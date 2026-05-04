Češi AI přijali rychleji, než se čekalo. K jejímu efektivnímu využití jsou však na míle daleko

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Umělá inteligence se stala celosvětově jednou z nejrychleji přijímaných technologických oblastí posledních let. Více než polovina Čechů má s AI nástroji osobní zkušenost a téměř 50 % lidí očekává, že výrazně ovlivní jejich pracovní náplň v horizontu pěti let. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro MFF UK.

Zároveň roste i její význam v byznysu. Přibližně 70 % českých firem plánuje do roku 2026 spustit alespoň jeden projekt založený na umělé inteligenci. Globální data tento trend potvrzují. 

Devět z deseti společností v žebříčku Fortune 500 již využívá technologie od společnosti OpenAI. ChatGPT eviduje více než 300 milionů aktivních uživatelů týdně, což jej řadí mezi nejrychleji adoptované technologie v historii.

České firmy investují do umělé inteligence rekordním tempem

V českém prostředí je patrný posun od testování k systematickému využívání v provozu. Asociace malých a středních podniků vyhlásila rok 2026 rokem umělé inteligence a spustila celonárodní iniciativu zaměřenou na praktické nasazení technologie v menších firmách. 

Příklady konkrétních aplikací se objevují napříč odvětvími. Například společnost Mews integruje nástroje umělé inteligence do své platformy pro hotelový management, zatímco Naberius Tech vyvíjí simulační prostředí pro trénink AI systémů v podmínkách blízkých reálnému provozu.

Efekty se však nedostavily okamžitě. Většina podnikatelů, kteří dnes umělou inteligenci využívají systematicky, si prošla obdobím neefektivního testování, než našla model odpovídající jejich potřebám.

Právě tato zkušenost ukazuje na klíčovou bariéru tuzemského trhu: není jí nedůvěra v technologii, ale to, že firmy často neví, kde přesně AI začít používat v každodenní agendě, a proto tráví první fázi spíše pokusy bez jasného dopadu na úsporu času nebo nákladů. 

Podle studie společnosti McKinsey věří 71 % pracovníků, že jejich zaměstnavatel zavede umělou inteligenci bezpečně a odpovědně, což výrazně převyšuje míru důvěry vůči technologickým korporacím nebo státním institucím.

Jednou z hlavních bariér jsou nedostatečné kapacity AI školitelů

Přestože je povědomí o umělé inteligenci vysoké, skutečné nasazení ve firmách naráží na praktické bariéry. Firmy často pracují s jednotlivými nástroji izolovaně, bez jejich hlubší integrace do procesů. Typicky chybí propojení mezi IT, provozními týmy a managementem. Výsledkem je nízká efektivita a obtížně měřitelný přínos.

„Z praxe vidíme, že firmy už dnes umělé inteligenci věří. Problém není v technologii, ale v její aplikaci. Většina firem neví, kde přesně AI nasadit, a proto končí u experimentů bez reálného dopadu na výkon nebo náklady. Největší bariérou tak nejsou nástroje, ale schopnost je převést do konkrétních procesů a výsledků,“ říká Roman Berglowiec, CEO české technologické firmy Everbot.

„Firmám nestačí dát nástroj do ruky. Potřebují systém, který jim ukáže konkrétní možnosti využití, provede je implementací a nastaví každodenní používání. V praxi vidíme, že správně nasazená AI dokáže zkrátit práci z hodin na minuty a výrazně snížit náklady na tým,“ dodává Berglowiec.

Na skutečně ambiciózní projekty si v důsledku troufá jen menší část podniků, zatímco většina vyčkává na pokles cen technologií nebo na osvědčené příklady z vlastního odvětví. Everbot proto staví centralizované prostředí, které spojuje desítky AI nástrojů s praktickým vzděláváním a podporou při jejich zavádění do reálného provozu firem. Cílem je tak právě snížit fragmentaci a zvýšit skutečnou využitelnost této technologie.

Firemní AI potřebuje svého šéfa a centralizované prostředí

Řešením může být jasně nastavená odpovědnost za procesy spojené se zaváděním AI ve firmě, ideálně prostřednictvím interní role „AI šéfa“, který aktivně propojí IT a byznys a dá AI integraci jednotný směr. Důležitá je následně centralizace AI nástrojů do jednoho řízeného prostředí místo roztříštěných individuálních předplatných. Tím firmy získají lepší kontrolu nad tokem svých dat, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také reálný přehled o využívání.

„Pozice AI šéfa se podle mě velmi rychle stane standardní součástí vedení firem. Firmy, které AI nezačnou řídit jako klíčovou součást byznysu, zůstanou jen u povrchního využití. Ty, které ji uchopí strategicky, získají výraznou výhodu v efektivitě, rychlosti i růstu. Jde tak o zásadní shift jak v řízení firemních procesů, tak i především v nastavení mysli,“ komentuje Berglowiec.

S tím souvisí i nutná změna přístupu k samotné technologii, kterou by firmy měly vnímat jako komoditu, nikoliv jako strategicky uzamčený nástroj v jednom rozhraní. 

V ideálním případě pak firmy postupně vybudují vlastní „AI manuál“, tedy dokumentovanou logiku procesů, která je přenositelná mezi různými modely a platformami. Tím si zajistí kontinuitu i při změně technologií a zároveň snižují riziko technologického uzamčení.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

