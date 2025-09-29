Konec Windows 10: Příležitost pro upgrade na Windows 11 a modernizaci firemního hardwaru

Pracovní prostředí se v posledních letech proměňuje mnohem rychleji, než tomu bylo kdykoli předtím. Firmy i samotní pracovníci si zvykli na digitalizaci, hybridní režim, využívání cloudových nástrojů, důraz na spolupráci i bezpečnost.
Přesto se právě teď ocitáme v bodě zlomu: říjnový konec podpory operačního systému Windows 10 znamená podle Microsoftu konečnou – žádné bezpečnostní aktualizace, žádná podpora řešení chyb, vyšší riziko kybernetických útoků, ztráta kompatibility se softwarovými platformami. Tato změna má reálný dopad na firemní provoz, compliance, integritu dat i personální kapacity IT týmů.
HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
IT manažeři kvůli ukončení podpory čelí zásadní volbě. Mohou prodlužovat provoz starých systémů, což v praxi znamená rostoucí náklady na bezpečnost, monitoring, správu i provozní optimalizace, nebo začnou plánovat strategickou migraci – přechod na Windows 11 a s tím spojenou obnovu hardwaru. Windows 11 však kladou vyšší nároky na hardware, nabízí lepší bezpečnostní standardy, podporu moderních procesů autentizace, virtualizace a compliance.
Starší generace firemních PC už tyto požadavky často nesplňují, a přestože se jednotlivá oddělení mohou snažit o „provoz na hraně“, dlouhodobě se to nevyplácí. Výměna hardware a postupná renovace flotily je tak nejen logickou reakcí na ukončení podpory, ale i příležitostí pro zrychlení digitální transformace firmy.
HP vstupuje do této situace jako dodavatel, který aktivně sleduje trendy i reálné požadavky firemních zákazníků a tvůrčích týmů, a uzpůsobuje své produktové portfolio potřebám současné hybridní práce. Jeho nová generace zařízení není jen o výkonu – klíčem je spojení rychlosti, flexibility, bezpečnosti a maximální efektivity i po stránce správy. Právě spojení inovací v hardwaru s operačním systémem Windows 11 dává uživatelům možnost využít digitální nástroje v plném rozsahu, bez bezpečnostních kompromisů nebo snížení uživatelského komfortu.
Konec Windows 10 znamená nutnost hledat nové provozní modely, optimalizovat postupy a přizpůsobit se trendům, které ovlivní byznys, vedení lidí i technickou infrastrukturu firmy. Z pohledu provozu se ukazuje, že většina firemních PC už různým způsobem nestíhá nároky nového operačního systému: chybí jim dostatek operační paměti, výkon akcelerátorů pro AI úlohy, podpora bezpečnostních nástrojů jako TPM 2.0, UEFI Secure Boot, nebo nejsou schopny efektivně integrovat cloudové nástroje pro správu a monitoring.
O několik procent větší spotřeba energie, pomalejší starty aplikací, dlouhé čekání při překonávání antivirových kontrol, nekonečné restarty kvůli povinným patchům – to vše zvyšuje provozní náklady a vytváří tlak na IT oddělení, které místo strategické plánování tráví čas udržováním provozu. Starý hardware s ukončeným OS je zkrátka rizikem, které dnes není rozumné ignorovat.
HP připravilo portfolio zařízení, které tento problém řeší způsobem, jenž bere v úvahu požadavky Windows 11, potřebu migrace i zvyšující se důraz na bezpečnost a efektivitu správy firemní flotily.
Základ tvoří modelové řady EliteBook Ultra G1i, EliteBook X, OmniBook Ultra Flip, ZBook Ultra i Z2 Mini – zařízení, která využívají nejmodernější procesory AMD Ryzen Pro nebo Intel Core Ultra, vždy s integrovanými NPU pro akcelerované úlohy umělé inteligence.
Například HP EliteBook Ultra G1i má NPU schopné zpracovat až 55 TOPS, což znamená, že analýzy dat, generování obsahu, monitoring bezpečnosti či optimalizace workflow nejsou závislé na rychlosti cloudové služby, ale fungují přímo lokálně na zařízení. V praxi tak uživatel získá možnost pracovat s AI nástroji rychle, bezpečně a privátně.
Operační paměti typu LPDDR5× s kapacitou až 64 GB a propustností 8000 Mbps umožňují efektivně zvládat multitasking, náročné analytické úlohy, úpravy videa i design v grafických programech. SSD disky s vysokou propustností přinášejí rychlé starty, okamžité načítání dat a vyšší spolehlivost. Displeje IPS i OLED s jemným rozlišením a vysokým jasem umožňují práci ve všech světelných podmínkách, ať už jde o kancelář, domácí pracovnu nebo mobilní studio na cestách.
Třeba model OmniBook Ultra Flip je zaměřený na hybridní kreativní pracovníky, marketéry, tvůrce obsahu i odborníky, kteří střídají režimy mezi notebookem, tabletem a tzv. „stan“ konfigurací. Uživatel získává kromě vysokého výkonu také 3K OLED displej, pokročilý touchpad s haptickou odezvou, digitální inking (možnost kreslit, psát či podepisovat přímo na displeji zařízení pomocí digitálního pera nebo dotykem prstu), AI kameru a zvuk Poly Audio pro videokonferenční komunikaci na profesionální úrovni. K tomu se přidávají funkce pro pokročilou práci s fotografiemi, grafikou i videem, automatizaci rutinních úloh nebo cloudovou správu dat.
Řada HP ZBook Ultra G1a a Z2 Mini zase cílí na CAD designéry, datové analytiky i vědce, kteří vyžadují extrémní výkon v kompaktním provedení. Architektura Boost pro flexibilní správu GPU zdrojů a dynamické navyšování paměti umožňuje efektivně řešit rozsáhlé projekty, simulace i vizualizace napříč engineeringem i kreativními disciplínami. Cloudová správa GPU a RAM znamená, že uživatelé využijí výkon vždy tam, kde je potřebný – při analýzách dat, simulacích, strojovém učení i profesionálních vizualizacích.
HP navíc systematicky rozvíjí segment kancelářské spolupráce, vzdálené komunikace i týmového managementu. Videokonferenční sety Poly Studio (X32, X72, V32, V72) disponují AI pro analýzu účastníků v místnosti, eliminaci šumu, ochranu soukromí a pokročilou automatizaci schůzek. Poly Lens cloud management umožňuje vzdálenou správu, monitoring flotily, diagnostiku a optimalizaci nastavení bez nutnosti fyzické přítomnosti administrátora. Experimentální platformy Poly Labs zkoušejí nové AI funkce pro vylepšení obrazu, audia i zabezpečení. Partnerství s Google v projektu Starline posunuje možnosti pracovních schůzek do prostoru 3D komunikace s real-time renderováním.
Z pohledu bezpečnosti HP implementovalo platformu Wolf Security, která staví na dedikovaném bezpečnostním hardwaru, autonomních AI jednotkách pro monitoring hrozeb a prevenci kvantových útoků. Endpoint Security Controller umožňuje automatickou detekci pokusů o útok, samoopravné procesy OS a ochranu dat před narušením. McAfee Smart AI je schopno detekovat deepfake audio materiály, Poly AI ochrání před odposloucháváním obrazu a zvuku, kamera v reálném čase rozpozná nežádoucí pohledy na displej a stroj automaticky rozostří citlivá data.
Nový hardware se promítá i do segmentu tiskáren – LaserJet Enterprise nabízí AI monitoring, rozpoznávání hrozeb a technologie minimalizující kvantová rizika. Firmy i kreativci tak mohou bezpečně tisknout a zpracovávat i nejcitlivější dokumenty bez kompromisů.
Správa a monitoring je řešen systémem HP Workforce Experience Platform, který nabízí prediktivní údržbu, analýzu sentimentu zaměstnanců, skriptování reakcí na události s možností okamžitého zásahu. Manažeři mají možnost plánovat investice s ohledem na reálný stav zařízení, výkon i predikci budoucích potřeb. Integrace cloudových služeb a on-premise řešení nabízí flexibilitu bez ztráty stability.
Změny, které HP přineslo v hardwaru i správě, mají reálný dopad na produktivitu, bezpečnost i spokojenost uživatelů. Uživatelé s moderním hardwarem a AI akceleračními jednotkami vykazují vyšší pracovní spokojenost, schopnost rychleji řešit úlohy, bezpečněji uchovávat data a intuitivně využívat nové nástroje bez složitých školení.
Firmy získávají technologický náskok, konkurenceschopnost a strategickou flexibilitu. Migrace na Windows 11 spolu s HP hardwarem se tak stává nejen nutností kvůli bezpečnosti, ale zároveň investicí do budoucího rozvoje – zrychlení workflow, optimalizace nákladů, efektivnější management a vyšší míra inovace.
Právě teď mají firmy jedinečnou možnost spojit povinnou migraci z Windows 10 do Windows 11 s obnovou firemní flotily a nastavením nového pracovního ekosystému. Investice do nových modelů HP – ať už z řady EliteBook, ZBook, OmniBook nebo Poly Studio – není pouze technickou aktualizací. Je to strategický posun, který v komprimované době určuje, zda bude firma připravená na výzvy agilního trhu, změny v pracovních procesech, růst cloudových a AI technologií, upřednostnění bezpečnosti a sledování pracovních trendů.
Kombinace výkonu, flexibility, bezpečnosti a intuitivní správy není samoúčelná. Je postavená na analýzách uživatelských i provozních dat, které dokazují, že produktivita i bezpečnost stoupají úměrně s úrovní investic do nových technologií, AI akcelerátorů a integrovaného managementu. Přechod na moderní hardware je cestou k efektivitě, snížení provozních nákladů i proaktivnímu řízení IT. Firmy, které investují nyní, mají šanci získat silnější pozici na trhu a nastavit firemní prostředí tak, aby generovalo přidanou hodnotu pro zaměstnance i management.
