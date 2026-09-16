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CIOtrends

AI pod kontrolou: Jak propojit bezpečnost, vlastní provoz LLM a novou regulaci

PR článek
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Autor: Internet Info
Jak nastavit governance pro využití umělé inteligence, ošetřit firemní data a rozhodnout, kdy využít komerční AI služby a kdy provozovat LLM ve vlastní režii? Praktické zkušenosti z reálného provozu nabídne nadcházející ročník konference Cyber Security.
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AI už je ve firmách běžnou součástí provozu. Skutečnou výzvou se však stává její efektivní řízení – od zabezpečení citlivých dat a správy přístupů až po strategické rozhodnutí, zda využívat komerční služby, nebo provozovat LLM ve vlastní režii.

Právě toto bue řešit konference Cyber Security 2026, která se uskuteční 13. října v Praze. Přinese praktické zkušenosti a ověřené postupy, jak AI a bezpečnost řešit v reálném firemním provozu.

Program se zaměří na otázky, které dnes rezonují ve vedení firem i v IT a security týmech: co obnáší vlastní provoz LLM, jak zabezpečit firemní data, jak nastavit pravidla pro používání AI a jak zvládnout novou regulaci. Především ale nabídne pohled do praxe – ukáže, co už vyzkoušeli jiní, s jakými problémy se setkali a jakým chybám se vyhnout.

Co budou řečníci řešit?

  • Když bezpečnost začíná už ve výrobě: David Filgas z HP představí vícevrstvý přístup k ochraně koncových zařízení – od zabezpečení BIOSu a možností obnovy systému až po ochranu uživatele, dat a samotného zařízení. Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak mohou technologie HP snížit bezpečnostní rizika v moderním pracovním prostředí.
  • AI ve firmách: tři bezpečnostní výzvy: Martin Haller z PATRON-IT ukáže konkrétní problémy, které dnes firmy řeší při nasazování AI. Zaměří se na práci s daty, přístupy, integrace i odpovědnost a ukáže situace, se kterými se setkává přímo u zákazníků.
  • Od AI Actu k praxi: Jak převést požadavky AI Actu do firemní praxe vysvětlí Štěpánka Havlíková. Dojde na mapování využití AI ve firmě, governance, dokumentaci, interní pravidla, odpovědnosti i řízení externích dodavatelů.
  • AI pod tlakem regulace: Jan Rudolf z NÚKIB ukáže praktický průnik AI Actu, NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti a předvede, jak se nové požadavky promítají do používání AI a řízení rizik v organizacích.
  • Ukradeno, nebo naučeno?: Komu patří výstupy generativní AI a kdy lze cizí obsah použít pro trénování modelů? Milan Listík z LISTIK LEGAL projde aktuální spory a rozhodnutí týkající se trénovacích dat a jejich praktických dopadů.
  • Vlastní LLM v cloudu: Michal Roth z DesignDev představí provoz vlastního LLM stacku na pronajatých H100. Ukáže reálné náklady, on-demand provoz, srovnání s komerčními API i praktické problémy kolem vLLM, LiteLLM nebo kvantizace.

V programu vystoupí také Michael Bátrla z ČVUT, který se věnuje kybernetické bezpečnosti, AI governance a compliance. Konkrétní téma jeho přednášky ještě upřesníme.

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Cyber26

Stříbrní partneři akce jsou HP Inc Czech Republic a IS4 security, Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálním partnerem pak Česká asociace umělé inteligence. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends.

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Krátce

  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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