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CIOtrends

Přijďte na konferenci HPE Innovation Day Praha 2026 o AI, cloudu a o zkušenostech s reálného provozu IT firemní infrastruktury

Radan Dolejš
8. 9. 2026
Doba čtení: 1 minuta

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Autor: HPE
Společnost Hewlett Packard Enterprise pořádá za mediální podpory magazínu CIOtrends 30. září 2026 v prostorách O2 Universa v Praze konferenci HPE Innovation Day, kterou označuje za jednu z největších technologických akcí své historie v České republice. Program nabízí ucelený a strategický pohled na směřování moderního IT – od umělé inteligence a hybridního cloudu až po networking, bezpečnost a datové infrastruktury.
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Společnost Hewlett Packard Enterprise pořádá 30. září 2026 v prostorách O2 Universa v Praze konferenci HPE Innovation Day, kterou označuje za jednu z největších technologických akcí své historie v České republice. Program nabízí ucelený a strategický pohled na směřování moderního IT – od umělé inteligence a hybridního cloudu až po networking, bezpečnost a datové infrastruktury.

Setkejte se s experty HPE i partnery, poslechněte si konkrétní scénáře a získejte přehled o řešeních, která fungují v každodenním IT provozu.

Hlavní část programu nestaví jen na vizích a inovacích. Pódium patří i partnerům a zákazníkům, kteří sdílí své reálné příběhy, případové studie a praktické zkušenosti s nasazením technologií HPE.

Pro koho je konference určena

Akce osloví široké spektrum odborníků – IT profesionály, architekty, specialisty i manažery z komerční sféry i veřejné správy. Očekává se účast více než pěti set návštěvníků, což z HPE Innovation Day činí jednu z nejvýznamnějších IT událostí roku 2026 na českém trhu.

Program

Součástí dne budou inspirativní keynote přednášky, odborné breakout sessions, partnerské EXPO s praktickými ukázkami technologií a rozsáhlé networkingové příležitosti. Detailní program a seznam řečníků je na stránkách konference

Cyber26

Registrace

Na konferenci zbývají již poslední místa, registrovat se můžete zde.

Magazín CIOtrends je mediálním partnerem akce HPE Innovation Day Praha 2026.

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Autor článku

Radan Dolejš

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Krátce

  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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