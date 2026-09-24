AI úspěšněji proniká do firem i privátního využívání

„Firmy už nepřemýšlejí jen o tom, zda si umělou inteligenci vyzkoušet. Stále častěji hledají konkrétní procesy, ve kterých jim AI ušetří čas, zpřesní rozhodování nebo omezí rutinní práci. Samotné nasazení nástroje ale nepostačí. Skutečný přínos se dostaví teprve tehdy, když firma propojí technologii s kvalitními daty, dobře nastavenými procesy a především lidmi, kteří vědí, jak ji bezpečně používat,“ říká Jiří Hub, CEO společnosti Asseco Solutions.
AI přestává být experimentem
Nástup AI zrychluje napříč firmami i celou společností. Zatímco v roce 2021 s ní pracovalo jen 5 % podniků, dnes ji používá téměř každý pátý. U velkých společností podíl dosáhl 54 %. Nejrychleji se prosazuje tam, kde dokáže převzít rutinní úkoly, zpracovat velké množství dat nebo urychlit komunikaci.
Podobný vývoj zachytil také výzkum Median. Zkušenost s AI meziročně vzrostla z 38 % na 62 %. Větší zkušenost však zatím neznamená menší obavy – ty má stále 44 % lidí. Výrazně častěji používají AI manažeři a lidé, kteří rozhodují o vyšších firemních rozpočtech. U pracovníků starších 50 let naopak její využívání klesá a roste nejistota, jak technologie funguje. Vedle samotných nástrojů proto firmy potřebují investovat i do vzdělávání a srozumitelných pravidel.
Nejčastěji pomáhá s textem a zákazníky
Nejrozšířenější AI technologií v českých firmách je generování textu nebo řeči, které používají téměř tři čtvrtiny podniků pracujících s umělou inteligencí. Více než polovina sází také na tvorbu obrázků, videí nebo zvuků.
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Z konkrétních firemních agend AI nejčastěji míří do marketingu, prodeje a zákaznické podpory. V této oblasti ji využívá 59 % podniků s AI, výrazně více než činí evropský průměr. Časté je také nasazení v administrativě, personalistice, financích nebo kybernetické bezpečnosti.
Umělá inteligence nepřichází do prázdného prostoru. Aby mohla firmě skutečně pomáhat, potřebuje kvalitní data a napojení na její každodenní fungování. Analýzu dat dnes provádí téměř polovina českých podniků. Polovina firem používá ERP systém pro řízení a plánování podnikových zdrojů a více než polovina si platí cloudové služby. Cloud už přitom neslouží jen pro e-mail nebo ukládání souborů. Podniky do něj přesouvají účetní, bezpečnostní i klíčové firemní aplikace.
Report proto doporučuje nezačínat otázkou, kde by firma mohla použít AI, ale kde dnes ztrácí nejvíce času, peněz nebo kvality. Teprve u konkrétního procesu lze stanovit odpovědnost, změřit výchozí stav a ověřit, zda nové řešení skutečně přineslo očekávaný efekt.
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