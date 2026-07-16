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CIOtrends

Arrow Electronics získala specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop

PR článek
Včera
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Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com
Získání této specializace dokládá schopnost společnosti Arrow pomáhat partnerským organizacím modernizovat pracovní prostředí prostřednictvím bezpečných, škálovatelných a nákladově efektivních řešení virtuálních desktopů na platformě Azure.

Praha, Česká Republika – 15. července 2026 – Společnost Arrow Electronics dnes oznámila, že získala specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop. Toto ocenění potvrzuje hluboké znalosti, rozsáhlé zkušenosti a odborné kompetence partnera v oblasti nasazování, škálování a zabezpečení infrastruktury virtuálních desktopů na platformě Azure. Navazuje na specializaci Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure, kterou Arrow získala v roce 2025.

Specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop mohou získat pouze partneři, kteří splní přísná kritéria v oblasti zákaznických úspěchů a odborné připravenosti zaměstnanců a zároveň úspěšně projdou nezávislým auditem technických postupů souvisejících s Azure Virtual Desktop.

Získání této specializace dokládá schopnost společnosti Arrow pomáhat partnerským organizacím modernizovat pracovní prostředí prostřednictvím bezpečných, škálovatelných a nákladově efektivních řešení virtuálních desktopů na platformě Azure.

Cyber26

Sophie Daval, globální ředitelka pro oblast cloud v divizi Enterprise Computing Solutions společnosti Arrow, uvedla: „Získání specializace Microsoft Azure Virtual Desktop je pro Arrow významným milníkem. Potvrzuje naše odhodlání podporovat partnery při poskytování moderních workplace řešení, která pomáhají zvyšovat produktivitu i bezpečnost. Prostřednictvím platformy ArrowSphere zlepšujeme partnerskou zkušenost tím, že zjednodušujeme správu cloudu a umožňujeme plynulé poskytování multivendorových řešení v jedné sjednocené platformě. Jako jeden z předních agregátorů hybridního cloudu a AI v distribučním kanálu bude Arrow i nadále poskytovat nástroje, odborné znalosti a zdroje, které partneři potřebují k úspěchu v éře AI-native cloudu.“

Podpora bezpečné práce na dálku je dnes důležitější než kdy dříve. Microsoft Azure Virtual Desktop je řešení společnosti Microsoft, které se bezproblémově integruje s dalšími produkty Microsoftu a umožňuje zákazníkům zavádět virtuální desktopy škálovatelným, bezpečným a nákladově efektivním způsobem.

Partneři s ověřenými kompetencemi v oblasti implementace Azure Virtual Desktop mohou zákazníkům pomoci s nasazením řešení i s využitím licenčních výhod, které Azure Virtual Desktop nabízí, aby společně zvolili nejefektivnější variantu pro jejich organizaci.
Andrew Smith, general manager pro Partner Program Management ve společnosti Microsoft, uvedl: „Specializace Microsoft Azure Virtual Desktop vyzdvihuje partnery, kteří patří mezi nejkompetentnější v oblasti nasazování Azure Virtual Desktop v Azure. Společnost Arrow Electronics jasně prokázala, že má potřebné znalosti i zkušenosti k tomu, aby klientům nabídla cestu k přechodu na desktop-as-a-service škálovatelným, bezpečným a nákladově efektivním způsobem.“
Specializace, jako jsou Microsoft Azure Virtual Desktop a Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure, odlišují Arrow od ostatních tím, že rozšiřují škálu aplikačních scénářů dostupných partnerům v distribučním kanálu. Prostřednictvím platformy ArrowSphere umožňuje Arrow firmám spravovat obchodní i cloudové operace v rámci jediné digitální platformy. Její pokročilé cloudové funkce podporují návrh, poskytování a dohled nad multivendorovými službami a pomáhají je transformovat do balíčků připravených k nasazení s automatizovaným provisioningem.
O společnosti Arrow Electronics
Arrow Electronics (NYSE: ARW) navrhuje a dodává technologická řešení pro tisíce předních výrobců a poskytovatelů služeb. V roce 2025 dosáhla tržeb ve výši 31 miliard USD. Portfolio společnosti Arrow podporuje technologie napříč hlavními odvětvími a trhy. Více informací najdete na arrow.com.
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PR článek

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