Vyšlo předprázdninové číslo CIOtrends 2–3/2026

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

obálka časopisu CIO 2-3/2026
Autor: Internet Info DG
Druhé číslo CIOtrends roku 2026 se zaměřuje na zásadní proměnu technologického trhu, kde se mění nejen technologie samotné, ale především způsob, jakým firmy technologie nakupují, nasazují a měří jejich přínos. Zákazníci přestávají hledat levné kapacity a začínají vyžadovat partnery, kteří s nimi nesou odpovědnost za výsledek. Vydání přináší hloubkové rozhovory, analýzy agentní umělé inteligence, pohled na budoucnost modelu SaaS, přehled situace v podnikové mobilitě, mzdová data z IT sektoru a rozsáhlou přílohu věnovanou tiskovým technologiím.

Titulní rozhovor s Petrem Štrosem, regionálním manažerem společnosti Avenga pro Česko a Slovensko, otevírá otázku, co se vlastně stane, když si klient u dodavatele přestane kupovat kapacity a začne vyžadovat výsledky. Jak tahle změna přetváří smlouvy, byznysové modely i každodenní komunikaci s klientem už od první schůzky? A kde jsou podle Štrose skutečné limity při nasazování AI v regulovaných odvětvích, jako jsou bankovnictví nebo telekomunikace? Rozhovor ukazuje, že technologie je paradoxně ta jednodušší část celé rovnice.

Analytické texty o agentní umělé inteligenci mapují trh, který analytici z BCG a McKinsey odhadují na 200 miliard dolarů – ale zároveň otevřeně pojmenovávají, proč většina projektů uvízne ve fázi pilotu a nikdy se nedostane do skutečného provozu. Co konkrétně odděluje firmy, které AI skutečně škálují napříč celou organizací, od těch, které experimentují donekonečna? A jaké kroky musejí poskytovatelé technologických služeb udělat, aby na vznikající příležitosti dokázali reagovat?

Samostatný text se ptá, zda AI agenty jednou nahradí tradiční model SaaS. Rozdíl mezi oběma přístupy je zásadnější, než se na první pohled zdá – a týká se samotné filozofie toho, co si zákazník vlastně kupuje. Mění se přitom i ekonomický model a způsob, jakým se za technologie platí. Budoucnost možná nepatří ani jednomu přístupu samostatně – ale jejich kombinaci.

Číslo se věnuje také tomu, jaké role v softwarovém vývoji AI ohrozí jako první a které naopak porostou na ceně. Kodér, programátor, softwarový architekt – ne všichni jsou na tom stejně a rozdíly mezi těmito rolemi se v éře generativní AI stávají důležitějšími než kdy dřív. Kdo bude žádaný a kdo se ocitne pod tlakem?

Téma hybridních týmů a organizační odolnosti ukazuje, že rozvoj autonomních technologií v praxi brzdí především technický dluh a nedostatek správných lidí. Jak vypadá symbióza člověka a AI agenta v každodenním provozu a co to znamená pro management v době neustálé disrupce? Celých 56 procent technologických manažerů přiznává, že jejich strategické plány zastarávají dříve, než dojde k jejich plné implementaci.

Mzdová analýza od Nettles Consulting pracuje s daty ČSÚ a ISPV za celých pět let a ukazuje, proč průměrná mzda v IT může být velmi zavádějící číslo – a na jakou metriku by se zaměstnavatelé i uchazeči měli dívat raději. Čísla jsou konkrétní, strukturální rozdíly mezi skupinami překvapivé a kontext blížící se evropské směrnice o transparentnosti odměňování dává celému tématu novou naléhavost.

Mobilní ekosystémy se podle autorů čísla mění ve skutečné provozní platformy. On-device AI agenty, sítě 5G a cross-platform vývoj přinášejí firmám nové možnosti – ale současně dramaticky rozšiřují útočnou plochu, kterou musejí organizace chránit. Jsou na to podniky skutečně připraveny?

Rozsáhlá příloha věnovaná tiskovým technologiím přináší hned několik překvapivých zjištění. Generace Z a její vztah k tisku boří zažité předpoklady. Tiskárna se ukazuje jako jedno z nejpodceňovanějších bezpečnostních rizik v podnikové síti. A cloudová správa tisku přestává být výsadou velkých korporací a stává se dostupným standardem i pro malé a střední firmy. Příloha obsahuje také přehled DMS a ECM řešení dostupných na českém trhu.

A pro odreagování: redakce testovala Audi Q6 Sportback e-tron quattro v zimních podmínkách, kdy elektromobil za téměř dva miliony korun musí ukázat, co skutečně umí. 

Krátce

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

