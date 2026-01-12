Vítězové soutěže Případová studie 2025

První listopadový týden bývá tradičně rezervován pro vyhlašování cen ve výroční soutěži magazínu CIOtrends Případová studie roku, kdy se zástupci vydavatelství Internet Info DG, které vydává magazín CIOtrends, v tu dobu scházejí s vítězi soutěže. Stejně tak tomu bylo i letos a salonek Vinohradského pivovaru byl svědkem slavnostního odpoledne.
Letošním nejúspěšnějším účastníkem byla společnost Tovek, která kromě vítězství v jedné kategorii získala ještě Cenu za nejlepší případovou studii roku.
Rozhodla o tom nezávislá pětičlenná odborná porota a šéfredaktor CIOtrends, kteří studie hodnotili podle několika kritérií. V komisi zasedly osobnosti z byznysu, akademické sféry, sdružení CACIO nebo třeba ze státní správy. Porota měla poměrně těžkou práci, někdy o vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval doslova jeden bod. Níže v tabulce a na obrazovém doprovodu odhalíte, kdo jakou kategorii vyhrál.
A pokud jste neměli šanci si ještě studie prohlédnout, můžete si je nalistovat v srpnovém vydání CIOtrends nebo je případně najdete ke zhlédnutí i ke stažení na našem webu www.ciotrends.cz.
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Vítězové soutěže Případová studie roku 2025
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