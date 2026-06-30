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CIOtrends

Arrow získává ocenění Microsoft Frontier Distributor v regionech EMEA a Severní Ameriky

PR článek
30. 6. 2026
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Arrow
Autor: Channeltrends / Arrow
V listopadu 2025 Microsoft jmenoval Arrow partnerským distributorem roku 2025, čímž ocenil nabídku ArrowSphere AI včetně ArrowSphere Assistant. Titul Frontier Distributor dále posiluje schopnost společnosti Arrow pomáhat partnerům budovat, nasazovat a škálovat cloudová a AI řešení Microsoft napříč trhy a odvětvími.

Praha, Česká republika — 15. června 2026 — Globální poskytovatel technologických řešení Arrow Electronics dnes oznámil, že získal ocenění Frontier Distributor v rámci programu Microsoft AI Cloud Partner Program. 

Označení Frontier Distributor je udělováno distributorům, kteří dlouhodobě podporují úspěch Microsoft partnerů prostřednictvím škálovatelnosti, odbornosti a precizní realizace. Odráží silné provozní zázemí, schopnosti v oblasti enablementu partnerů a měřitelný dopad na zákazníky. 

Tento úspěch potvrzuje roli společnosti Arrow při podpoře partnerů a zákazníků prostřednictvím infrastruktury, programů a služeb nezbytných pro dosažení výsledků s využitím technologií Microsoft. 

Arrow podporuje své partnery prostřednictvím digitální distribuční platformy ArrowSphere a také prostřednictvím regionálních technických, obchodních a enablement týmů napříč regiony EMEA a Severní Ameriky. V listopadu 2025 Microsoft jmenoval Arrow Partnerským distributorem roku 2025, čímž ocenil nabídku ArrowSphere AI včetně asistenta ArrowSphere Assistant. Titul Frontier Distributor dále posiluje schopnost společnosti Arrow pomáhat partnerům budovat, nasazovat a škálovat cloudová a AI řešení Microsoft napříč trhy a odvětvími. 

Sophie Daval, ředitelka pro hyperscalery na globální platformě ArrowSphere v divizi enterprise computing solutions společnosti Arrow, uvedla:
„Získaný titul Microsoft Frontier Distributor odráží investice, které dlouhodobě realizujeme v oblasti cloudu, AI a technického enablementu napříč naším partnerským ekosystémem. Po ocenění Microsoft Distribution Partner of the Year 2025 toto uznání dále potvrzuje naši schopnost pomáhat partnerům zjednodušovat adopci cloudu, podporovat nasazení AI a budovat škálovatelné služby založené na technologiích Microsoft.“

„Označení Frontier Distributor oceňuje přední distributory v rámci programu Cloud Solution Provider, jako je Arrow, kteří pomáhají partnerům efektivněji akcelerovat cloudová řešení,“ uvedl Alex Zagury, CVP, Global Channel Sales, Microsoft. „Toto uznání odráží jejich schopnost vytvářet diferenciaci ve velkém měřítku a přinášet skutečnou hodnotu malým a středním podnikům.“ 

O společnosti Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) připravuje a zajišťuje technologická řešení pro tisíce předních světových výrobců a poskytovatelů služeb. V roce 2025 dosáhl její obrat 31miliard USD. Portfolio produktů Arrow umožňuje rozšiřovat technologie ve všech hlavních odvětvích a trzích. Více informací na arrow.com.

Více o Microsoft a Arrow týmu zde: https://www.arrow.com/glo­balecs/cz/produkty/microsof­t/

Arrow ECS, a.s.  | 30. 6. 2026 11:53
Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
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Autor článku

PR článek

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