Firmy se pří provozních výpadcích nejvíce obávají ztráty prodejů a poškození reputace

V případě výpadků kritických systémů podniky přicházejí o peníze nejen v důsledku ušlého zisku, ale také například v důsledku odchodu zákazníků kvůli zhoršené reputaci, nákladů na obnovu dat či přesčasů zaměstnanců pracujících na opětovném zprovoznění. Aby bylo možné se takovým to ztrátám vyhnout či je minimalizovat, je potřeba vedle zálohovacích systémů využívat navíc i systémy disaster recovery, monitoringu v reálném čase a pravidelného zálohování.
Nejzajímavější zjištění průzkumu:
- Nejvíce fatálními následky jsou pro 66 % respondentů ztráta prodejů a ušlý zisk, pro 58 % poškození reputace a odchod zákazníků, pro 34 % pak náklady na obnovu.
- Pro minimalizaci škod z provozních výpadků jsou klíčové systémy zálohování a obnovy (79 %), disaster recovery (62 %), monitoring v reálném čase (56 %) a patch management (46 %).
- 46 % oslovených testuje obnovu jednou měsíčně, 23 % čtvrtletně, 10 % jednou ročně a 21 % příležitostně nebo vůbec.
„Podniky jsou dnes vystaveny podmínkám, které často nemohou ovlivnit, a jediné narušení provozu může mít dominový efekt na systémy, týmy i zákazníky,“ řekl Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti Zebra Systems. „Výpadky ani škody, které způsobí, nelze předvídat. Je možné se však co nejlépe připravit a minimalizovat následky tím, že díky automatizovaným procesům je možné obnovit provoz během několika minut, bez zbytečného dramatu nebo chaotických rozhodnutí. Ideální jsou z tohoto pohledu integrované platformy kybernetické ochrany obsahující všechny elementy důležité k zachování business kontinuity.“
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.