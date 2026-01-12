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CIOtrends

Vítězové soutěže Případová studie 2025

Radan Dolejš
12. 1. 2026
Doba čtení: 2 minuty

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Redakce magazínu CIOtrends ocenila ty nejlepší případové studie v naší dlouholeté soutěži. Kdo uspěl?
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První listopadový týden bývá tradičně rezervován pro vyhlašování cen ve výroční soutěži magazínu CIOtrends Případová studie roku, kdy se zástupci vydavatelství Internet Info DG, které vydává magazín CIOtrends, v tu dobu scházejí s vítězi soutěže. Stejně tak tomu bylo i letos a salonek Vinohradského pivovaru byl svědkem slavnostního odpoledne.

Letošním nejúspěšnějším účastníkem byla společnost Tovek, která kromě vítězství v jedné kategorii získala ještě Cenu za nejlepší případovou studii roku.

Rozhodla o tom nezávislá pětičlenná odborná porota a šéfredaktor CIOtrends, kteří studie hodnotili podle několika kritérií. V komisi zasedly osobnosti z byznysu, akademické sféry, sdružení CACIO nebo třeba ze státní správy. Porota měla poměrně těžkou práci, někdy o vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval doslova jeden bod. Níže v tabulce a na obrazovém doprovodu odhalíte, kdo jakou kategorii vyhrál.

A pokud jste neměli šanci si ještě studie prohlédnout, můžete si je nalistovat v srpnovém vydání CIOtrends nebo je případně najdete ke zhlédnutí i ke stažení na našem webu www.ciotrends.cz.

Vítězové soutěže Případová studie roku 2025

Nejlepší případová studie 2025

Cena za finanční efektivitu

za případovou studii TOVEK v praxi, Jak jsme zrychlili práci s veřejnými zakázkami a snížili rizika pro ASAGRAPH společnosti Tovek

Věra Popovičová, Bořivoj Kostka (Tovek) Věra Popovičová, Bořivoj Kostka (Tovek) Autor: Internet Info DG – David Háva

Studie TOVEK v praxi, Jak jsme zrychlili práci s veřejnými zakázkami a snížili rizika pro ASAGRAPH

Vítězové soutěže Případová studie roku 2025

Cena za byznysové přínosy a poradenství

za případovou studii Od zastaralého systému k revoluční platformě pro Benefit Plus společnosti MoroSystems

Stanislav Hybášek (MoroSystems)

Autor: Internet Info DG – David Háva

Studie Od zastaralého systému k revoluční platformě pro Benefit Plus

Vítězové soutěže Případová studie roku 2025

Cena za uživatelský efekt

za případovou studii SEPO Ministerstva zemědělství pro Ministerstvo zemědělství ČR společnosti PDS les

Vladimír Strnad (PDS Les) Autor: Internet Info DG – David Háva Studie Od zastaralého systému k revoluční platformě pro Benefit Plus

Vítězové soutěže Případová studie roku 2025

Cena za inovativnost

za případovou studii Nový CLARA superpočítač pro AI: CIIRC ČVUT a INDRC spouští specializovaný GPU cluster pro špičkový výkon mozku pro CIIRC ČVUT a INDRC CEITEC společnosti M Computers

Vojtěch Šubrt (M Computers) Autor: Internet Info DG – David Háva Studie Nový CLARA superpočítač pro AI: CIIRC ČVUT a INDRC spouští specializovaný GPU cluster pro špičkový výkon mozku pro CIIRC ČVUT a INDRC

Vítězové soutěže Případová studie roku 2025

Cena za technologické přínosy

Cyber26

za případovou studii Volkswagen Slovakia nasadil Progress Flowmon, aby poskytl IT týmům komplexní přehled o své infrastruktuře pro Volkswagen Slovakia společnosti Progress Software

Filip Černý (Progress Software) Autor: Internet Info DG – David Háva Studie Volkswagen Slovakia nasadil Progress Flowmon, aby poskytl IT týmům komplexní přehled o své infrastruktuře pro Volkswagen Slovakia
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Autor článku

Radan Dolejš

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  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

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