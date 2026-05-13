EU zvažuje omezení využívání amerických poskytovatelů cloudových služeb vládními orgány

Lada Nová
Včera
Evropa v noci přerušuje datové kabely směřující do amerického cloudu; nad Evropou září hvězdy EU a síť uzlů.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nová pravidla uvažovaná Evropskou unií mají posílit technologickou suverenitu a snížit závislost na zahraničních poskytovatelích.

Evropská unie zvažuje nová pravidla, která by mohla omezit způsob, jakým vlády členských států využívají americké poskytovatele cloudových služeb ke zpracování citlivých údajů veřejného sektoru. 

Podle stanice CNBC probíhají v Evropské komisi diskuse před plánovaným zveřejněním „balíčku pro technologickou suverenitu“, k němuž dojde 27. května. 

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Očekává se, že se balíček zaměří na posílení digitální nezávislosti Evropy, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou cloudové služby, umělá inteligence a polovodiče. V rámci těchto snah údajně úředníci EU zvažují opatření, která by snížila závislost na zahraničních poskytovatelích cloudových služeb u určitého typu vládních úloh.

Dva úředníci obeznámení s jednáními sdělili CNBC, že záměrem je definovat sektory, v nichž by citlivá data musela být hostována na evropské cloudové infrastruktuře. Ačkoli by návrhy nezakazovaly americkým společnostem vládní zakázky úplně, mohly by omezit využívání cloudových platforem mimo EU při zpracování vysoce citlivých informací.

Podle zprávy se diskuse týkají dat souvisejících s odvětvími, jako je zdravotnictví, finance a soudnictví. Veřejné instituce, které s tímto typem informací nakládají, by nakonec mohly být povinny používat to, co EU popisuje jako „suverénní“ cloudovou infrastrukturu.

Jak zlepšit zaměstnancům IT prostředí a podpořit jejich výkon? Nahlédněme pod pokličku platformy, která to umí

Tento krok odráží rostoucí obavy v celé Evropě ohledně závislosti na amerických technologických společnostech. Vztahy mezi EU a Spojenými státy se v posledních měsících stále více napínají, zatímco americký zákon CLOUD Act v Evropě nadále vyvolává obavy. (Zákon umožňuje americkým úřadům požadovat data od amerických společností bez ohledu na to, kde jsou tyto informace fyzicky uloženy.)

Evropské vlády tak už začaly hledat alternativy. Na začátku roku Francie oznámila plány na zavedení vlastní státem podporované platformy pro videokonference s názvem Visio, která by ve veřejné správě nahradila služby jako Microsoft Teams a Zoom.

Evropská komise konkrétní omezení nepotvrdila, ale sdělila stanici CNBC, že připravovaný balíček má Evropě pomoci „dát se dohromady“ v oblasti digitálních technologií. Iniciativa by tak měla podpořit rozvoj suverénních evropských cloudových služeb a vytvořit příležitosti pro širší spektrum poskytovatelů.

Očekává se, že navrhovaný „balíček technologické suverenity“ bude zahrnovat také zákon o rozvoji cloudu a umělé inteligence a nový zákon o čipech, které jsou oba navrženy tak, aby posílily evropské technologické kapacity a snížily závislost na zahraničních dodavatelích.

Krátce

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

