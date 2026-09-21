Kyberzločinci využívají zájem o AI. Míří na kryptoměnové peněženky i firemní přístupy

Výzkumníci HP analyzovali kampaně zachycené v telemetrii zákazníků HP Wolf Security ve druhém čtvrtletí roku 2026. Společným jmenovatelem útoků je podle výsledků studie snaha působit důvěryhodně, využít běžné pracovní návyky a přesunout útok do prostředí, kde je ochrana slabší nebo méně viditelná.
Falešný AI asistent místo nástroje pro obchodování
Jedna ze zachycených kampaní využívala web, který se vydával za AI asistenta pro obchodování s kryptoměnami. Útočníci pro zvýšení důvěryhodnosti použili název známého AI nástroje a cílili na uživatele hledající automatizovaný způsob správy či růstu kryptoměnového portfolia.
Místo očekávaného obchodního nástroje si však oběti stáhly malware Needle Stealer. Ten po spuštění dokázal nahradit rozšíření kryptoměnové peněženky v prohlížeči podvrženou verzí. Jakmile uživatel do falešného rozšíření zadal heslo, útočníci získali údaje potřebné k přístupu k jeho peněžence.
Samotný zájem o AI se tak poslední dobou stává účinnou návnadou v kybernetických útocích. Není to však upřímně nic nového, je to známý princip sociálního inženýrství: nabídnout uživateli nástroj, který odpovídá aktuálnímu trendu a slibuje rychlou hodnotu.
QR kód jako cesta mimo ochranu pracovního počítače
Další kampaně využívaly takzvaný quishing, tedy phishing prostřednictvím QR kódů. Útočníci ukryli QR kód do PDF faktury a vyzvali příjemce, aby jej naskenoval mobilním telefonem.
Důležitou součástí útoku je změna zařízení. Oběť se přesune z firemního počítače, kde může být škodlivý odkaz blokován bezpečnostními nástroji, na mobilní telefon. Odkaz se pak otevře v prostředí, které nemusí podléhat stejným kontrolám. Na konci řetězce čeká falešná přihlašovací stránka určená k odcizení přístupových údajů k účtu Microsoft.
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QR kód sám o sobě není nebezpečný. Riziko vzniká ve chvíli, kdy uživatel pod tlakem urgentní výzvy nebo zdánlivě běžného pracovního procesu otevře neověřený odkaz na jiném zařízení a zadá do něj své údaje.
„Uživatelé neustále přecházejí mezi různými zařízeními a aplikacemi, například prohlížeči nebo novými nástroji AI, a útočníci je rychle následují. Zabezpečení proto musí fungovat napříč všemi těmito interakcemi, aniž by lidem komplikovalo práci,“ říká James Wright, globální ředitel bezpečnosti osobních systémů ve společnosti HP, a dodává: „Organizace potřebují přístup zero trust založený na izolaci a omezení potenciálně nebezpečných aktivit, aby se z nedůvěryhodných kliknutí nebo stažených souborů nestalo bezpečnostní riziko.“
Malware jako dostupná stavebnice
HP dále zachytilo kampaně šířící malware Phantom Stealer. Ten je online prezentován jako nástroj pro penetrační testování a jeho nabídka zahrnuje aktualizace funkcí i nepřetržitou podporu pro kupující. Jde o další ukázku toho, jak se kyberkriminalita profesionalizuje a jak snadno mohou útočníci získat nástroje pro vlastní kampaně.
V tomto případě se vedle Phantom Stealeru objevil také loader Phantom Gate, který malware rozbalí a spustí. Shodné pojmenování i způsob doručení podle HP naznačují, že oba nástroje mohou pocházet ze stejného zdroje. Pro útočníky to znamená jednodušší přípravu i rychlejší škálování kampaní: jednotlivé komponenty mohou kombinovat podle konkrétního cíle.
Patrick Schläpfer, hlavní výzkumník kybernetických hrozeb v HP Security Lab, k tomu říká: „Útočníci využívají rostoucího zájmu o nástroje agentní AI a investují do nových návnad, které mají uživatele přimět ke stažení škodlivého softwaru, který vypadá důvěryhodně. Díky tomu působí distribuce malwaru profesionálněji a hůře se odhaluje. Nové nástroje, jako je Phantom Gate, zároveň ukazují, jak se prostředí kybernetických hrozeb dál rozšiřuje. Útočníkům umožňují snadno sestavovat nebezpečné řetězce útoků, což výrazně zvyšuje riziko napadení organizací.“
Ochrana musí fungovat napříč zařízeními
Útoky popsané v reportu nevycházejí z jediné zranitelnosti. Staví na kombinaci důvěryhodně vypadající návnady, běžného uživatelského chování a přesunu mezi aplikacemi či zařízeními. Právě proto už nestačí spoléhat na to, že škodlivý obsah zachytí e-mailová brána nebo bezpečnostní nástroj na pracovním počítači. Zákazníci HP Wolf Security dosud klikli na 60 miliard e-mailových příloh, webových stránek a stažených souborů bez jediného hlášeného průniku.
Organizace potřebují chránit uživatele i ve chvíli, kdy otevřou přílohu, stáhnou soubor, použijí prohlížeč nebo pokračují v komunikaci na mobilním zařízení. Zásadní roli hraje princip zero trust: nedůvěřovat automaticky souborům, odkazům ani webům jen proto, že vypadají známě, a potenciálně rizikové aktivity izolovat dříve, než mohou ohrozit zařízení nebo firemní data.
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