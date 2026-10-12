Schopnost řídit AI agenty se stává klíčovou dovedností maloobchodu

Výrobci rychloobrátkového zboží a maloobchodní prodejci (C&R) procházejí hlubokou technologickou proměnou. Podrobná zjištění na toto téma přináší studie společnosti KPMG zaměřená na technologické trendy roku 2026, která vychází z odpovědí více než dvou set padesáti lídrů z řad globálních spotřebních značek i obchodních řetězců.
Co se dozvíte v článku
- Maloobchod a výroba jako průkopníci investic a měřitelné návratnosti
- Od pilotních testů k autonomnímu obchodování
- Datová zralost a kybernetická bezpečnost
- Od digitálních dvojčat po výpočty na prodejnách
- Strategická doporučení pro IT lídry: Šest pilířů úspěšné transformace
- IT ředitel jako architekt autonomního ekosystému
Zatímco v minulých letech firmy věnovaly energii dílčím digitálním projektům, dnešek patří systematickému propojování chytrých algoritmů s jádrem podnikání. Tento posun staví šéfy podnikového IT v sektoru C&R do role klíčových architektů celkové obchodní strategie.
Úspěšná technologická transformace výroby a prodeje spotřebního zboží nebude záviset pouze na samotném softwaru, ale také na schopnosti firem adaptovat své provozní modely a naučit týmy s inteligentními technologiemi efektivně kooperovat.
Maloobchod a výroba jako průkopníci investic a měřitelné návratnosti
Odvětví výroby spotřebních produktů i jejich samotného prodeje vkládá do modernizace výpočetních infrastruktur obrovské finanční sumy. Nadpoloviční většina podniků poukazuje na roční rozpočty přesahující padesát milionů dolarů. Více než čtvrtina velkých hráčů utratí mezi stem až dvěma sty padesáti miliony dolarů ročně. Tyto vysoké částky směřují primárně do pevných základů podnikového IT.
Sektor vykazuje vysokou úroveň zralosti v oblastech správy služeb, dodržování předpisů a zejména kybernetické bezpečnosti. V zabezpečení dat dosahují prodejci i výrobci produktů pro spotřebitele výrazně lepších výsledků než ostatní průmyslová odvětví. Dvě třetiny dotazovaných společností označují své procesy kybernetické ochrany za plně optimalizované.
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A investice do digitálních technologií se vyplácejí, jsou-li úspěšné a přinášejí-li pozitivní dopady. Většina společností již sklízí hmatatelné plody svých projektů. Téměř devadesát procent respondentů studie KPMG potvrzuje časté zvyšování hodnoty podniku díky technologickým inovacím. Samotná umělá inteligence generuje více než třetinu celkového finančního přínosu projektů.
Překvapivě vysoké efektivitě pomáhá střízlivý přístup k novinkám. Téměř dvě třetiny firem se označují za rychlé následovníky, kteří čekají na ověření postupů trhem. Zbývající třetina volí cesty pionýrského výzkumu a neprošlapaných cest.
Podobná opatrnost výrazně snižuje riziko ztrát z neuvážených investic. Obchodní i výrobní společnosti dokázaly účinněji zpracovat technický dluh minulých let. Náklady na údržbu starých aplikací nebrání investicím do nových systémů v takové míře, jaká trápí jiné obory.
Prostor pro zlepšení přesto zůstává značný. Méně než polovina podniků průběžně sledovala výkonnost nových technologií vůči svým původním obchodním plánům. Zavedení přísnějších měřítek v reálném čase představuje pro IT ředitele další logický krok.
Od pilotních testů k autonomnímu obchodování
Vytváření samostatných ukázek technologií ustupuje plnohodnotnému nasazení v provozu. Téměř tři čtvrtiny dotázaných firem plánují zapojit pokročilé algoritmické modely do běžné praxe během nadcházejícího roku. Zavedení inteligentních nástrojů představuje hlavní prioritu pro většinu vrcholových manažerů v sektoru spotřebního zboží.
Rozvoj směřuje k autonomním algoritmickým agentům, kteří samostatně plní složité úkoly. Zákazníci stále častěji využívají osobní digitální asistenty k vyhledávání produktů i k samotnému nákupu. Prodejci i výrobci tak začínají soupeřit o přízeň algoritmů, jež rozhodují jménem spotřebitelů.
Nové technologie nabízejí obrovský potenciál také v zázemí podniků. Propojení inteligentních systémů s řízením zásob, plánováním výroby a předpovídáním poptávky přináší vyšší přesnost rozhodování. Zaměstnanci se posouvají od manuálního zadávání dat k odbornému řízení a dohledu.
Rostoucí míra autonomie staví před digitalizační lídry výzvu v podobě udržení důvěry. Největší rizika představují zkreslené odpovědi algoritmů, nedostatečná průhlednost jejich rozhodování a zneužití značky. Zavedení přísných etických pravidel a zachování lidského dohledu tvoří nezbytný základ bezpečného provozu.
Využití pokročilých nástrojů navíc mění parametry firemního růstu. Společnosti zvyšují tržby rychleji než provozní náklady, což stabilizuje ziskové marže. Většina oslovených manažerů proto pokládá schopnost řídit algoritmy za klíčovou dovednost pro nadcházející pětileté období.
Datová zralost a kybernetická bezpečnost
Nejvýznamnější překážku efektivní transformace představuje roztříštěnost podnikových aplikací. Firmy často provozují stovky izolovaných programů, které zvyšují náklady a zbytečně komplikují datové toky. Pročištění aplikačního portfolia dokáže uvolnit značnou část kapacit pro strategické projekty.
Úspěšné nasazení umělé inteligence vyžaduje kvalitní a propojená data. Více než polovina společností plánuje výrazné navýšení investic do správy a analýzy datových toků. Nejdůležitější úkoly představují propojení dat z prodejních míst s inventářem a tvorba přesných předpovědí.
Zároveň roste význam kybernetické ochrany. Kybernetická bezpečnost představuje vůbec nejčastěji posilovanou oblast v rozpočtech technologických úseků. Ochrana citlivých údajů zákazníků i výrobních postupů tvoří základní podmínku pro zachování dobrého jména podniku.
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Algoritmy fungují v oblasti kybernetické bezpečnosti jako dvousečná zbraň. Na jedné straně pomáhají odhalovat pokročilé hrozby v reálném čase. Na straně druhé poskytují útočníkům nové nástroje k pokročilým kybernetickým napadením.
Zpřísňující se legislativní požadavky na ochranu soukromí vyžadují změnu přístupu ke správě dat. Dodržování předpisů přestává být vnímáno jako pouhá nutná zátěž. Transparentní nakládání s informacemi se stává klíčovou konkurenční výhodou.
Od digitálních dvojčat po výpočty na prodejnách
Kromě rozvoje neuronových sítí věnují firmy pozornost dalším nastupujícím trendům. Téměř polovina dotazovaných plánuje do dvou let rozšířit využití výpočetního výkonu přímo v místech prodeje. Lokální zpracování obrazového záznamu z kamer přímo v prodejně umožňuje okamžitou detekci nedostatku zboží na regálech nebo odhalení krádeží.
Významný přínos nabízejí také digitální dvojčata celého dodavatelského řetězce. Vytvoření virtuálního modelu výrobních linek a logistických tras odhaluje skryté úzké profily. Simulace nečekaných výpadků surovin nebo náhlých výkyvů poptávky šetří reakční čas i finanční prostředky.
Praktická aplikace těchto pokročilých simulací uvolňuje deset až patnáct procent efektivní kapacity podniku. Vyšší míra využití strojů a omezení výpadků zboží znatelně vylepšuje hospodářské výsledky. Předběžné testování plánů navíc snižuje rizika spojená s uváděním nových výrobků na trh.
Uplatnění nacházejí rovněž decentralizované databáze pro ověřování původu zboží. Transparentní záznam cesty produktu od základní suroviny až po finální balení posiluje důvěru spotřebitelů v udržitelný původ. Tento přístup výrazně usnadňuje plnění přísných požadavků na společenskou odpovědnost firem.
Hlavní překážku při zavádění podobných pokročilých řešení představuje nedostatek odborných dovedností uvnitř podniků. Více než šedesát procent společností naráží na mezery v řízení nových projektů a chybějící metodiky. Propojení interních týmů se zkušenými externími partnery zrychluje zavádění novinek do praxe.
Strategická doporučení pro IT lídry: Šest pilířů úspěšné transformace
Studie společnosti KPMG definuje šest základních kroků pro úspěšné řízení modernizace, a to zjevně nejen v oblasti výroby a prodeje spotřebních produktů. Dodržení těchto zásad pomáhá IT ředitelům dosáhnout vysoké návratnosti vložených prostředků bez zbytečných rizik.
První pilíř spočívá v důsledném upevnění datových základů. Propojení roztříštěných datových zdrojů do jednoho celku předchází chybám při rozhodování algoritmů. Sledování výsledků pomocí jasných měřítek garantuje trvalou kontrolu nad investicemi.
Druhý krok vyžaduje zjednodušení celkové architektury. Odstranění nadbytečných aplikací a přechod na modulární uspořádání usnadňuje sdílení dat napříč celou firmou. Umělá inteligence pak slouží všem úsekům, nikoli jen vybraným oddělením.
Třetí pilíř staví na využívání dat v reálném čase. Přechod od zpětného hodnocení minulých období k okamžitým předpovědím zlepšuje plánování výroby i nákupu surovin. Zpřesnění odhadů snižuje objem neprodaných zásob na skladech.
Čtvrté doporučení zdůrazňuje stavbu sdílených platforem namísto izolovaných projektů a pokusů. Jednotné technické zázemí zrychluje zavádění nových funkcí pro různé výrobní řady i prodejní kanály. Společná pravidla vývoje výrazně zlevňují celkový provoz.
Pátá zásada se zaměřuje na systematický rozvoj zaměstnanců. Vzdělávání pracovníků v obsluze inteligentních nástrojů mění manuální rutinu v odborné dohledové činnosti. Týmy tak zvládají větší objem zakázek bez nutnosti rozšiřování stavu.
Šestý pilíř ukotvuje bezpečnost a etiku přímo do návrhu systémů. Ochrana soukromí i prevence zkreslení výsledků tvoří povinnou součást každého nového projektu od samého počátku. Trvalý lidský dohled nad rozhodováním algoritmů udržuje vysokou důvěru zákazníků.
IT ředitel jako architekt autonomního ekosystému
Role šéfa podnikového IT prochází zásadní proměnou. Z pouhého správce počítačové sítě se stává strategický spolutvůrce obchodního modelu celé společnosti. Technologický lídr propojuje provozní úsek s obchodními cíli a garantuje bezpečný chod všech digitálních služeb.
Nástup autonomních algoritmů vyžaduje stálou rovnováhu mezi rychlostí inovací a ochranou dobrého jména firmy. Budoucí úspěch maloobchodu i předcházející výroby závisí na schopnosti vybudovat architekturu, která zvládne nápor automatických transakcí bez selhání.
Výrobci i prodejci, kteří dokážou skloubit rychlé zavádění pokročilých algoritmů s důslednou ochranou dat, získají pevné postavení na trhu. Výsledný ekosystém přinese vyšší efektivitu provozu, spokojenější zákazníky a dlouhodobě udržitelný růst celého podniku.
Článek vyšel v magazínu CIOtrends 5/2026.
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