Vyšlo předprázdninové číslo CIOtrends 2–3/2026

Titulní rozhovor s Petrem Štrosem, regionálním manažerem společnosti Avenga pro Česko a Slovensko, otevírá otázku, co se vlastně stane, když si klient u dodavatele přestane kupovat kapacity a začne vyžadovat výsledky. Jak tahle změna přetváří smlouvy, byznysové modely i každodenní komunikaci s klientem už od první schůzky? A kde jsou podle Štrose skutečné limity při nasazování AI v regulovaných odvětvích, jako jsou bankovnictví nebo telekomunikace? Rozhovor ukazuje, že technologie je paradoxně ta jednodušší část celé rovnice.
Analytické texty o agentní umělé inteligenci mapují trh, který analytici z BCG a McKinsey odhadují na 200 miliard dolarů – ale zároveň otevřeně pojmenovávají, proč většina projektů uvízne ve fázi pilotu a nikdy se nedostane do skutečného provozu. Co konkrétně odděluje firmy, které AI skutečně škálují napříč celou organizací, od těch, které experimentují donekonečna? A jaké kroky musejí poskytovatelé technologických služeb udělat, aby na vznikající příležitosti dokázali reagovat?
Samostatný text se ptá, zda AI agenty jednou nahradí tradiční model SaaS. Rozdíl mezi oběma přístupy je zásadnější, než se na první pohled zdá – a týká se samotné filozofie toho, co si zákazník vlastně kupuje. Mění se přitom i ekonomický model a způsob, jakým se za technologie platí. Budoucnost možná nepatří ani jednomu přístupu samostatně – ale jejich kombinaci.
Číslo se věnuje také tomu, jaké role v softwarovém vývoji AI ohrozí jako první a které naopak porostou na ceně. Kodér, programátor, softwarový architekt – ne všichni jsou na tom stejně a rozdíly mezi těmito rolemi se v éře generativní AI stávají důležitějšími než kdy dřív. Kdo bude žádaný a kdo se ocitne pod tlakem?
Téma hybridních týmů a organizační odolnosti ukazuje, že rozvoj autonomních technologií v praxi brzdí především technický dluh a nedostatek správných lidí. Jak vypadá symbióza člověka a AI agenta v každodenním provozu a co to znamená pro management v době neustálé disrupce? Celých 56 procent technologických manažerů přiznává, že jejich strategické plány zastarávají dříve, než dojde k jejich plné implementaci.
Mzdová analýza od Nettles Consulting pracuje s daty ČSÚ a ISPV za celých pět let a ukazuje, proč průměrná mzda v IT může být velmi zavádějící číslo – a na jakou metriku by se zaměstnavatelé i uchazeči měli dívat raději. Čísla jsou konkrétní, strukturální rozdíly mezi skupinami překvapivé a kontext blížící se evropské směrnice o transparentnosti odměňování dává celému tématu novou naléhavost.
Mobilní ekosystémy se podle autorů čísla mění ve skutečné provozní platformy. On-device AI agenty, sítě 5G a cross-platform vývoj přinášejí firmám nové možnosti – ale současně dramaticky rozšiřují útočnou plochu, kterou musejí organizace chránit. Jsou na to podniky skutečně připraveny?
Rozsáhlá příloha věnovaná tiskovým technologiím přináší hned několik překvapivých zjištění. Generace Z a její vztah k tisku boří zažité předpoklady. Tiskárna se ukazuje jako jedno z nejpodceňovanějších bezpečnostních rizik v podnikové síti. A cloudová správa tisku přestává být výsadou velkých korporací a stává se dostupným standardem i pro malé a střední firmy. Příloha obsahuje také přehled DMS a ECM řešení dostupných na českém trhu.
A pro odreagování: redakce testovala Audi Q6 Sportback e-tron quattro v zimních podmínkách, kdy elektromobil za téměř dva miliony korun musí ukázat, co skutečně umí.
