EU zvažuje omezení využívání amerických poskytovatelů cloudových služeb vládními orgány

Evropská unie zvažuje nová pravidla, která by mohla omezit způsob, jakým vlády členských států využívají americké poskytovatele cloudových služeb ke zpracování citlivých údajů veřejného sektoru.
Podle stanice CNBC probíhají v Evropské komisi diskuse před plánovaným zveřejněním „balíčku pro technologickou suverenitu“, k němuž dojde 27. května.
Očekává se, že se balíček zaměří na posílení digitální nezávislosti Evropy, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou cloudové služby, umělá inteligence a polovodiče. V rámci těchto snah údajně úředníci EU zvažují opatření, která by snížila závislost na zahraničních poskytovatelích cloudových služeb u určitého typu vládních úloh.
Dva úředníci obeznámení s jednáními sdělili CNBC, že záměrem je definovat sektory, v nichž by citlivá data musela být hostována na evropské cloudové infrastruktuře. Ačkoli by návrhy nezakazovaly americkým společnostem vládní zakázky úplně, mohly by omezit využívání cloudových platforem mimo EU při zpracování vysoce citlivých informací.
Podle zprávy se diskuse týkají dat souvisejících s odvětvími, jako je zdravotnictví, finance a soudnictví. Veřejné instituce, které s tímto typem informací nakládají, by nakonec mohly být povinny používat to, co EU popisuje jako „suverénní“ cloudovou infrastrukturu.
Tento krok odráží rostoucí obavy v celé Evropě ohledně závislosti na amerických technologických společnostech. Vztahy mezi EU a Spojenými státy se v posledních měsících stále více napínají, zatímco americký zákon CLOUD Act v Evropě nadále vyvolává obavy. (Zákon umožňuje americkým úřadům požadovat data od amerických společností bez ohledu na to, kde jsou tyto informace fyzicky uloženy.)
Evropské vlády tak už začaly hledat alternativy. Na začátku roku Francie oznámila plány na zavedení vlastní státem podporované platformy pro videokonference s názvem Visio, která by ve veřejné správě nahradila služby jako Microsoft Teams a Zoom.
Evropská komise konkrétní omezení nepotvrdila, ale sdělila stanici CNBC, že připravovaný balíček má Evropě pomoci „dát se dohromady“ v oblasti digitálních technologií. Iniciativa by tak měla podpořit rozvoj suverénních evropských cloudových služeb a vytvořit příležitosti pro širší spektrum poskytovatelů.
Očekává se, že navrhovaný „balíček technologické suverenity“ bude zahrnovat také zákon o rozvoji cloudu a umělé inteligence a nový zákon o čipech, které jsou oba navrženy tak, aby posílily evropské technologické kapacity a snížily závislost na zahraničních dodavatelích.
