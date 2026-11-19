Firmy chtějí růst, ale lidé, kteří ho mají zajistit, jsou na hranici sil. Umělá inteligence jim podle nové studie práci často nelehčí, ale přidává. Vyplývá to z globálního průzkumu Workforce 2026 Global Insights Report poradenské společnosti Korn Ferry. Vychází z každoročního dotazování více než 16 tisíc odborníků v 11 zemích, od řadových pracovníků po generální ředitele.
Hlavním problémem je podle studie nedostatek kapacity. Za poslední dva roky vzrostla pracovní zátěž výrazně 62 procentům dotázaných. Skoro polovina (45 procent) říká, že je příliš zaneprázdněna na to, aby dodala výsledky, které by firmě pomáhaly růst, a 44 procent se cítí být vytíženo přes své možnosti. Autoři z toho vyvozují, že vysoká aktivita ještě neznamená produktivitu.
„Růst nevzniká tím, že lidem jen přidáme práci. Jde o to umožnit jim odvádět to nejlepší, s prostorem experimentovat a inovovat,“ říká Lesley Uren, generální ředitelka Korn Ferry Consulting. Škrty a restrukturalizace podle ní přinášejí úspory, ale nevytvářejí vášeň, která odlišuje ty, kdo splní minimum, od těch, kdo firmě přinesou růst.
Šéfové vidí přínos AI, zaměstnanci méně
Technologii hodnotí odlišně vedení a ti, kdo s ní pracují každý den. Zlepšení efektivity pociťuje 51 procent řadových zaměstnanců, ale 79 procent generálních ředitelů. Studie mluví o propasti mezi očekáváním shora a realitou dole. Pro část lidí je AI přímo přítěž: mezi zaměstnanci unavenými z technologie uvádí 52 procent, že jim práce přibylo. Firmy proto podle autorů musí zařídit, aby nástroje fungovaly na všech úrovních, nejen v kancelářích vedení.
Štíhlejší organizace přitom pozice zrušily, zredukovaly nebo je nahradily umělou inteligencí, ale práce neubývá. Odpovědnosti více než jedné role dnes zastává 61 procent zaměstnanců, a pokud mají navíc spravovat AI nástroje, může to působit jako dvě zaměstnání místo jednoho.
Méně než dvěma z pěti (39 procent) navíc kvůli nedostatku manažerů chybí směr. Motivace zaměstnanců se mezitím snížila ze 71 procent v roce 2024 na 61 procent v roce 2026. Autoři doporučují začít od základu: promyslet, co má dělat člověk, kde může práci převzít AI a jak mají obě strany spolupracovat. A přestat po lidech chtít, aby dělali všechno.
Manažeři ve sevření
Manažeři mají dodat nadstandardní výsledky s minimem zdrojů. Za poslední rok snížilo počet řídicích pozic 42 procent organizací a víc než polovina (55 procent) manažerů, kteří zůstali, se cítí vyčerpaná. Studie je přesto vidí jako možnou páku inovací: polovina zaměstnanců (52 procent) jim připisuje zásluhu na podpoře experimentování. S lepší oporou ve firmě by mohli vytvářet prostředí, kde týmy zkoušejí nové nápady a postupy.
„Přidávat technologie bez rozšíření kapacity pracovní síly zjevně není odpověď,“ říká Roger Philby, globální šéf pro strategii a výkonnost lidí ve společnosti Korn Ferry. Lépe připravené na růst budou podle něj firmy, které předělají role, přehodnotí práci s umělou inteligencí a umožní lidem vidět dopad toho, co dělají.
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