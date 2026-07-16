Arrow Electronics získala specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop

Praha, Česká Republika – 15. července 2026 – Společnost Arrow Electronics dnes oznámila, že získala specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop. Toto ocenění potvrzuje hluboké znalosti, rozsáhlé zkušenosti a odborné kompetence partnera v oblasti nasazování, škálování a zabezpečení infrastruktury virtuálních desktopů na platformě Azure. Navazuje na specializaci Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure, kterou Arrow získala v roce 2025.
Specializaci Microsoft Azure Virtual Desktop mohou získat pouze partneři, kteří splní přísná kritéria v oblasti zákaznických úspěchů a odborné připravenosti zaměstnanců a zároveň úspěšně projdou nezávislým auditem technických postupů souvisejících s Azure Virtual Desktop.
Získání této specializace dokládá schopnost společnosti Arrow pomáhat partnerským organizacím modernizovat pracovní prostředí prostřednictvím bezpečných, škálovatelných a nákladově efektivních řešení virtuálních desktopů na platformě Azure.
Sophie Daval, globální ředitelka pro oblast cloud v divizi Enterprise Computing Solutions společnosti Arrow, uvedla: „Získání specializace Microsoft Azure Virtual Desktop je pro Arrow významným milníkem. Potvrzuje naše odhodlání podporovat partnery při poskytování moderních workplace řešení, která pomáhají zvyšovat produktivitu i bezpečnost. Prostřednictvím platformy ArrowSphere zlepšujeme partnerskou zkušenost tím, že zjednodušujeme správu cloudu a umožňujeme plynulé poskytování multivendorových řešení v jedné sjednocené platformě. Jako jeden z předních agregátorů hybridního cloudu a AI v distribučním kanálu bude Arrow i nadále poskytovat nástroje, odborné znalosti a zdroje, které partneři potřebují k úspěchu v éře AI-native cloudu.“
Podpora bezpečné práce na dálku je dnes důležitější než kdy dříve. Microsoft Azure Virtual Desktop je řešení společnosti Microsoft, které se bezproblémově integruje s dalšími produkty Microsoftu a umožňuje zákazníkům zavádět virtuální desktopy škálovatelným, bezpečným a nákladově efektivním způsobem.