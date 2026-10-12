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CIOtrends

Schopnost řídit AI agenty se stává klíčovou dovedností maloobchodu

Lukáš Kříž
Včera
Doba čtení: 7 minut

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Autor: Depositphotos
Nástup umělé inteligence v sektoru výroby spotřebního zboží a maloobchodu dramaticky mění požadavky na lidské zdroje. Naprostá většina jeho technologických lídrů považuje řízení AI agentů za budoucí nezbytnou dovednost zaměstnanců.
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Výrobci rychloobrátkového zboží a maloobchodní prodejci (C&R) procházejí hlubokou technologickou proměnou. Podrobná zjištění na toto téma přináší studie společnosti KPMG zaměřená na technologické trendy roku 2026, která vychází z odpovědí více než dvou set padesáti lídrů z řad globálních spotřebních značek i obchodních řetězců.

Co se dozvíte v článku
  1. Maloobchod a výroba jako průkopníci investic a měřitelné návratnosti
  2. Od pilotních testů k autonomnímu obchodování
  3. Datová zralost a kybernetická bezpečnost
  4. Od digitálních dvojčat po výpočty na prodejnách
  5. Strategická doporučení pro IT lídry: Šest pilířů úspěšné transformace
  6. IT ředitel jako architekt autonomního ekosystému

Zatímco v minulých letech firmy věnovaly energii dílčím digitálním projektům, dnešek patří systematickému propojování chytrých algoritmů s jádrem podnikání. Tento posun staví šéfy podnikového IT v sektoru C&R do role klíčových architektů celkové obchodní strategie. 

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Úspěšná technologická transformace výroby a prodeje spotřebního zboží nebude záviset pouze na samotném softwaru, ale také na schopnosti firem adaptovat své provozní modely a naučit týmy s inteligentními technologiemi efektivně kooperovat.

Maloobchod a výroba jako průkopníci investic a měřitelné návratnosti

Odvětví výroby spotřebních produktů i jejich samotného prodeje vkládá do modernizace výpočetních infrastruktur obrovské finanční sumy. Nadpoloviční většina podniků poukazuje na roční rozpočty přesahující padesát milionů dolarů. Více než čtvrtina velkých hráčů utratí mezi stem až dvěma sty padesáti miliony dolarů ročně. Tyto vysoké částky směřují primárně do pevných základů podnikového IT.

Sektor vykazuje vysokou úroveň zralosti v oblastech správy služeb, dodržování předpisů a zejména kybernetické bezpečnosti. V zabezpečení dat dosahují prodejci i výrobci produktů pro spotřebitele výrazně lepších výsledků než ostatní průmyslová odvětví. Dvě třetiny dotazovaných společností označují své procesy kybernetické ochrany za plně optimalizované.

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A investice do digitálních technologií se vyplácejí, jsou-li úspěšné a přinášejí-li pozitivní dopady. Většina společností již sklízí hmatatelné plody svých projektů. Téměř devadesát procent respondentů studie KPMG potvrzuje časté zvyšování hodnoty podniku díky technologickým inovacím. Samotná umělá inteligence generuje více než třetinu celkového finančního přínosu projektů.

Překvapivě vysoké efektivitě pomáhá střízlivý přístup k novinkám. Téměř dvě třetiny firem se označují za rychlé následovníky, kteří čekají na ověření postupů trhem. Zbývající třetina volí cesty pionýrského výzkumu a neprošlapaných cest.

Podobná opatrnost výrazně snižuje riziko ztrát z neuvážených investic. Obchodní i výrobní společnosti dokázaly účinněji zpracovat technický dluh minulých let. Náklady na údržbu starých aplikací nebrání investicím do nových systémů v takové míře, jaká trápí jiné obory.

Prostor pro zlepšení přesto zůstává značný. Méně než polovina podniků průběžně sledovala výkonnost nových technologií vůči svým původním obchodním plánům. Zavedení přísnějších měřítek v reálném čase představuje pro IT ředitele další logický krok.

Od pilotních testů k autonomnímu obchodování

Vytváření samostatných ukázek technologií ustupuje plnohodnotnému nasazení v provozu. Téměř tři čtvrtiny dotázaných firem plánují zapojit pokročilé algoritmické modely do běžné praxe během nadcházejícího roku. Zavedení inteligentních nástrojů představuje hlavní prioritu pro většinu vrcholových manažerů v sektoru spotřebního zboží.

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Rozvoj směřuje k autonomním algoritmickým agentům, kteří samostatně plní složité úkoly. Zákazníci stále častěji využívají osobní digitální asistenty k vyhledávání produktů i k samotnému nákupu. Prodejci i výrobci tak začínají soupeřit o přízeň algoritmů, jež rozhodují jménem spotřebitelů.

Nextcloud školení

Nové technologie nabízejí obrovský potenciál také v zázemí podniků. Propojení inteligentních systémů s řízením zásob, plánováním výroby a předpovídáním poptávky přináší vyšší přesnost rozhodování. Zaměstnanci se posouvají od manuálního zadávání dat k odbornému řízení a dohledu.

Rostoucí míra autonomie staví před digitalizační lídry výzvu v podobě udržení důvěry. Největší rizika představují zkreslené odpovědi algoritmů, nedostatečná průhlednost jejich rozhodování a zneužití značky. Zavedení přísných etických pravidel a zachování lidského dohledu tvoří nezbytný základ bezpečného provozu.

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Autor článku

Lukáš Kříž

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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