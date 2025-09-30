;
CIOtrends  »  AI HotSpot – největší podzimní akce o AI v byznysu

AI HotSpot – největší podzimní akce o AI v byznysu

PR článek
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Profinit
Autor: Profinit
Využívání umělé inteligence se stává se klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Firmy, které ji dokážou uchopit strategicky, získávají náskok v rychlosti inovací, efektivitě i zákaznické zkušenosti. Konference AI HotSpot 2025 přinese 16. října do pražského DOXu konkrétní zkušenosti a praktické know-how od lídrů z bankovnictví, telekomunikací, farmacie, logistiky, energetiky a dalších oborů.

Konference AI HotSpot 2025 navazuje na první ročník akce, který loni přilákal stovky manažerů a expertů na umělou inteligenci. Účastníci ocenili zejména otevřenou výměnu zkušeností, sdílení případů použití a networking. Druhý ročník posouvá akci ještě dál – rozšiřuje program o další praktické workshopy a přináší více zahraničních řečníků.

Kdy: 16. října 2025

Kde: DOX – Centrum současného umění, Praha 7

Více informací a registrace: aihotspot.ai

Hlavní témata:

  • Jak připravit data, aby z nich AI vytěžila maximum
  • Generativní AI a proměna práce, jak ji známe
  • Výzvy a slepé uličky v zavádění AI ve firmách

Na co se můžete těšit:

  • Inspirativní řečníci z Česka i zahraničí
  • Praktické workshopy s experty
  • Ukázky pokročilých AI projektů ve firmách
  • Networking s více než 300 profesionály z oboru

Workshopy na AI HotSpot 2025

Vedle přednášek a panelových diskusí nabídne AI HotSpot i tři praktické workshopy:

  • Build Financial Products with AI – Jak mohou retailové banky využít AI a real-time data k návrhu inovativních produktů, od identifikace hodnotných segmentů přes modelování růstového potenciálu až po balíčky služeb, které rezonují se zákazníky.
  • AI-Ready Data: Building the Foundation with Data Fabric – Praktický pohled na to, jak moderní architektury Data Fabric sjednocují a aktivují data napříč organizací a vytvářejí pevný základ pro pokročilou analytiku a AI.
  • Gen AI – Thought Leadership Session – Strategický workshop o nejnovějších trendech a výzvách spojených s generativní AI. Od agentických AI služeb a nových rolí ve firmách po datovou připravenost a hybridní přístupy.

Kdo by si AI HotSpot neměl nechat ujít?

AI už není téma jen pro vývojáře. Je to strategický nástroj pro ty, kdo formují budoucnost svých organizací. Na konferenci se už přihlásili následující typy lidí:

Cyber25

  • seniorní lídři a inovátoři zaměření na AI
  • strategičtí a produktoví manažeři
  • technicky zdatní analytici a konzultanti
  • CXO a decision makeři
  • každý, kdo chce držet krok s AI transformací

Akce, kterou společně pořádají společnosti Profinit a Amdocs, se nenatáčí a materiály nebudou zpřístupněny online. Pokud nepřijdete, přijdete o know-how, které jinde nezískáte.

Kapacita míst je omezená, proto doporučujeme registrovat se na aihotspot.ai co nejdříve.

ProfinitAutor: Profinit
ProfinitAutor: Profinit
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 9. 9.  Seyfor k nezastavení

    Společnost Commander Services, která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium, vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. 

    Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.

  • 22. 7.  Prodaná Adastra

    Adastra Group má nového majoritního vlastníka. Stává se jím globální investiční skupina Carlyle. Uzavření akvizice v některých dotčených zemích podléhá schválení ze strany regulátora. Adastra byla založena v roce 2000, má centrály v Praze a Torontu. Specializuje se především na správu dat, cloud a umělou inteligenci. V regionálních pobočkách působících na klíčových trzích a v globálních delivery centrech zaměstnává přes 2 000 lidí.

  • 14. 7.  Radiokomunikace nabízejí AI

    České Radiokomunikace (CRA) spouští nové služby v oblasti umělé inteligence. Zahrnují škálu možností, od volby GPU výkonu přes výběr natrénovaného AI modelu až po trénink vlastních AI služeb. Firma slibuje vysokou úroveň bezpečnosti a tvrdí, že zákaznická data neopustí Českou republiku. Samozřejmostí je support v českém jazyce.

  • 3. 7.  Akvizice Algotechu

    Algotech rozšiřuje své portfolio o další služby a akvíroval firmu Expinit, která se zabývá IT službami, čímž získává dalšího hráče s hlubokou expertízou v oblasti Microsoft SharePoint a vývoje vlastních produktů, zejména v segmentu e-learningu.

    Obě společnosti budou i nadále úzce spolupracovat. Expinit zůstává samostatnou jednotkou v rámci skupiny Algotech a bude se i nadále věnovat svým klientům a projektům, přičemž nově získá zázemí silné skupiny a možnosti dalšího růstu.

  • 27. 6.  Tovek prodán

    Asseco Central Europe akvírovalo majoritní podíl v české společnosti Tovek. Obě strany se dohodly na úzké strategické spolupráci, která má přinést nové synergie a přínosy pro zákazníky i obchodní růst. 

    Více informací o fúzi píšeme zde na Computertrends.cz.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ