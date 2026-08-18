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CIOtrends

Arrow rozšiřuje distribuční působnost společnosti IBM o sedm zemí v regionu EMEA

PR článek
Včera
Doba čtení: 2 minuty

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Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com
Arrow rozšiřuje své distribuční zastoupení pro IBM o dalších sedm zemí v regionu EMEA. Rozšíření umožňuje Arrow distribuovat řešení IBM partnerům v kanálu v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Chorvatsku, Německu, ve Slovinsku a na Ukrajině.
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Partnerům v těchto zemích to umožní poskytovat škálovatelná podniková řešení, která zákazníkům pomohou při jejich transformaci.

Arrow bude distribuovat portfolio IBM v oblastech infrastruktury, automatizace a dat, včetně softwaru a služeb navržených pro podporu moderního vývoje aplikací, nasazení hybridního cloudu a zajištění odolného provozu IT. Partneři budou těžit z hlubokých technických znalostí společnosti Arrow, lokální podpory a služeb s přidanou hodnotou, včetně Experience center Arrow a IBM Practice accelerator program zaměřeného na partnery, které pomáhají podporovat růst podnikání.

Toto rozšíření navazuje na dlouhodobou globální spolupráci společností Arrow a IBM. Arrow úzce spolupracuje s IBM v regionech a zemích jako Benelux, Estonsko, Francie, Maďarsko, Pyrenejský poloostrov, Irsko, Maroko, severské země, Polsko, Spojené království a Severní Amerika, kde podporuje dodávku řešení IBM díky kombinaci silných obchodních schopností, hlubokých technických znalostí, experience centry a osvědčený programů pro rozvoj a podporu partnerů. Díky těmto globálním zkušenostem může společnost Arrow nabídnout jak strategický dosah, tak podporu šitou na míru v jednotlivých zemích, a pomoci tak distribučním partnerům vytěžit z technologií IBM ještě větší hodnotu.

„Toto rozšíření distribučního pokrytí posiluje náš dlouholetý vztah se společností IBM a odráží zaměření Arrow na poskytování vysoce kvalitních řešení a služeb trhu v dalších sedmi zemích,“ uvedl Salesh Rampersad, Chief Revenue Officer divize Global Enterprise Computing Solutions společnosti Arrow. „Díky širšímu přístupu k technologiím IBM v kombinaci s lokální odborností Arrow pomáháme partnerům dosahovat smysluplných výsledků pro zákazníky, kteří se pohybují ve stále složitějším IT prostředí.“

Zařazení sedmi nových zemí je součástí pokračující strategie Arrow zaměřené na posilování partnerského ekosystému prostřednictvím přístupu k podnikovým technologiím a odborné podpoře.

Cyber26

O společnosti Arrow Electronics

Arrow Electronics vyhledává, navrhuje a dodává technologická řešení pro tisíce předních výrobců a poskytovatelů služeb. S tržbami ve výši 31 miliard USD v roce 2025 umožňuje portfolio společnosti Arrow rozvoj technologií napříč klíčovými odvětvími a trhy. Více informací naleznete na arrow.com.

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Autor článku

PR článek

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