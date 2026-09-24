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CIOtrends

AI úspěšněji proniká do firem i privátního využívání

Radan Dolejš
Včera
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Umělá inteligence
Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek
Umělá inteligence se z experimentu rychle mění v běžnou součást firemního provozu. Využívá ji už 18 % českých podniků s více než deseti zaměstnanci, což je o polovinu více než o rok dříve. U velkých firem její podíl poprvé překročil polovinu. Zkušenost s AI má současně už téměř dvě třetiny české populace. Vyplývá to z nového reportu Digitalizace a AI společnosti Asseco Solutions, který vychází z dat Českého statistického úřadu, Eurostatu a dat MML společnosti Median.
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„Firmy už nepřemýšlejí jen o tom, zda si umělou inteligenci vyzkoušet. Stále častěji hledají konkrétní procesy, ve kterých jim AI ušetří čas, zpřesní rozhodování nebo omezí rutinní práci. Samotné nasazení nástroje ale nepostačí. Skutečný přínos se dostaví teprve tehdy, když firma propojí technologii s kvalitními daty, dobře nastavenými procesy a především lidmi, kteří vědí, jak ji bezpečně používat,“ říká Jiří Hub, CEO společnosti Asseco Solutions.

AI přestává být experimentem

Nástup AI zrychluje napříč firmami i celou společností. Zatímco v roce 2021 s ní pracovalo jen 5 % podniků, dnes ji používá téměř každý pátý. U velkých společností podíl dosáhl 54 %. Nejrychleji se prosazuje tam, kde dokáže převzít rutinní úkoly, zpracovat velké množství dat nebo urychlit komunikaci.

Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
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Podobný vývoj zachytil také výzkum Median. Zkušenost s AI meziročně vzrostla z 38 % na 62 %. Větší zkušenost však zatím neznamená menší obavy – ty má stále 44 % lidí. Výrazně častěji používají AI manažeři a lidé, kteří rozhodují o vyšších firemních rozpočtech. U pracovníků starších 50 let naopak její využívání klesá a roste nejistota, jak technologie funguje. Vedle samotných nástrojů proto firmy potřebují investovat i do vzdělávání a srozumitelných pravidel.

Nejčastěji pomáhá s textem a zákazníky

Nejrozšířenější AI technologií v českých firmách je generování textu nebo řeči, které používají téměř tři čtvrtiny podniků pracujících s umělou inteligencí. Více než polovina sází také na tvorbu obrázků, videí nebo zvuků.

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Z konkrétních firemních agend AI nejčastěji míří do marketingu, prodeje a zákaznické podpory. V této oblasti ji využívá 59 % podniků s AI, výrazně více než činí evropský průměr. Časté je také nasazení v administrativě, personalistice, financích nebo kybernetické bezpečnosti.

Cyber26

Umělá inteligence nepřichází do prázdného prostoru. Aby mohla firmě skutečně pomáhat, potřebuje kvalitní data a napojení na její každodenní fungování. Analýzu dat dnes provádí téměř polovina českých podniků. Polovina firem používá ERP systém pro řízení a plánování podnikových zdrojů a více než polovina si platí cloudové služby. Cloud už přitom neslouží jen pro e-mail nebo ukládání souborů. Podniky do něj přesouvají účetní, bezpečnostní i klíčové firemní aplikace.

Report proto doporučuje nezačínat otázkou, kde by firma mohla použít AI, ale kde dnes ztrácí nejvíce času, peněz nebo kvality. Teprve u konkrétního procesu lze stanovit odpovědnost, změřit výchozí stav a ověřit, zda nové řešení skutečně přineslo očekávaný efekt.

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

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Autor článku

Radan Dolejš

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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