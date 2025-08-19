AI investice v roce 2025: méně startupů, větší sázky a investoři milující infrastrukturu

Podle analýzy BestBrokers, postavené na datech PitchBook, CB Insights a dalších zdrojů, se ve druhém čtvrtletí 2025 investovalo do AI startupů celkem 50 miliard dolarů, což odpovídá téměř polovině celkového objemu venture kapitálu (101,5 miliardy dolarů). Za první pololetí roku už AI projekty nasbíraly bezmála 122 miliard dolarů, nejvíce v historii.
Pokles aktivity je zřejmý hlavně v počtu jednotlivých transakcí – celkově bylo v Q2 2025 uzavřeno 7 272 VC dealů, nejméně od třetího čtvrtletí 2017. Pro porovnání: v roce 2021, během předchozí investiční expanze, proběhlo za kvartál až 13 570 transakcí.
Přesto podíl AI na celkovém počtu i hodnotě investic rekordně roste. AI a machine learning už tvoří téměř 30% všech VC obchodů (oproti 19% v roce 2020) a téměř 50 % peněz, které venture kapitál letos nasměroval na startupovou scénu.
Nejúspěšnější z pohledu objemu investic byly firmy s etablovaným „enterprise“ zaměřením, firmy budující AI infrastrukturu a projekty s jasnou cestou k monetizaci. Největší letošní obchody ukazují, že kapitálové injekce míří stále více do menšího počtu firem, ale v daleko větší výši.
Meta koupila téměř poloviční podíl ve Scale AI za 14,3 miliardy USD, gigant SoftBank investoval rekordních 40 miliard do OpenAI, Anduril získal 2,5 miliardy, infuzi 2 miliardy si připsal i startup Safe Superintelligence bývalého hlavního vědce OpenAI Ilji Sutskevera. Výjimečný byl i seed round dvou miliard dolarů pro Thinking Machines Lab, přestože firma ještě neuvedla produkt.
Převaha kapitálu koncentrovaného do několika velkých hráčů znamená, že menší AI startupy dnes mají s fundraisingem znatelně těžší pozici. Rizikový kapitál volí „bezpečnější“ a větší sázky místo diverzifikovaného rozstřelu menším subjektům.
Viditelný je trend posunu peněz do základní infrastruktury pro AI (datacentra, cloud, základní modely), kde se čeká největší vliv na celý sektor.
Za změnami trhu stojí kombinace faktorů: opakovaně odkládané IPO velkých technologických firem (OpenAI, Databricks zůstávají soukromé), nedostatek likvidity, mnoho rozpracovaných projektů a opatrnost po rozpačitých veřejných vstupech firem jako Rivian nebo Bumble. Výsledkem je rekordní objem peněz točený mezi velkými hráči v privátních kolech a stagnující zájem o menší, nerentabilní projekty mimo oblast AI.
Zatímco ostatní segmenty startupové ekonomiky (například e-commerce nebo healthtech) trpí poklesem investic, AI zůstává preferovanou destinací pro venture kapitál. Investoři sázejí na dlouhodobý růst a budování základního technologického zázemí – ať už ve formě státní podpory (Trumpova administrativa slíbila 92 miliard dolarů na AI a infrastrukturu) nebo prostřednictvím fondů jako SoftBank Vision Fund, Andreessen Horowitz, Tiger Global, Sequoia Capital či Lightspeed Venture Partners. Právě tyto fondy v posledním půlroce určovaly trend investičních rozhodnutí.
Rok 2025 tak v AI investicích znamená éru větších, ale opatrnějších sázek. Startupů vzniká méně, peněz je ale v oběhu stále enormní množství a kapitál proudí do infrastrukturních projektů a dominantních platforem.
Starý model „rychlých malých sázek“ ustupuje velkým konsolidovaným investicím a dlouhodobému budování základů pro budoucí technologickou expanzi.
O to složitější pozice budou mít menší hráči, kteří budou muset prokázat nejen technologickou originalitu, ale také schopnost rychle škálovat a získat si důvěru významných finančních hráčů.
