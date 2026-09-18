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CIOtrends

Česká cesta digitální dekádou

Lukáš Kříž
Včera
Doba čtení: 11 minut

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Tři digitální zařízení (notebook, tablet, smartphone) s ikonami symbolizujícími e-government a ochranu dat na pozadí Prahy při západu slunce.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Aktuální zpráva Evropské komise o stavu tzv. digitální dekády ukazuje, že Česko má sice solidní základy v oblasti eGovernmentu a základních digitálních dovedností populace, ale výrazně naráží na limity v komerční sféře. Pro tuzemské CIO a technologické lídry zůstávají největší výzvou přetrvávající nedostatek specialistů a pomalá adopce cloudu, datové analytiky a umělé inteligence v podnicích.
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Evropská komise zveřejnila svou pravidelnou Zprávu o stavu digitální dekády (State of the Digital Decade 2026), která detailně mapuje pokrok jednotlivých členských států v plnění strategických cílů Evropské unie pro rok 2030. Výsledný obraz České republiky nabízí pohled plný kontrastů. Na jedné straně země disponuje vyzrálým prostředím elektronické státní správy a obyvatelstvem s nadprůměrnou uživatelskou znalostí digitálních nástrojů, na straně druhé čelí komerční sféra hlubokým strukturálním problémům. Zpráva ukazuje, že technologická transformace v české ekonomice naráží na systémová úzká hrdla v oblasti investic, dovedností a strategické odvahy.

Zatímco okolní trhy středoevropského prostoru dynamicky akcelerují v klíčových doménách zítřka, jako jsou výpočetní kapacity pro umělou inteligenci, rozvoj kvantových sítí nebo masivní optická konektivita, česká podnikatelská sféra zůstává uvězněna v pasti pouhé základní digitalizace. Pro technologické lídry, informační ředitele a strategické manažery české ekonomiky představují tato zjištění jasné varování. Opožďování v komerční adopci cloudu, pokročilé datové analytiky či umělé inteligence totiž podle Evropské komise přímo ohrožuje schopnost tuzemských dodavatelů udržet si výhodné pozice v globálních průmyslových řetězcích.

Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
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Odlišné ambice států V4

Strategická hodnocení Evropské komise zaměřená na plnění evropských cílů do roku 2030 odkrývají výrazně odlišné národní přístupy vlád k technologické transformaci. Česká republika zvolila ve svém plánu poměrně konzervativní postoj, když si stanovila kombinační cíl pro adopci pokročilých technologií v podnikatelském sektoru na úrovni 60 procent oproti celoevropské ambici 75 procent. Z hlavních unijních dotačních pilířů Česko vyčlenilo na digitalizaci celkově 3,6 miliardy eur – z toho 1,8 miliardy eur pochází z Plánu obnovy a odolnosti (22 procent českého přídělu z nástroje RRF – Recovery and Resilience Facility) a dalších 1,8 miliardy eur směřuje z kohezních fondů (devět procent celkového kohezního rozpočtu). Přímý veřejný rozpočet vázaný na konkrétní opatření české národní roadmapy končící v roce 2026 dosahuje 988 milionů eur, přičemž s evropským směřováním plně souzní pouze 43 procent z celkově čtrnácti stanovených národních cílů.

Polská vláda přistupuje k digitální transformaci s výrazně vyššími investičními i strategickými ambicemi a prostřednictvím národní strategie do roku 2035 cílí na pozici technologického lídra celého regionu s důrazem na budování národní suverenity. Z unijních fondů Polsko mobilizuje masivních
13,1 miliardy eur – konkrétně 7,3 miliardy eur z Plánu obnovy (21,3 procenta alokace z RRF) a 5,8 miliardy eur z kohezních fondů (osm procent celkového kohezního balíku). Celkový vykazovaný rozpočet schválených opatření v polské národní roadmapě dosahuje 12,4 miliardy eur, ze kterých stát financuje rozsáhlé budování národních AI továren, státního cloudu i rozvoj polovodičového průmyslu.

Slovensko a Maďarsko využívají evropské dotační mechanismy především k odbourávání historických infrastrukturních dluhů. Slovensko zapojuje do digitálních priorit z unijních zdrojů celkem 1,9 miliardy eur, kde 1,2 miliardy eur tvoří prostředky z Plánu obnovy (21 procent slovenské alokace z RRF) a 700 milionů eur doplňuje kohezní politika (šest procent kohezního rozpočtu). Maďarsko vyčleňuje na digitalizaci celkem 4,5 miliardy eur z unijních fondů, z čehož 1,7 miliardy eur čerpá z Plánu obnovy (29 procent rozpočtu z nástroje RRF) a masivních 2,8 miliardy eur směřuje z kohezní politiky (13 procent maďarského kohezního rozpočtu). Přes vysoký objem finančních zdrojů však Maďarsko naráží na pomalou realizaci dotačních výzev z programu DIMOP Plusz a na přetrvávající výpadky v podpoře mikropodniků.

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Přes odlišná výchozí čísla a rozpočty narážejí všechny čtyři země V4 na velmi podobné systémové bariéry. Patří mezi ně hluboký nedostatek vysoce kvalifikovaných IT odborníků, pomalé škálování inovačních deep-tech start-upů a roztříštěnost datových toků ve veřejné i komerční sféře.

Adopce technologií: Varovné zaostávání za průměrem

Detailní pohled na komerční sektor odhaluje rostoucí odstup České republiky od evropských průměrů i od sousedních zemí. V oblastech základní digitální vyspělosti malých a středních podniků dosahuje český trh pouhých 49,3 procenta, zatímco průměr Evropské unie činí 71,4 procenta a unijní cíl pro rok 2030 směřuje k hranici 90 procent. Polsko v tomto ukazateli vykazuje 59 procent, Slovensko 57,1 procenta a Maďarsko 59,8 procenta. Ačkoliv české Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje digitalizaci firem prostřednictvím dotační výzvy v programu OP TAK či síť digitálních inovačních hubů EDIH, složitá administrativní zátěž a omezené poradenské kapacity brzdí plošný dopad těchto investic.

Propastné rozdíly vystupují do popředí především u integrace cloudu. Česká republika dosahuje míry adopce 35,2 procenta, což výrazně pokulhává za unijním průměrem 46,7 procenta a představuje méně než polovinu stanoveného evropského cíle pro rok 2030, který činí 75 procent. Polské podniky díky masivním investicím globálních technologických gigantů do varšavských datových center a rozvoji státního cloudu RChO využívají cloudové služby ze 45,8 procenta. Slovensko s 32,9 procenta rovněž naráží na opatrnost tradičních podnikatelských subjektů, jimž chybí dostatečné manažerské povědomí o přínosech cloudových architektur. Maďarsko dosahuje u cloudu úrovně 40,8 procenta, kde si velké podniky drží solidní standard s 78,6 procenta, ale malé firmy zaostávají kvůli vysokým licenčním nákladům.

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Neméně varovný vývoj nastává podle Evropské komise u pokročilé datové analytiky. České firmy vykazují adopci ve výši pouhých 19,5 procenta, přičemž průměr Evropské unie dosahuje 39,9 procenta. Slovensko v tomto ukazateli překvapivě vede s 38,8 procenta a Polsko dosahuje 24,5 procenta. Maďarsko zaznamenává 40,6 procenta, čímž těsně překonává unijní průměr, ačkoliv tento výsledek těží z koncentrace analytických nástrojů v korporátních centrech zahraničních společností.

V integraci umělé inteligence se Česko nachází na úrovni 11,3 procenta, čímž předstihuje Polsko vykazující 8,4 procenta i Maďarsko s 10,4 procenta, ale zaostává za evropským průměrem 20 procent a za dynamicky rostoucím Slovenskem, které dosahuje 18 procent díky meziročnímu nárůstu adopce o 67 procent.

Pro české technologické lídry z těchto čísel vyplývá zásadní provozní i strategické riziko. Polské firmy těží ze silné cloudové infrastruktury, slovenské podniky zrychlují využití datové analytiky a AI a maďarské střední firmy těží z pokročilé datové analytiky. Pokud české malé a střední podniky nezrychlí přechod od základní digitalizace, jako jsou pouhá elektronická fakturace či ERP systémy, k pokročilému datovému řízení, tuzemským dodavatelům hrozí postupné vytlačení z mezinárodních průmyslových řetězců.

Cyber26

Trh práce a IT talenty: Paradox české vysoké gramotnosti

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Český trh práce vykazuje výrazný strukturální paradox. Česká republika se pyšní nadprůměrnou základní digitální gramotností širší populace. Standardními digitálními dovednostmi disponuje 70,5 procenta českých občanů, čímž země výrazně překračuje unijní průměr 60,4 procenta i výsledky Slovenska s 53,6 procenta, Maďarska s 57,3 procenta a Polska s 50,4 procenta. Zpráva ukazuje, že česká veřejnost dokáže efektivně využívat běžné digitální nástroje a on-line služby.

Solidní tuzemský občanský základ však naráží na vyčerpané kapacity v profesionální sféře. Podíl ICT specialistů na celkové zaměstnanosti tvoří v Česku 4,7 procenta, což nedosahuje unijního průměru 5 procent a dramaticky zaostává za cílem Evropské unie pro rok 2030, který požaduje přibližně 10 procent. Polsko s 4,5 procenta, Slovensko s 4,4 procenta a Maďarsko s 4,6 procenta se potýkají s obdobnou mezerou. Nedostatek specialistů v celém regionu chronicky brzdí rozvoj kybernetické bezpečnosti, datové vědy a vývoj pokročilých softwarových architektur. Maďarsko sice vykazuje vysoký podíl absolventů IT oborů na úrovni 6,8 procenta všech absolventů vysokých škol, ale nedaří se mu tyto akademické kadety udržet v komerční praxi.

Autor článku

Lukáš Kříž

Témata:

Komerční sdělení

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  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

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