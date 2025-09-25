Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

„Výzkum a vývoj je motorem inovací a konkurenční výhody. Český stát si dobře uvědomuje, že inovace posouvají ekonomiku dopředu – proto podnikům už řadu let umožňuje uplatnit daňový odpočet právě na výzkum a vývoj. Ten dokáže výrazně snížit daňovou povinnost, a tedy uvolnit prostředky na další rozvoj. Nová pravidla přitom budou znamenat ještě vyšší úspory,“ komentuje Hana Veselá z BDO.
Princip odpočtu je jednoduchý: firma si může náklady na výzkum a vývoj odečíst od základu daně dvakrát. Jednou jako běžné náklady, podruhé jako zvláštní daňovou úlevu.
Výsledkem je významné snížení daně z příjmů. Typicky se takto uplatňují osobní náklady na zaměstnance, odpisy dlouhodobého majetku, materiál nebo energie spotřebované na projekt.
Změnu uvítají zejména malé a střední inovativní podniky
„Odpočet na výzkum a vývoj je jedním z nejvýznamnějších daňových nástrojů podpory podnikání v Česku. Umožňuje firmám legálně a efektivně snížit daňovou povinnost o stovky tisíc až miliony korun ročně. Zvýšená sazba 150 % do výše 50 milionů korun tento efekt ještě posiluje – zejména pro malé a střední podniky, které typicky realizují projekty v nižších objemech,“ prohlašuje daňová poradkyně Hana Veselá.
Od ledna 2026 tedy budou platit nová pravidla, která tuto možnost ještě více zatraktivňují. Hlavní změna, kterou novela přináší, spočívá ve zvýšené částce odpočtu. Nově si podniky mohou uplatnit: 150 % uznatelných nákladů na výzkum a vývoj – do částky 50 milionů korun (za jedno zdaňovací období) a 100 % nákladů nad tento limit.
Pro menší a středně velké firmy je to zásadní zpráva. Pokud investují do vývoje částku v řádu jednotek nebo desítek milionů, získají díky zvýšení částky odpočtu ještě vyšší daňovou úsporu než doposud.
Odpočet půjde využít i po pěti letech místo dosavadních tří
Další novinkou je zavedení pojmu odpočtový celek. Co to znamená v praxi? Pokud je firma součástí podnikové skupiny, musí se limit 50 milionů korun posuzovat za všechny členy skupiny dohromady.
Zamezí se tím situaci, kdy by se výdaje uměle rozdělovaly mezi více společností jen proto, aby každá čerpala zvýhodněný limit zvlášť. Pro podniky v holdingových strukturách to znamená nutnost pečlivější koordinace a plánování – ale i zde zůstává možnost dosáhnout na značné úspory.
Novela také prodlužuje dobu, po kterou lze odpočet uplatnit. Pokud firma nevykáže dostatečný zisk (resp. daňový základ) a nemůže odpočet využít okamžitě, má nově až pět let na jeho uplatnění (dříve tři). To ocení zejména podniky, které investují do náročných projektů s delší návratností.
Jaké podmínky musí firma splnit?
Uplatnění odpočtu není automatické – stát jako doposud vyžaduje zejména splnění určitých podmínek, které vyjmenovává Hana Veselá: „Firma musí předem finančnímu úřadu oznámit každý projekt týkající se výzkumu a vývoje. Projektová dokumentace musí obsahovat cíl projektu, plánované výdaje, tým, harmonogram a způsob vyhodnocování průběhu projektu. Je třeba uznatelné náklady vést odděleně a doložit odpracované hodiny zaměstnanců. A jako poslední bod musí projekt směřovat k něčemu novému a nesmí mít předem jistý výsledek.“
Do odpočtu nelze zahrnout náklady hrazené z grantů, služby od externích dodavatelů (s výjimkou veřejných výzkumných institucí a VŠ) nebo licenční poplatky.
Změna je příležitostí pro inovace
„Pro firmy v technologiích, strojírenství, IT nebo výrobě je odpočet skvělým způsobem, jak snížit daňovou zátěž a získat dodatečné prostředky na další rozvoj. Díky nové úpravě se z něj stává ještě atraktivnější nástroj – ať už jde o start-up s menším projektem, nebo o zavedenou společnost s robustním týmem vývojářů,“ radí Hana Veselá z BDO.
Pro firmy všech velikostí je to jedinečná příležitost, jak snížit daňovou zátěž a investovat ušetřené prostředky zpět do inovací.
„Start-up vyvíjející software může například získat dodatečné finance na rozšíření týmu. Výrobní podnik si sníží náklady na modernizaci výrobní linky. Rodinná firma využije odpočet na vývoj ekologičtějších obalů. Ve všech případech jde o legální a efektivní nástroj, který má přímý dopad na cash-flow i konkurenceschopnost,“ doplňuje Hana Veselá.
Novela zákona o daních z příjmů byla podepsána prezidentem a čeká na své zveřejnění ve Sbírce zákonů. Jde o součást tzv. doprovodného zákona k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Nová pravidla začnou platit od ledna 2026.
V případě, že má společnost za zdaňovací období zvolen kalendářní rok, budou se nová pravidla uplatňovat od roku 2026. V případě hospodářského roku může podnik nová pravidla uplatnit nejdříve na hospodářský rok započatý v roce 2026.