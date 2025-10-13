;
CIOtrends  »  Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Ľuboslav Lacko
Včera
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: Depositphotos
V mnoha firmách a organizacích dochází k nenápadnému, ale zásadnímu konfliktu. Na jedné straně se prosazují moderní cloudové platformy, podporuje se hybridní práce a vytvářejí se agilní týmy. Na druhé straně však zaměstnanci stále tisknou dokumenty „na podpis“, ukládají soubory na lokální disky svých počítačů a posílají e-mailem kdoví kolik verzí excelové tabulky. Nesoulad je často vážným problémem, který podkopává produktivitu a inovace.

Přechod na moderní nástroje nebo proces migrace IT do cloudu není vždy hladký. 

Zaměstnanci mají často problém přizpůsobit se novým procesům, zatímco vedení se potýká s tím, jak nové nástroje integrovat, aniž dojde k narušení běžného chodu firmy. Tento konflikt vede k frustraci, ztrátě produktivity a pocitu nejistoty, což dále prohlubuje „firemní schizofrenii“.

Nové nástroje nestačí

Jedním z atributů podnikového prostředí je vysoká míra konzervatismu. V mnoha firmách a organizacích stále převládají tradiční nástroje, jako jsou papírové záznamy, lokální servery nebo manuální procesy. Důvodem je strach ze změn, vysoké náklady na školení zaměstnanců nebo prostě neochota opustit „komfortní zónu“. Tyto nástroje sice poskytují stabilitu, ale ve srovnání s moderními technologiemi nemohou konkurovat rychlostí ani dostupností.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Firmy fungují na osvědčených procesech, které se léta nezměnily – e-mail jako hlavní komunikační nástroj, lokální úložiště, tabulky v Excelu, jež si každý upravuje po svém a pak je posílá zpět. Pokud máte někde server běžící pod starým, ale dobrým a osvědčeným systémem Windows NT, nejste na tom zdaleka nejhůře, stále se používají programy napsané v Cobolu a Fortranu.

Změna totiž přináší nejistotu. A pokud vedení firmy nebo IT oddělení pouze nasadí nový nástroj, ale nezmění způsob práce, výsledek bývá paradoxní: více nástrojů, více chaosu, více frustrace. Cloudové nebo hybridní nástroje jako Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Asana, Notion nebo Trello umožňují týmům spolupracovat v reálném čase, anotovat přímo v dokumentu, transparentně delegovat úkoly a sledovat jejich průběh, automatizovat rutinní činnosti a udržovat data a dokumenty v bezpečí. Jenže pokud někdo trvá na tom, aby se výstup z cloudu vytiskl a podepsal, efektivita výrazně klesá.

Problém může být jak na straně zaměstnance, tak na straně vedení. Pracovníci začnou cloudové nástroje používat, protože si uvědomí jejich výhody a dopad na produktivitu. Zvláště pokud je ve firmě povoleno nebo tolerováno používání vlastního zařízení (BYOD) a nadřízení to akceptují pouze formálně, ale ne prakticky. 

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Vedení požaduje podepisování dokumentů, vyžaduje klasické výstupy z PowerPointu, manažeři se odmítají přihlásit do nového systému nebo se bojí sdílení dokumentů v cloudu. Dochází ke konfliktu mezi moderní digitální infrastrukturou a desítky let zavedeným myšlením. Pokud se nové moderní nástroje nevyužívají naplno, nepřinášejí očekávané přínosy.

webcast HP

Dilema CIO a IT oddělení

Oddělení IT stojí před těžkým rozhodnutím. Má umožnit zaměstnancům a/nebo manažerům používat jejich oblíbené efektivní (ale neschválené) nástroje, nebo má striktně trvat na centralizovaném systému. Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Klasické postupy jsou prověřené časem, vyladěné, přizpůsobené firemním procesům a pravděpodobně poměrně dobře zabezpečené, alespoň proti hackerům „staré školy“. Odmítání nových nástrojů postupně vede ke snižování efektivity, zbytečnému zdvojování práce nebo ručnímu předávání dat. Zaměstnanci, kteří chtějí pracovat efektivně, narážejí na odpor IT oddělení nebo vedení, což vede k frustraci a tzv. stínovému IT, tj.  používání neschválených aplikací mimo dohled IT oddělení.

Někdy se IT oddělení staví zdrženlivě k návrhům na transformaci infrastruktury do cloudu a nasazení moderních nástrojů; důvodem může být obava CIO a jeho podřízených o své pozice a pracovní místa. To však zdaleka není pravda. Řešení využívající cloudovou architekturu a umělou inteligenci umožňují zefektivnit, a hlavně zjednodušit provoz infrastruktury, čímž IT oddělení zbavují rutinních provozních a údržbových činností. Cloud a AI by proto CIO neměl vnímat jako potenciálního nepřítele ohrožujícího jeho pozici, ale jako technologického partnera.

Seriál: HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
Přečtěte si všechny díly seriálu HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT nebo sledujte jeho RSS

Autor článku

Ľuboslav Lacko

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 8. 10.  Rezignace kvůli eDokladům

    Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval na svou funkci k 23. říjnu 2025. Mesršmíd nabídl svou funkci během minulého víkendu, kdy se DIA potýkala s problémy eDokladů, které některým občanům znepříjemnili využití možnosti prokázat se digitální občanku u volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny.

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Google spouští Režim AI v Česku

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ