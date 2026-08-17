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CIOtrends

Technologický sektor generuje nejvyšší bohatství na světě: dominance IT se v roce 2026 dále prohloubila

Radan Dolejš
Dnes
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Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Nejvíce miliardářů generuje svět ICT. Je jich nejvíc a jsou i nejbohatší.
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Analýza reálného žebříčku miliardářů Forbes, kterou zpracoval tým BestBrokers, potvrzuje trend s přímým významem pro technologické odvětví. Ze všech 24 sledovaných sektorů pochází nejvíce miliardářských majetků z technologií, a to jak počtem osob, tak celkovou hodnotou kumulovaného bohatství.

Technologie jako dominantní zdroj miliardářského majetku

Podle dat k 27. červenci 2026 eviduje žebříček Forbes 3 356 miliardářů. Z tohoto počtu 511 osob, tedy zhruba 15 % z celkového počtu, odvozuje svůj majetek z technologického sektoru. Jde o nejpočetnější skupinu ze všech odvětví, před sektorem financí a investic s 449 miliardáři a výrobním průmyslem s 408 miliardáři.

Rozdíl se prohlubuje při pohledu na kumulovanou hodnotu majetku. Technologičtí miliardáři společně drží 5,30 bilionu dolarů, více než dvojnásobek kombinovaného majetku sektoru financí a investic (2,39 bilionu dolarů). Z technologického sektoru pochází osm z deseti nejbohatších lidí světa, včetně Elona Muska, Larryho Page a Jeffa Bezose.

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Meziroční srovnání ukazuje, že náskok technologického sektoru dále roste. Kombinovaný majetek technologických miliardářů stoupl ze 4,28 bilionu dolarů v roce 2025 na 5,30 bilionu dolarů v roce 2026, tedy o více než bilion dolarů během jednoho roku. Jde o zdaleka nejvyšší meziroční přírůstek ze všech sledovaných odvětví, sektor financí a investic zaznamenal nárůst o 263,5 miliardy dolarů, výrobní průmysl o 328,3 miliardy dolarů.

Nejrychlejší růst majetku souvisí s investicemi do umělé inteligence

Nejvýraznější meziroční nárůsty majetku jsou spojeny s investicemi do umělé inteligence a související infrastruktury. Nejvýraznějším případem je čínský podnikatel Liang Wenfeng, zakladatel AI modelu DeepSeek. Jeho odhadovaný majetek vzrostl z 1 miliardy dolarů v roce 2025 na 39,5 miliardy dolarů v roce 2026, tedy o 3 850 %, což jej řadí mezi 50 nejbohatších lidí světa.

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Podobně výraznou revalorizaci zaznamenali zakladatelé společnosti Anthropic, tvůrce modelu Claude. Tom Brown, Jack Clark, Sam McCandlish, Jared Kaplan, Daniela Amodei, Dario Amodei a Christopher Olah zvýšili svůj odhadovaný majetek z 1,2 miliardy na 15,5 miliardy dolarů, o 1 191,67 %. Brett Adcock, zakladatel a CEO robotické společnosti Figure AI, zaznamenal růst z 1,5 miliardy na 19,1 miliardy dolarů, o více než 1 170 %.

Růst se přenáší i do dodavatelského řetězce spojeného s AI infrastrukturou. Wang Weixiu, jehož majetek je vázán na výrobce optických komponent Zhongji Innolight, zaznamenal nárůst ze 4,5 miliardy na 26,4 miliardy dolarů (o 486,67 %). Zou Zhinong ze společnosti ZTE zvýšil svůj majetek z 2,9 miliardy na 12,5 miliardy dolarů (o 331,03 %).

Pokud jde o absolutní přírůstky, nejvyšší nárůst majetku ze všech miliardářů zaznamenal Elon Musk. Po krátkodobém dosažení statutu prvního biliardáře v souvislosti s primární veřejnou nabídkou akcií SpaceX činil jeho majetek k 27. červenci 2026 725,1 miliardy dolarů, oproti 405,6 miliardy dolarů o rok dříve. Nárůst o 319,5 miliardy dolarů odpovídá přibližně 875 milionům dolarů denně.

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Druhý nejvyšší absolutní přírůstek zaznamenal zakladatel a CEO Dell Technologies Michael Dell, jehož majetek vzrostl o 107,6 miliardy dolarů. Na třetím a čtvrtém místě se umístili spoluzakladatelé Google Larry Page a Sergey Brin s nárůstem 104,3 miliardy dolarů, respektive 91,2 miliardy dolarů. Tyto přírůstky odrážejí, jak se rostoucí valuace největších technologických společností promítají do majetku jejich zakladatelů a hlavních akcionářů.

Investice do AI infrastruktury nesou i rizika

Analýza zároveň dokládá, že vysoké výdaje na AI infrastrukturu nejsou bez rizika. Největší meziroční propad ze všech miliardářů zaznamenal Larry Ellison, generální ředitel cloudové společnosti Oracle. Jeho majetek klesl z 290,60 miliardy dolarů na 151,90 miliardy dolarů, tedy o 138,7 miliardy dolarů, přibližně 380 milionů dolarů denně.

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Pokles odráží rostoucí skepsi investorů ohledně agresivních výdajových plánů Oracle na umělou inteligenci a rostoucího dluhového zatížení, přičemž trh zpochybňuje, zda růst cloudové infrastruktury odpovídá rozsahu vynaložených investic.

Druhý nejvyšší propad zaznamenal Mark Zuckerberg ze společnosti Meta, jehož majetek klesl z 245,9 miliardy dolarů na 204,3 miliardy dolarů, tedy o 41,6 miliardy dolarů (přibližně 114 milionů dolarů denně). Pokles souvisí s obavami investorů z rozsáhlých investičních plánů Meta do umělé inteligence, přičemž kapitálové výdaje společnosti mají v roce 2026 dosáhnout až 145 miliard dolarů.

Cyber26

Praktické implikace pro IT sektor

Data ukazují, že koncentrace kapitálu v technologickém odvětví se v posledním roce dále prohloubila, přičemž hlavním hnacím faktorem jsou investice do umělé inteligence, od velkých jazykových modelů přes robotiku až po infrastrukturu datových center.

Případy Larry Ellisona a Marka Zuckerberga zároveň ukazují, že rozsáhlé kapitálové výdaje na AI infrastrukturu mohou vést k výraznému propadu majetku, pokud trh začne zpochybňovat návratnost těchto investic. Pro IT manažery sledující strategické směřování odvětví jde o signál, že hodnocení AI investic bude i nadále podléhat vysoké volatilitě v závislosti na tom, zda se očekávané výnosy z infrastruktury skutečně naplní.

CIOtrends

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Autor článku

Radan Dolejš

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