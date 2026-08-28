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HPE Morpheus VM Essentials 9.0 přináší enterprise funkce

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Autor: HPE
Společnost HPE v loňském roce na trh uvedla virtualizační platformu HPE Morpheus VM Essentials, která nabízí výhodný cenový model postavený na socketu, tedy počtu procesorů. Jde o výraznou úsporu oproti řešením, jež zpoplatňují počet jader. Nejnovější technologický update označený jako 9.0 LTS doplňuje platformu o řadu funkcí, které usnadní nasazení hlavně v enterprise prostředí. Zároveň HPE nabízí bezplatnou zkušební licenci na šedesát dní.
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Prostředí HPE Morpheus Software slouží jako moderní virtualizační ekosystém postavený na prověřeném hypervizoru HVM (KVM). Licence VM Essentials nabízí plnohodnotný provoz virtuálních strojů a nativní integraci pro centrální správu současného prostředí VMware přímo z jedné konzole. Fixní roční cena se pohybuje kolem 600 dolarů za jeden fyzický socket bez ohledu na počet jeho jader. Firmám tak může přinést výraznou úsporu nákladů na provoz zejména u nejnovějších vícejádrových procesorů.

Technologické novinky verze 9.0

Nejnovější verze platformy odstraňuje veškeré dosavadní funkční kompromisy a zaměřuje se na maximální výkon, škálovatelnost a vysokou dostupnost.

Sjednotila se kódová základna pro varianty VM Essentials a Enterprise, které nyní sdílejí totožné instalační binární soubory. Úroveň funkcionality definuje výhradně licenční klíč. Pro správce to znamená jednodušší proces přechodu na vyšší edice bez nutnosti reinstalace. Enterprise verze mimo jiné rozšiřuje možnosti platformy o automatizované poskytování a správu aplikací napříč privátním i veřejným cloudem.

Přibyla také funkce Memory Overcommit. Správa RAM umožňuje virtuálním strojům dynamicky sdílet a nadhodnocovat operační paměť. IT administrátoři tak mohou bezpečně alokovat více virtuální paměti, než je fyzická kapacita serveru, což zvyšuje hustotu VM na hostitele a maximalizuje návratnost investice do hardwaru.

Extrémní síťový výkon, sdílené vDisky

S novou verzí přichází také funkce nazvaná SR-IOV Passthrough. Podpora architektury Single Root I/O Virtualization dovoluje vybraným virtuálním serverům přímý přístup k fyzické síťové kartě. Eliminace virtualizované síťové vrstvy přináší téměř nativní propustnost a minimální latenci. To je klíčové pro workloady, které vyžadují vysoké IOPS a velké databáze. V oblasti síťování navíc přibyla podpora pro Trunk VLAN provoz na jednom rozhraní.

Platforma nově umožňuje připojit jeden virtuální disk k více virtuálním strojům současně. Tuto funkci využijí aplikace provozované v klastru se sdíleným úložištěm.

Ochrana dat a instalace pro Windows

Díky nativní integraci technologií Zerto poskytuje nová verze platformy kontinuitu ochrany dat (CDP) s minimálním RPO a možnost realizace active-active scénářů vysoké dostupnosti napříč lokalitami. Ekosystém zálohování nově doplňuje i plnohodnotná podpora agentless řešení od Veeam přímo na úrovni hypervizoru.

Oproti předchozí verzi, v níž první nasazení řídicí komponenty probíhalo v textovém rozhraní terminálu, přináší verze 9.0 grafický instalátor pro Windows. Prvotní nasazení platformy je díky tomu jednodušší.

Testování na šedesát dní zcela bez rizika

Společnost HPE zareagovala na konzervativní přístup trhu a prodloužila bezplatnou zkušební licenci ze třiceti na šedesát dní pro konfigurace s až šesti procesorovými sockety. Vzhledem k tomu, že HPE Morpheus funguje na hardwaru libovolného výrobce a dokáže koexistovat se současnou virtualizací, lze testovací provoz spustit izolovaně a bez provozního rizika.

Technické zázemí v labu TD SYNNEX

Díky globálnímu zázemí a dlouhodobé spolupráci s HPE má TD SYNNEX dedikovaný tým certifikovaných inženýrů, kteří architekturu verze 9.0 detailně znají. Partnerům poskytuje podporu od presales konzultací a návrhů topologie až po samotnou migraci. V technologickém labu TD SYNNEX je připravené kompletní prostředí verze 9.0, kde si mohou partneři se svými zákazníky veškeré migrační scénáře vyzkoušet na reálném hardwaru.

Cyber26

Pokud vás technologický skok verze 9.0 zajímá nebo řešíte konkrétní scénář u zákazníka, neváhejte kontaktovat.

hpe

Autor: HPE

Autor článku: Aleš Čáp, TD SYNNEX Czech

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