Případová studie 2026

Už po jednadvacáté přinášíme soutěž CIO BW Případová studie. Každá z přihlášených studií pojednává o zajímavých a netradičních projektech, které tuzemští lídři v ICT branži uskutečnili v poslední době.
Dovolte, abych připomněl, že CIO Business World Případová studie je nejen prezentací úspěšných projektů, ale také soutěží. Stalo se již zvykem, že hodnocení všech přihlášených případových studií se ujme odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z prestižních technologických fakult a také profesionálních ICT manažerů.
Každý člen komise pak v rámci různých kritérií přidělí jednotlivým případovým studiím bodové ohodnocení. S celkovými výsledky hodnocení vás seznámíme v prosincovém vydání magazínu CIO Business World.
Příjemné a poučné čtení!
MPSV zvyšuje kybernetickou odolnost školením ve virtuální realitě
Company (Un)Hacked je tréninkový program kybernetické bezpečnosti ve virtuální realitě. Účastníci v něm procházejí deseti realistickými scénáři, ve kterých se metodou obrácených rolí vžijí do role hackera, a používají nejčastější útoky na uživatele. Po dokončení scénářů uživatel získá podrobnou zpětnou vazbu. Cílem je změna chování formou osobního silného zážitku, nikoli pouze teoretické znalosti.
MPSV si prostřednictvím partnera Pumpedu pořídilo 10 headsetů pro virtuální realitu a 400 licencí Company (Un)Hacked. Řešení umožňuje realizovat trénink v průběhu jednoho roku s možností detailního sledování výsledků. Administrátor vidí individuální progres každého účastníka a ti, kteří dosáhnou úspěšnosti 70 % a více, získávají certiﬁkát o úspěšném absolvování tréninku.
Dodavatel: Zebr.AI
Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Případová studie ke stažení: MPSV zvyšuje kybernetickou odolnost školením ve virtuální realitě
Jak Navertica získala proaktivní dohled nad Microsoft prostředím
Ani správně nastavené Microsoft prostředí není možné jednou provždy zabezpečit. Tenant, identity, zařízení, oprávnění i cloudové služby se neustále mění a s nimi se mění i rizika. Navertica proto potřebovala řešení, které nebude nahrazovat její stávající nástroje, ale zajistí proaktivní dohled nad bezpečnostními signály. Nešlo jen o to mít k dispozici logy – důležité bylo včas rozpoznat relevantní události a upozornit na ně.
Navertica získala proaktivní dohled, který nevyžaduje, aby tým průběžně hledal důležité signály v logách. Bezpečnostní události jsou vyhodnocovány v kontextu a tým dostáva upozornění na situace, které si zaslouží pozornost.
Dodavatel: System4U
Zákazník: Navertica
Případová studie ke stažení: Jak Navertica získala proaktivní dohled nad Microsoft prostředím
Nýřany pod dohledem: Moderní kamerový systém pro bezpečnější město
V letech 2025–2026 byla realizována kompletní nová výstavba městského kamerového systému pro město Nýřany. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti ve veřejném prostoru, omezení vandalismu, podpora práce policie a zajištění lepšího přehledu o dopravní situaci ve městě.
Nový kamerový systém přinesl městu Nýřany okamžité i dlouhodobé benefity jako rychlejší zásahy policie, lepší přehled o dění ve městě, účinnější prevence vandalismu, monitoring dopravy a průjezdu vozidel i moderní infrastrukturu připravenou na další rozšíření.
Dodavatel: Discomp
Zákazník: SUPTel
Případová studie ke stažení: Nýřany pod dohledem: Moderní kamerový systém pro bezpečnější město