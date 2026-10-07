Zaměstnanci sázejí na AI agenty, rozvoj dovedností a lepší technologie. Vztah k práci se zlešuje

HP zveřejnilo čtvrtý ročník globální studie HP Work Relationship Index, do níž se zapojilo více než 19 000 pracovníků v kancelářských profesích z 15 zemí. Letošní výsledky ukazují, že lidé se zdravějším vztahem k práci se dokážou lépe vyrovnávat s nejistotou a změnami.
Podíl znalostních pracovníků se zdravým vztahem k práci vzrostl na 29 %, což představuje nárůst o 8 procentních bodů oproti minimu z roku 2025. Tlak na zaměstnance však zůstává vysoký. Organizačním změnám čelilo v posledním roce 86 % z nich, více než třetina stále vykazuje nezdravý až kritický vztah k práci a 67 % považuje změnu zaměstnání za příliš riskantní.
Podle Studie HP Work Relationship Index 2026 nejspokojenější zaměstnanci nečekají na návrat stability. Využívají AI, rozvíjejí přenositelné dovednosti a hledají i další zdroje příjmů, aby získali větší kontrolu nad svou kariérou a lépe zvládali nejisté ekonomické prostředí. Pro firmy z toho vyplývá, že nejúspěšnější budou ty, které zaměstnancům pomohou změny zvládat. Zdravý vztah k práci přitom úzce souvisí také s výsledky firmy. Zaměstnanci, kteří uvádějí, že jejich společnost dosahuje dobrých výsledků, mají šestkrát vyšší pravděpodobnost zdravého vztahu k práci než pracovníci ve firmách, kterým se podle jejich názoru nedaří.
Zaměstnanci nečekají na návrat jistoty
Pro mnoho lidí se organizační změny staly běžnou součástí pracovního života. Téměř devět z deseti znalostních pracovníků zažilo během posledního roku nějakou změnu: od dalších požadavků na výkon až po zavádění nových technologií a způsobů práce.
Zaměstnanci proto hledají možnosti, jak si zachovat flexibilitu. Více než polovina souhlasí s tím, že v éře AI budou kariérní dráhy méně přímočaré, a 59 % dává přednost rozvoji přenositelných dovedností před tradičním kariérním postupem. Vedlejší výdělečné aktivity se zároveň stávají určitou formou kariérní pojistky: vlastní zdroj příjmů vedle hlavního zaměstnání má 36 % pracovníků, mezi generací Z je to dokonce 48 %.
AI se stává zdrojem odolnosti na pracovišti
Vnímání AI se postupně mění: z technologie spojované především s narušením dosavadních způsobů práce se stává nástroj, který zaměstnancům pomáhá lépe reagovat na změny. 59 % znalostních pracovníků nyní používá AI nástroje poskytované zaměstnavatelem denně nebo týdně, oproti 46 % v roce 2025. Podíl těch, kteří AI nepoužívají vůbec, klesl o 13 procentních bodů na 16 %. Mezi všemi zaměstnanci využívá AI agenty už 47 % lidí. AI se tak stále více stává součástí každodenní práce a pomáhá lidem zvládat nejistotu, přizpůsobovat se změnám a získávat větší kontrolu nad tím, jak pracují.
S rostoucím využíváním AI agentů si zaměstnanci zároveň více uvědomují potřebu průběžně rozvíjet vlastní schopnosti. Lidé, kteří používají AI agenty, mají častěji než uživatelé běžné generativní AI pocit, že se hranice jejich pracovní role budou postupně stírat (47 % oproti 39 %). Častěji se také obávají, že je může nahradit AI nebo pracovníci s pokročilými znalostmi AI (44 % oproti 37 %). Výsledky naznačují, že lepší znalost AI nesnižuje význam lidských dovedností. Naopak zvyšuje povědomí o důležitosti adaptability a průběžného vzdělávání.
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Studie ukazuje, že s AI pracují nejlépe zaměstnanci, kteří si při jejím používání věří. Lidé se zdravým vztahem k práci využívají AI agenty častěji než zaměstnanci v kritické kategorii (52 % oproti 38 %). Zároveň mají větší důvěru v to, že jejich zaměstnavatel nasadí AI způsobem, který neohrozí jejich pracovní místo ani pracovní podmínky. Téměř polovina zaměstnanců však uvádí, že jejich firma stále nemá jasně stanovenou strategii pro využívání AI.
Technologie musí práci skutečně zlepšovat
Zjištění ze studie ukazují, že samotné zavedení AI neurčuje míru zdravých pracovních podmínek. Nejlépe se povede organizacím, které technologie využívají ke zlepšení toho, jak zaměstnanci práci prožívají, od jistoty a produktivity po růst a udržení zaměstnanců. 70 % vedoucích pracovníků uvádí, že zkušenost zaměstnanců s technologiemi je konkurenční výhodou, a téměř dvě třetiny věří, že špatná zkušenost s technologiemi ovlivňuje schopnost firmy udržet špičkové talenty.
Zaměstnanci mají zároveň jasno v tom, co jim pomáhá odvádět nejlepší výkon. Mezi nejdůležitější faktory patří rychlejší a spolehlivější zařízení, nástroje podporující rozvoj nových dovedností, bezproblémové propojení technologií potřebných při práci, sdílené znalostní systémy a AI nástroje přizpůsobené konkrétní pracovní roli.
Nástupní mzda v IT útočí na hranici 60 tisíc korun, firmy také dávají menší příspěvek na stravu
S tím, jak AI mění pracovní procesy, získávají CIO a IT týmy stále větší vliv na spokojenost, odolnost i profesní rozvoj zaměstnanců. Studie pro rok 2026 ukazuje, že kvalitní technologické vybavení už není pouze provozním tématem IT. Má zásadní vliv na to, jak dobře se zaměstnanci dokážou přizpůsobovat změnám, podávat výkon a tvořit si zdravější vztah k práci.
Klíčovou schopností firem se stává adaptabilita
Podle studie se firmy se zdravějším pracovním prostředím změnám nevyhýbají, ale pomáhají je zaměstnancům zvládat. Nejdůležitější roli přitom hraje důvěra ve vedení firmy (32 %), následovaná kvalitní technologickou podporou (20 %), možnostmi profesního rozvoje (19 %), připraveností na budoucí změny (16 %) a jistotou při práci s AI (12 %).
Dopad těchto faktorů je výrazný. Téměř tři čtvrtiny znalostních pracovníků (73 %) by s větší pravděpodobností zůstaly ve společnosti, která aktivně investuje do jejich profesního růstu a rozvoje. Současně 70 % vedoucích pracovníků považuje technologickou zkušenost zaměstnanců za konkurenční výhodu a téměř dvě třetiny vidí souvislost mezi nekvalitními technologiemi a schopností udržet ve firmě nejlepší pracovníky.
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