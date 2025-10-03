AI gramotnost českých firem roste, polovina ale stále zaostává

Ve veřejné správě se situace zlepšila z 76 na 62 procent. Průzkum probíhal na vzorku 1255 organizací se sídlem v ČR v období od loňského října do letošního září.
Největší skok vpřed udělaly malé podniky v sektoru služeb a retailu. Jde o rodinné prodejny, e-shopy nebo advokátní kanceláře. Ty využívají jednoduché nástroje AI zejména v marketingu a zákaznické komunikaci, kde se výsledky projeví okamžitě a s minimálními náklady.
„Data ukazují, že Česko dělá v AI pokrok, ale pořád spíše zdola. AI gramotnost roste, ale tempo zvyšování zůstává pomalé. Velcí hráči se bojí experimentovat, zatímco ti menší už experimentují po svém. To je dobrá zpráva i varování zároveň. Inovace může přijít odkudkoliv, ale pokud se nepřidají i klíčové instituce, nebudeme mít konkurenceschopnou ekonomiku,“ říká Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.
AI v kancelářích i v HR
Podle průzkumu se většina firem, které už AI aktivně využívají, soustředí na kancelářské činnosti. K nim patří psaní textů, analýza dat nebo tvorbu prezentací. Nejrychleji rostoucí oblastí je však HR, zejména nábor, psaní inzerátů a screening kandidátů.
Hlavní překážky adopce AI zůstávají stejné, jsou to obavy z chyb a odpovědnosti (41 procent) a složitá regulace (35 procent).
„Nestačí jen rychle vygenerovat aplikaci nebo postavit prototyp. Ty bývají často děravé a skutečná práce začíná až potom: čištění dat, testování, observabilita a dlouhodobá udržitelnost. Proto dnes roste význam profesionálů, kteří umí systémy navrhnout, ověřit a udržet jejich výkon, a to od prompt inženýrů a AI konzultantů až po datové storytellery,” říká Vratislav Kalenda, spoluzakladatel a CEO Appliftingu.
„Základní dovednosti v oblasti AI jsou důležité pro úspěch na trhu práce. Již nyní 78 procent vedoucích pracovníků zvažuje vytvoření specifických pozic souvisejících s využíváním umělé inteligence. A co je zajímavé 83 procent vedoucích pracovníků věří, že umělá inteligence umožní mladším zaměstnancům dělat strategickou práci dříve, než bylo běžné v minulosti,“ říká ředitelka pro oblast školství pro region střední Evropy a centrální Asie Lenka Axlerová z Microsoftu.
A dodává: „Zaměstnanci se obracejí na umělou inteligenci pro její jedinečné silné stránky. Dle Work Trend Indexu v České republice uvádí jako primární důvody využívání umělé inteligence dostupnost 24/7 51 % respondentů, 24 % udává rychlost i kvalitu práce a 23 % nekonečný zdroj nápadů na vyžádání.“
