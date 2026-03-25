AI a smart grids mění podobu české energetiky

Půldenní setkání energetických lídrů se zaměří na integraci moderních digitálních technologií do energetiky, praktické využití AI pro predikci výroby z obnovitelných zdrojů, obchodování na spotových trzích nebo prediktivní údržbu infrastruktury. Konference nabídne i konkrétní příklady efektivního řízení spotřeby energie, elektromobility a zabezpečení energetických sítí v souladu s českou i evropskou legislativou.
Sdílení elektřiny v Česku posiluje
Sdílení elektřiny v České republice zažívá v posledních letech dynamický rozvoj a potvrzuje rostoucí zájem domácností, firem i dalších aktérů energetického trhu o efektivnější využívání vyrobené energie. Klíčovou roli v tomto procesu hraje Elektroenergetické datové centrum (EDC), které na českém trhu působí již téměř dva roky a za tu dobu do svého systému zapojilo desítky tisíc účastníků. Jejich počet i objem sdílené elektřiny přitom nadále rostou. Aktuální data z provozu EDC a nové funkcionality plánované od 1. srpna 2026, zejména v oblasti technické flexibility, akumulace a tzv. síťového semaforu, představí v úvodu konference Jana Vránková, odpovědná za strategii a rozvoj centra. Podělí se i o přehled očekávaných datových toků ve vztahu k dalším účastníkům trhu, jako jsou OTE, PDS a PPS.
Decentralizovaná energetika v éře dat
Transformace energetiky směrem k decentralizovaným zdrojům otevírá nové možnosti pro sdílení energie, řízení flexibility a datově řízený management. Digitální nástroje a práce s velkými objemy dat umožňují efektivně koordinovat lokální energetické komunity a integrovat obnovitelné zdroje bez ohrožení stability či ekonomiky provozu. Těmto řešením se ve své prezentaci bude věnovat Lukáš Janota, zakladatel a výkonný ředitel EnerCo Solutions, který uvede i klíčové principy a praktické přístupy k jejich implementaci na současném energetickém trhu.
Kybernetická bezpečnost v energetice
Kybernetická bezpečnost kritické infrastruktury nabývá v posledních letech na významu i v českém kontextu, přestože byla dlouhou dobu vnímána spíše jako problém zahraničních trhů. Absence medializovaných incidentů v regionu přitom neznamená, že k útokům nedochází – právě naopak. Konkrétní pohled na reálné hrozby a jejich dopady nabídne Matej Volek, specialista na bezpečnost provozních technologií společnosti IS4 Security. Současně zdůrazní význam důsledného zabezpečení napříč celou energetickou infrastrukturou a provede účastníky klíčovými principy ochrany od lokálních sítí přes trafostanice až po velké výrobní zdroje.
Digitalizace komunitní energetiky
Rozvoj komunitního sdílení elektřiny přináší nové výzvy i příležitosti – od technické způsobilosti odběrných míst přes účetnictví až po limity uživatelského rozhraní a obavy firem z cen. Na problematiku digitalizace komunitní energetiky, nejčastější bariéry a jejich řešení se zaměří Patrik Jíra, specialista na provoz komunitních energetických systémů a CTO platformy Wattlink. Na konkrétních příkladech české platformy propojující výrobce a odběratele ukáže, jak funguje rozdělení na dvě energetická společenství, automatizace fakturace i právní postupy. Představí také digitalizační řešení zahrnující marketing a CRM, online registrace a podpisy, fakturaci a platby, práci s daty a alokace v čase, rozšířené zobrazení v EDC i směřování k „chytrému řízení“ sdílení energie.
Grid Observability – co v síti pozorovat, proč a jak
Distribuční síť byla desítky let navržena jako pasivní infrastruktura s předvídatelnými toky energie. Dnes je však stále dynamičtější a plná decentralizovaných zdrojů, elektromobility a nových typů zátěží, které ovlivňují její chování v reálném čase. Praktický význam grid observability pro provozovatele distribučních soustav – jaká data je potřeba sledovat, co z nich lze vyčíst a proč je tato schopnost nezbytná pro bezpečné a efektivní řízení moderní sítě, nastíní Filip Procházka, Chief Product Officer společnosti Mycroft Mind. Ukáže, jak se díky schopnosti sledovat chování sítě zlepšuje kontrola, predikce i reakce na neočekávané situace v distribuční soustavě.
Komplexní systém pro energetiku 21. století
Energetika dnes zahrnuje mnohem víc než jen elektřinu. Moderní energetik potřebuje nástroje, které umožní kompetentní rozhodování napříč všemi typy energií, automatizaci procesů, efektivní řízení zdrojů a výkaznictví, včetně podpory auditování podle normy ISO 50001. Komplexní systém, jenž propojuje řízení zdrojů a spotřeb na různých lokalitách, orchestruje kombinace elektřiny, tepla a chladu a zároveň poskytuje ekonomické bilance, online přehledy, podporu SLA smluv, alarmy, predikce, napojení na trhy a řadu dalších funkcionalit, představí Martin Krupa ze společnosti ECM System Solutions. Ukáže, jak takový systém může podporovat energetiky 21. století při každodenním rozhodování a optimalizaci provozu.
AI v energetice: Hype, realita a tvrdá čísla
Kde dnes AI v energetice skutečně přináší zisk a kde zůstává jen marketingovým příslibem? Na reálné náklady projektů, rizika „AI pilotního hřbitova“ a cestu od pilotních projektů k produkčnímu nasazení se zaměří ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Ukáže, že největší hrozbou není nástup umělé inteligence, ale její nevhodné nasazení.
Nulová důvěra v síti – jak chránit komunikaci v IT/OT prostředí
S propojováním IT a OT systémů v energetice roste potřeba důsledného zabezpečení komunikace. Chytré elektroměry, SCADA systémy i EMS aplikace začínají pracovat přes společnou infrastrukturu, kde tradiční VLAN segmentace už nestačí. Princip nulové důvěry, tedy bezpečnostní přístup, kdy každé spojení v síti musí být výslovně povolené a ověřené, předvede DevOps architekt a lektor Vojtěch Mareš. Ukáže, jak tento princip funguje v praxi – kdo s kým může komunikovat, jak se data při přenosu zabezpečují a jak se sleduje bezpečný provoz celé infrastruktury. Součástí prezentace budou také reálné příklady útoků a incidentů, které ukazují, proč je takový přístup nezbytný pro spolehlivý chod moderních energetických sítí.
Energy Vision 2026 je určena IT ředitelům a manažerům v energetice, provozovatelům sítí, poskytovatelům technologických řešení, developerům OZE, zástupcům energetických společenství, facility manažerům a konzultantům v oblasti energetiky. Konference proběhne prezenčně 15. dubna 2026 od 9:00 do 15:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na energy.konference.cz.