o kolik AI zrychluje práci programátorů, jak se mění nároky na juniorní vývojáře a proč může být neodborný „vibe coding“ v enterprise prostředí bezpečnostní časovanou bombou.

Když report přijde pozdě

Text ukazuje, proč měsíční reporty často odhalí problém až ve chvíli, kdy je pozdě zasáhnout, a jak průběžná analytika a architektura řízená událostmi mění rychlost firemního rozhodování. Na datech MIT a Deloitte dokládá, o kolik rychleji rostou firmy, které dokážou fungovat v reálném čase – a kde naopak dává smysl zůstat u klasického reportingu.

Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
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AI mezi hypem a realitou

Rozsáhlá analýza mapuje, kde se dnešní umělá inteligence nachází na Gartner křivce vyspělosti technologií, proč investoři po letech nadšení žádají tvrdé důkazy o návratnosti a kolik bilionů dolarů letos poputuje do AI infrastruktury. Navazující text pak na datech čerstvého Stanford AI Indexu přináší nečekaná zjištění: modely zvládají doktorskou matematiku, ale se čtením ručičkových hodin si poradí jen napůl. Dozvíte se také, proč rostoucí spotřeba energie a vody datovými centry a propadající transparentnost velkých AI laboratoří komplikují odpověď na otázku, kdy se investice do AI skutečně vrátí.

Plýtvání v cloudu se vrací

Po pěti letech zlepšování začal podíl zbytečně vynaložených cloudových výdajů opět růst – a může za to hlavně umělá inteligence. Článek vysvětluje, proč klasické nástroje FinOps na nepředvídatelnou spotřebu AI nestačí a jak se mění role týmů odpovědných za cloudové rozpočty.

Hybridní cloud jako nová norma

Dvě čerstvé celosvětové studie (Broadcom, Flexera) ukazují, že produkční nasazení AI stále častěji míří zpátky do privátní infrastruktury kvůli bezpečnosti, nákladům i regulaci. Číslo přináší srovnání klíčových čísel i praktická doporučení pro firmy, které repatriaci dat teprve zvažují.

ERP, APS a plánování výroby v éře AI

Wazuh školení

Obsáhlý blok textů v pravidelní příloze o ERP se věnuje tomu, jak se podnikové systémy posouvají od evidence k autonomnímu rozhodování. Vysvětluje rozdíl mezi klasickým MRP a pokročilým plánováním APS, ukazuje, jak oběma disciplínám pomáhá agentní umělá inteligence, a kde končí prostor pro automatizaci a začíná nutnost lidského dohledu. Doplňuje ho aktuální celosvětová studie Panorama Consulting, která odhaluje, proč firmy nejčastěji překračují rozpočty i harmonogramy ERP implementací – a co dělá projekty, které se naopak vejdou do plánu.

Inspirativní čtení!

Magazín CIOtrends 5/2026 si můžete zakoupit zde.
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CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

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Autor článku

Radan Dolejš

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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