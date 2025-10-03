;
CIOtrends  »  AI gramotnost českých firem roste, polovina ale stále zaostává

AI gramotnost českých firem roste, polovina ale stále zaostává

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Využití umělé inteligence u českých firem a institucí meziročně vzrostlo zhruba o 20 procent, podíl firem s nízkou AI gramotností klesl během posledního roku ze 71 procent na 54 procent. Vyplývá to z Indexu připravenosti na AI (AIRI), který připravila Česká asociace umělé inteligence pro konferenci mesic.ai.

Ve veřejné správě se situace zlepšila z 76 na 62 procent. Průzkum probíhal na vzorku 1255 organizací se sídlem v ČR v období od loňského října do letošního září. 

Největší skok vpřed udělaly malé podniky v sektoru služeb a retailu. Jde o rodinné prodejny, e-shopy nebo advokátní kanceláře. Ty využívají jednoduché nástroje AI zejména v marketingu a zákaznické komunikaci, kde se výsledky projeví okamžitě a s minimálními náklady.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

„Data ukazují, že Česko dělá v AI pokrok, ale pořád spíše zdola. AI gramotnost roste, ale tempo zvyšování zůstává pomalé. Velcí hráči se bojí experimentovat, zatímco ti menší už experimentují po svém. To je dobrá zpráva i varování zároveň. Inovace může přijít odkudkoliv, ale pokud se nepřidají i klíčové instituce, nebudeme mít konkurenceschopnou ekonomiku,“ říká Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

AI v kancelářích i v HR

Podle průzkumu se většina firem, které už AI aktivně využívají, soustředí na kancelářské činnosti. K nim patří psaní textů, analýza dat nebo tvorbu prezentací. Nejrychleji rostoucí oblastí je však HR, zejména nábor, psaní inzerátů a screening kandidátů.

Hlavní překážky adopce AI zůstávají stejné, jsou to obavy z chyb a odpovědnosti (41 procent) a složitá regulace (35 procent).

Notebooky s AI nově definují schopnosti výkonného pracovního počítače Přečtěte si také:

Notebooky s AI nově definují schopnosti výkonného pracovního počítače

„Nestačí jen rychle vygenerovat aplikaci nebo postavit prototyp. Ty bývají často děravé a skutečná práce začíná až potom: čištění dat, testování, observabilita a dlouhodobá udržitelnost. Proto dnes roste význam profesionálů, kteří umí systémy navrhnout, ověřit a udržet jejich výkon, a to od prompt inženýrů a AI konzultantů až po datové storytellery,” říká Vratislav Kalenda, spoluzakladatel a CEO Appliftingu.

Cyber25

„Základní dovednosti v oblasti AI jsou důležité pro úspěch na trhu práce. Již nyní 78 procent vedoucích pracovníků zvažuje vytvoření specifických pozic souvisejících s využíváním umělé inteligence. A co je zajímavé 83 procent vedoucích pracovníků věří, že umělá inteligence umožní mladším zaměstnancům dělat strategickou práci dříve, než bylo běžné v minulosti,“ říká ředitelka pro oblast školství pro region střední Evropy a centrální Asie Lenka Axlerová z Microsoftu.

A dodáváZaměstnanci se obracejí na umělou inteligenci pro její jedinečné silné stránky. Dle Work Trend Indexu v České republice uvádí jako primární důvody využívání umělé inteligence dostupnost 24/7 51 % respondentů, 24 % udává rychlost i kvalitu práce a 23 % nekonečný zdroj nápadů na vyžádání.“

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Seriál: HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
Přečtěte si všechny díly seriálu HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

  • 27. 6.  Tovek prodán

    Asseco Central Europe akvírovalo majoritní podíl v české společnosti Tovek. Obě strany se dohodly na úzké strategické spolupráci, která má přinést nové synergie a přínosy pro zákazníky i obchodní růst. 

    Více informací o fúzi píšeme zde na Computertrends.cz.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ