AI mění českou ekonomiku: Firmy hlásí miliardové přínosy a nové zdroje růstu

Zatímco ještě před několika lety zněla představa o hromadném nasazení AI v českém byznysu jako něco z říše science fiction, dnes je realitou, která má hmatatelné ekonomické důsledky. Výsledky studie Unlocking The Czech Republic's AI Potential 2025, kterou dnes prezentoval AWS na obří pražské konferenci AWS Cloud Days, potvrzují, že AI už ovlivňuje výsledovky tisíců českých podniků. Tržby firem, které AI intenzivně používají, rostou v průměru o patnáct procent, což je v kontextu stagnující evropské ekonomiky nečekaně optimistická zpráva.
Přímý přínos cloudové AI pro české HDP byl v roce 2024 vyčíslen na více než dvě a půl miliardy korun, a pokud bude současné tempo adopce pokračovat, může se česká ekonomika do roku 2030 dočkat skutečné transformace.
Nejzásadnější posun je patrný ve firemní praxi – AI už není jen záležitostí velkých globálních korporací, ale stává se základním nástrojem růstu i pro menší podniky a ambiciózní startupy.
„Vidíme, že AI už se nevyužívá jen na automatizaci rutinních úkolů, ale čím dál víc jako zdroj inovací a strategických rozhodnutí. Firmy reportují nejen vyšší efektivitu, ale i schopnost nalézat nové obchodní modely či expandovat na zahraniční trhy,“ říká Tibor Kolejak z AWS.
Podle studie je právě cloudová infrastruktura tím, co umožňuje rychlý start mnoha českých firem v AI. Umožňuje experimentovat bez velkých investic, škálovat projekty v reálném čase a minimalizovat rizika spojená s tradičními IT projekty. „Cloud dává podnikům svobodu testovat nové nápady a zároveň drží investice pod kontrolou. To je základ, ze kterého se dnes rodí nové příběhy úspěšných firem,“ dodává Kolejak.
Ekonomický dopad AI má i další rozměr – proměňuje trh práce. Firmy nabízejí kvalifikovaným AI specialistům platy vyšší o desítky procent oproti běžnému IT, což zvyšuje atraktivitu oboru a rozjíždí nový závod o talenty. Současně se ve firmách mění struktura pracovních pozic: vznikají role spojené s analýzou dat, designem automatizovaných procesů či vývojem inovativních produktů, které byly ještě nedávno zcela neznámé.
Podle společnosti AWS zájem o takové pozice neustále roste: „Nabídky na místa v AI rozbíhají novou generaci kariér v technologickém sektoru. Právě investice do lidského kapitálu jsou největší příležitostí pro další růst české ekonomiky,“ potvrzuje Kolejak.
Studie poukazuje také na specifický fenomén českého trhu: obrovský rozdíl v dynamice mezi soukromým a veřejným sektorem. Zatímco firmy často investují do AI s vidinou rychlé návratnosti, státní sektor zaostává. Pokud se však do digitální transformace zapojí i veřejná správa a zdravotnictví, může se Česko posunout až na špičku regionu.
Regulace a legislativní požadavky přesto zůstávají zásadní výzvou. Firmy dnes investují stále více prostředků do compliance, což má konkrétní dopady na marže i časovou náročnost projektů.
„Regulace je dvousečný meč – na jednu stranu chrání spotřebitele, na druhou komplikuje firmám rychlou implementaci inovací. Je třeba najít rovnováhu,“ varuje Tibor Kolejak.
Ekonomický efekt AI v Česku proto není jen o technologii samotné – jde o kombinaci moderního podnikatelského prostředí, odvahy inovovat a schopnosti najít správné talenty. Pokud se podaří překonat nedostatek lidí a usnadnit právní podmínky inovací, může česká ekonomika z adopce AI profitovat v rozsahu, jaký jsme dosud neznali.
Jak uzavírá Tibor Kolejak: „Umělá inteligence je dnes katalyzátorem růstu. Je to šance, jak změnit strukturu českého hospodářství, přilákat nové investory i vytvořit nová pracovní místa. Ta příležitost je příliš velká na to, abychom ji nechali uniknout.“
