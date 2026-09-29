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CIOtrends

Případová studie 2026 – přehled soutěžících

Radan Dolejš
29. 9. 2026
Doba čtení: 2 minuty

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Případová studie 2026
Autor: Internet Info DG
Prohlédněte si přihlášené případovky do naší pravidelné soutěže.
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Už po jednadvacáté přinášíme soutěž CIO BW Případová studie. Každá z přihlášených studií pojednává o zajímavých a netradičních projektech, které tuzemští lídři v ICT branži uskutečnili v poslední době.

Dovolte, abych připomněl, že CIO Business World Případová studie je nejen prezentací úspěšných projektů, ale také soutěží. Stalo se již zvykem, že hodnocení všech přihlášených případových studií se ujme odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z prestižních technologických fakult a také profesionálních ICT manažerů.

Každý člen komise pak v rámci různých kritérií přidělí jednotlivým případovým studiím bodové ohodnocení. S celkovými výsledky hodnocení vás seznámíme v prosincovém vydání magazínu CIO Business World.

Příjemné a poučné čtení!

MPSV zvyšuje kybernetickou odolnost školením ve virtuální realitě

Zebra případovka 2026

Autor: Zebr.ai

Company (Un)Hacked je tréninkový program kybernetické bezpečnosti ve virtuální realitě. Účastníci v něm procházejí deseti realistickými scénáři, ve kterých se metodou obrácených rolí vžijí do role hackera, a používají nejčastější útoky na uživatele. Po dokončení scénářů uživatel získá podrobnou zpětnou vazbu. Cílem je změna chování formou osobního silného zážitku, nikoli pouze teoretické znalosti. 

MPSV si prostřednictvím partnera Pumpedu pořídilo 10 headsetů pro virtuální realitu a 400 licencí Company (Un)Hacked. Řešení umožňuje realizovat trénink v průběhu jednoho roku s možností detailního sledování výsledků. Administrátor vidí individuální progres každého účastníka a ti, kteří dosáhnou úspěšnosti 70 % a více, získávají certiﬁkát o úspěšném absolvování tréninku.

Dodavatel: Zebr.AI

Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Případová studie ke stažení: MPSV zvyšuje kybernetickou odolnost školením ve virtuální realitě

Jak Navertica získala proaktivní dohled nad Microsoft prostředím

Jak Navertica získala proaktivní dohled nad Microsoft prostředím

Autor: System4U

Ani správně nastavené Microsoft prostředí není možné jednou provždy zabezpečit. Tenant, identity, zařízení, oprávnění i cloudové služby se neustále mění a s nimi se mění i rizika. Navertica proto potřebovala řešení, které nebude nahrazovat její stávající nástroje, ale zajistí proaktivní dohled nad bezpečnostními signály. Nešlo jen o to mít k dispozici logy – důležité bylo včas rozpoznat relevantní události a upozornit na ně.

Navertica získala proaktivní dohled, který nevyžaduje, aby tým průběžně hledal důležité signály v logách. Bezpečnostní události jsou vyhodnocovány v kontextu a tým dostáva upozornění na situace, které si zaslouží pozornost.

Dodavatel: System4U

Zákazník: Navertica

Případová studie ke stažení: Jak Navertica získala proaktivní dohled nad Microsoft prostředím

Nýřany pod dohledem: Moderní kamerový systém pro bezpečnější město

Nýřany pod dohledem: Moderní kamerový systém pro bezpečnější město

Autor: Discomp

V letech 2025–2026 byla realizována kompletní nová výstavba městského kamerového systému pro město Nýřany. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti ve veřejném prostoru, omezení vandalismu, podpora práce policie a zajištění lepšího přehledu o dopravní situaci ve městě.

Nový kamerový systém přinesl městu Nýřany okamžité i dlouhodobé benefity jako rychlejší zásahy policie, lepší přehled o dění ve městě, účinnější prevence vandalismu, monitoring dopravy a průjezdu vozidel i moderní infrastrukturu připravenou na další rozšíření.

Dodavatel: Discomp

Cyber26

Zákazník: SUPTel

Případová studie ke stažení: Nýřany pod dohledem: Moderní kamerový systém pro bezpečnější město

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Autor článku

Radan Dolejš

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Krátce

  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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