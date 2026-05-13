Arrow a SolarWinds spojují síly pro posílení správy IT a observability v České republice a Slovensku

Včera
Autor: © improvize - Fotolia.com
Tato spolupráce umožní odběratelům Arrow nabízet řešení pro optimalizaci výkonu, zvýšení bezpečnosti a zefektivnění IT provozu jejich zákazníků.

Arrow, globální technologický dodavatel, uzavřel distribuční kontrakt se společností SolarWinds, předním výrobcem softwaru pro IT observabilitu a správu IT. Díky této spolupráci Arrow rozšíří své portfolio o sadu řešení SolarWinds, která jsou navržena tak, aby pomohla firmám všech velikostí zvládat rostoucí komplexitu hybridních IT prostředí.

V technologickém prostředí, kde IT týmy čelí stále větší složitosti a rostoucím provozním nárokům, je potřeba jednotného řešení zásadní. Řešení SolarWinds poskytují skutečnou soudržnost díky kombinaci monitoringu a observability, reakce na incidenty a správy služeb v rámci jednoho plně propojeného IT ekosystému. Díky využití umělé inteligence nabízejí monitorování v reálném čase, pokročilou analytiku a inteligentní upozornění, která zajišťují řešení problémů dříve, než ovlivní uživatele.

Díky této dohodě budou mít partnerské společnosti Arrow v Česku a na Slovensku přístup k řešením SolarWinds, což jim umožní pomáhat zákazníkům předvídat rizika, udržovat dostupnost a urychlovat řešení problémů. Toto partnerství posiluje nabídku Arrow v klíčových oblastech, jako je správa infrastruktury, sítí, databází, aplikací a IT bezpečnosti, a poskytuje partnerům komplexní řešení pro podporu digitální transformace jejich zákazníků.

„Jsme potěšeni, že můžeme do našeho portfolia přidat SolarWinds,“ uvedl Milan Bartek, country manager. „Jejich špičková řešení pro IT observability a správu IT přímo reagují na největší výzvy, kterým dnes IT lídři čelí. Tato dohoda posiluje náš závazek poskytovat partnerům ty nejpokročilejší a nejvýkonnější nástroje, které jim umožní přinášet zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu a pomáhat budovat odolnější a efektivnější technologické infrastruktury.“

„Jsme rádi, že můžeme přivítat Arrow jako distributora v České republice a Slovensku“ uvedl Gerdy Dhondt, ředitel prodeje pro EMEA ve společnosti SolarWinds. „SolarWinds úzce spolupracuje s předními partnery, kteří podporují růst a urychlují digitální a IT transformaci. Díky místním zkušenostem a vysoce kvalifikovanému týmu jsme přesvědčeni, že Arrow poskytne nejvyšší úroveň služeb a hmatatelnou přidanou hodnotu všem stranám – partnerům i zákazníkům. Společně vytváříme základ pro náš další růst v Evropě.“

Zařazení řešení SolarWinds do portfolia Arrow v Česku a na Slovensku je nyní aktivní a partneři mohou kontaktovat svého zástupce Arrow, aby se dozvěděli více o tom, jak tato řešení mohou podpořit jejich podnikání.

Krátce

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

