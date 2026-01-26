;
Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost kolem AI. Evropa ztrácí atraktivitu ve prospěch USA

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost kolem AI. Evropa ztrácí atraktivitu ve prospěch USA

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Největší objem investic v příštích třech letech bude směřovat do technologií. V souladu s tím musejí růst i investice do kyberbezpečnosti a transparentnosti v oblasti umělé inteligence. Největší zájem je o investice v USA a Asii, vyplývá z aktuálního PwC Global Investors Survey.

Technologický sektor je stále výrazně atraktivnější než jakýkoli další. Zatímco na technologie sází 61 % investorů, tak další sektory jako energetika (24 %), bankovnictví a finanční trhy (19 %) lákají daleko méně investorů. Vyplývá to z letošního ročníku PwC Global Investors Survey, který PwC provedla mezi 1074 investičními profesionály z 26 zemí.

„Boom technologických společností nekončí, i nadále bude investory lákat a bude hlavním motorem růstu. V tomto směru jednoznačně vládnou USA, Evropa bohužel zaostává. 

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Jestli něco investice do technologií brzdí, tak to jsou především obavy z transparentnosti, bezpečnosti a obzvlášť v Evropě z přílišné regulace. I přes tato rizika nicméně technologie budou nadále investory přitahovat,“ říká Jan Hadrava, partner PwC Česká republika.

Investory lákají hlavně USA a Asie

Zájem investorů o USA potvrzují i výsledky letošního průzkumu. Spojené státy budou v příštích třech letech nejatraktivnější destinací pro 67 % investorů, následují Indie (45 %), Čína (32 %), Velká Británie (26 %) a Spojené arabské emiráty (26 %). 

„Evropská unie v tomto výčtu chybí. Evropa zaspala a nejen, že ztrácí na počátku, ale své ztráty v oblasti technologického rozvoje dále prohlubuje,“ dodal Jan Hadrava.

Technologická transformace tak zůstává hlavní cestou k růstu. Ten brzdí nízká transparentnost a odolnost vůči rizikům. Investoři se podle PwC zaměří na inovativní společnosti s jasným řízením, měřitelnými výsledky a věrohodnými plány na dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Investoři už přitom vidí, že investice do technologií přinášejí růst. Díky adaptaci AI došlo v podnicích, do kterých investovali v posledním roce, ke zlepšení produktivity (86 %), ziskovosti (71 %) i výnosů (66 %). Na základě těchto výsledků více než tři čtvrtiny (78 %) respondentů uvádějí, že by alespoň mírně zvýšily své investice do podniků, které usilují o transformaci umělou inteligencí v celém podniku. 

Investoři však požadují větší transparentnost, aby mohli činit informovaná rozhodnutí – méně než dvě pětiny (37 %) z nich tvrdí, že společnosti zveřejňují dostatek informací o strategiích a politikách v oblasti AI.

Technologický optimismus popírá celkově pomalý růstový výhled

Navzdory přetrvávajícímu nadšení pro investice do technologií jsou očekávání globálního růstu v umírněná – pouze 28 % investorů očekává mírné až výrazné zlepšení globálního růstu v příštím roce.

Konzervativní očekávání růstu lze částečně vysvětlit hodnocením hrozeb ze strany investorů. Více než polovina respondentů (55 %) popisuje vysokou nebo extrémní míru vystavení kybernetickým rizikům a téměř stejně (53 %) vyjadřuje obavu z příliš rychlých technologických změn. Inflace (44 %), makroekonomická volatilita (43 %) a geopolitické konflikty (42 %) také ovlivňují sentiment.  

„Obavy se v posledních letech hodně proměnily. I tady je vidět rostoucí vliv AI. Zatímco před dvěma lety se nejvíce báli inflace a globálního ekonomického vývoje, tak teď už převládají obavy z hrozby kybernetických rizik nebo rychlého zavádění AI. Globální trh právě prochází obří technologickou proměnou a ty firmy, které dokáží obavy investorů nejvíce rozptýlit, na tom vydělají,“ uzavírá Jan Hadrava.

Odolnost podniků a transparentnost umělé inteligence jako klíčové faktory

V nepředvídatelném prostředí investoři podporují společnosti, které posilují svou odolnost a zároveň maximálně využívají technologické příležitosti k dosažení jasných a transparentních výnosů.

Investoři podporují společnosti, které vynakládají více prostředků na kybernetickou bezpečnost (88 %), agilitu obchodního modelu (73 %), dodržování předpisů (66 %) a aktivní řízení celého dodavatelského řetězce kvůli ochraně před klíčovými hrozbami (64 %).

Přibližně tři čtvrtiny (74 %) respondentů očekávají vyšší růst od společností, které využívají příležitosti přesahující hranice tradičních odvětví. Snaha o odolnost a růst se rozšiřuje i na udržitelnost, přičemž 84 % investorů tvrdí, že společnosti by měly zachovat nebo zvýšit své investice do přizpůsobení se klimatickým změnám. Investoři také požadují více informací o tom, jak management zajistí růst v podmínkách nejistoty, píše letošní PwC Global Investors Survey.

CIOtrends

CIOtrends

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

