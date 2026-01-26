Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost kolem AI. Evropa ztrácí atraktivitu ve prospěch USA

Technologický sektor je stále výrazně atraktivnější než jakýkoli další. Zatímco na technologie sází 61 % investorů, tak další sektory jako energetika (24 %), bankovnictví a finanční trhy (19 %) lákají daleko méně investorů. Vyplývá to z letošního ročníku PwC Global Investors Survey, který PwC provedla mezi 1074 investičními profesionály z 26 zemí.
„Boom technologických společností nekončí, i nadále bude investory lákat a bude hlavním motorem růstu. V tomto směru jednoznačně vládnou USA, Evropa bohužel zaostává.
Jestli něco investice do technologií brzdí, tak to jsou především obavy z transparentnosti, bezpečnosti a obzvlášť v Evropě z přílišné regulace. I přes tato rizika nicméně technologie budou nadále investory přitahovat,“ říká Jan Hadrava, partner PwC Česká republika.
Investory lákají hlavně USA a Asie
Zájem investorů o USA potvrzují i výsledky letošního průzkumu. Spojené státy budou v příštích třech letech nejatraktivnější destinací pro 67 % investorů, následují Indie (45 %), Čína (32 %), Velká Británie (26 %) a Spojené arabské emiráty (26 %).
„Evropská unie v tomto výčtu chybí. Evropa zaspala a nejen, že ztrácí na počátku, ale své ztráty v oblasti technologického rozvoje dále prohlubuje,“ dodal Jan Hadrava.
Technologická transformace tak zůstává hlavní cestou k růstu. Ten brzdí nízká transparentnost a odolnost vůči rizikům. Investoři se podle PwC zaměří na inovativní společnosti s jasným řízením, měřitelnými výsledky a věrohodnými plány na dlouhodobě udržitelný rozvoj.
Investoři už přitom vidí, že investice do technologií přinášejí růst. Díky adaptaci AI došlo v podnicích, do kterých investovali v posledním roce, ke zlepšení produktivity (86 %), ziskovosti (71 %) i výnosů (66 %). Na základě těchto výsledků více než tři čtvrtiny (78 %) respondentů uvádějí, že by alespoň mírně zvýšily své investice do podniků, které usilují o transformaci umělou inteligencí v celém podniku.
Investoři však požadují větší transparentnost, aby mohli činit informovaná rozhodnutí – méně než dvě pětiny (37 %) z nich tvrdí, že společnosti zveřejňují dostatek informací o strategiích a politikách v oblasti AI.
Technologický optimismus popírá celkově pomalý růstový výhled
Navzdory přetrvávajícímu nadšení pro investice do technologií jsou očekávání globálního růstu v umírněná – pouze 28 % investorů očekává mírné až výrazné zlepšení globálního růstu v příštím roce.
Konzervativní očekávání růstu lze částečně vysvětlit hodnocením hrozeb ze strany investorů. Více než polovina respondentů (55 %) popisuje vysokou nebo extrémní míru vystavení kybernetickým rizikům a téměř stejně (53 %) vyjadřuje obavu z příliš rychlých technologických změn. Inflace (44 %), makroekonomická volatilita (43 %) a geopolitické konflikty (42 %) také ovlivňují sentiment.
„Obavy se v posledních letech hodně proměnily. I tady je vidět rostoucí vliv AI. Zatímco před dvěma lety se nejvíce báli inflace a globálního ekonomického vývoje, tak teď už převládají obavy z hrozby kybernetických rizik nebo rychlého zavádění AI. Globální trh právě prochází obří technologickou proměnou a ty firmy, které dokáží obavy investorů nejvíce rozptýlit, na tom vydělají,“ uzavírá Jan Hadrava.
Odolnost podniků a transparentnost umělé inteligence jako klíčové faktory
V nepředvídatelném prostředí investoři podporují společnosti, které posilují svou odolnost a zároveň maximálně využívají technologické příležitosti k dosažení jasných a transparentních výnosů.
Investoři podporují společnosti, které vynakládají více prostředků na kybernetickou bezpečnost (88 %), agilitu obchodního modelu (73 %), dodržování předpisů (66 %) a aktivní řízení celého dodavatelského řetězce kvůli ochraně před klíčovými hrozbami (64 %).
Přibližně tři čtvrtiny (74 %) respondentů očekávají vyšší růst od společností, které využívají příležitosti přesahující hranice tradičních odvětví. Snaha o odolnost a růst se rozšiřuje i na udržitelnost, přičemž 84 % investorů tvrdí, že společnosti by měly zachovat nebo zvýšit své investice do přizpůsobení se klimatickým změnám. Investoři také požadují více informací o tom, jak management zajistí růst v podmínkách nejistoty, píše letošní PwC Global Investors Survey.
