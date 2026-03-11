;
CIOtrends  »  IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
IT již není profesí budoucnosti v tom smyslu, jak ji vnímaly předchozí generace. Je to obor procházející zásadní transformací, kde technologické dovednosti samy o sobě přestávají stačit. Úspěšní IT profesionálové budoucnosti budou ti, kteří dokážou kombinovat technickou expertízu s kritickým myšlením, etickým úsudkem a schopností efektivně spolupracovat s umělou inteligencí – nikoli být jí nahrazeni.

Globální index trhu práce ManpowerGroup pro druhé čtvrtletí 2026 přináší překvapivé zjištění: sektor technologií a IT služeb sice vykazuje nejvyšší čistý index náboru (42 %), avšak současně čelí zásadní transformaci způsobené nástupem umělé inteligence. IT se společně s výrobou stává odvětvím, které automatizace promění nejradikálněji.

Zatímco zaměstnavatelé v IT plánují navyšovat stavy, povaha práce v oboru se mění rychleji než kdykoli předtím. Podle průzkumu ManpowerGroup mezi více než 40 000 zaměstnavateli ve 42 zemích světa se 76 % IT firem domnívá, že v příštích pěti letech dojde k zásadní změně pracovních funkcí vlivem automatizace. Podobně vysoká čísla vykazuje výroba (71 %), sales a marketing (71 %) a technologický sektor obecně (61 %).

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Problém tkví v tom, jak firmy k této transformaci přistupují. Místo promyšlené integrace AI do pracovních procesů dochází k tomu, co ManpowerGroup označuje jako „slepou automatizaci" – automatizují se celé role namísto jednotlivých úkolů, krátkodobá efektivita má přednost před dlouhodobou hodnotou a následkem je ztráta know-how, zhoršení zákaznické zkušenosti i firemní kultury.

AI gramotnost není o psaní promptů

Klíčovým zjištěním průzkumu ManpowerGroup je, že skutečná AI gramotnost neznamená pouze schopnost napsat prompt. Jde o schopnost porozumět výstupu, kriticky ho vyhodnotit a převzít odpovědnost za jeho dopad. Jak uvádí ManpowerGroup: „Skutečná AI gramotnost znamená přemýšlet víc, ne méně."

Tento přístup však vyžaduje zkušenost a kontext, který junior pracovníci teprve získávají. Zde se projevuje další problematický trend: kvůli AI vzniká méně pracovních míst pro absolventy. Firmy upřednostňují nasazení AI k převzetí rutinní práce u seniorů, místo aby technologie pomáhala juniorům zvládat složitější úkoly. Výsledkem je narušení přirozeného předávání znalostí a dovedností.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Přestože se hovoří o automatizaci, 61 % zaměstnavatelů v České republice se v roce 2026 potýká s problémy při obsazování pracovních pozic. Globálně je to 72 % zaměstnavatelů. Paradoxně platí, že čím více máme technologií, tím více potřebujeme to, co je hluboce lidské.

Mezi dovednosti, které je nejobtížnější automatizovat, patří podle třetiny zaměstnavatelů etické rozhodování (33 %), zákaznický servis (31 %) a vedení týmu (30 %). World Economic Forum odhaduje, že 39 % klíčových dovedností, které budou pracovníci potřebovat, se do roku 2030 změní.

Co firmy skutečně potřebují

Měkké dovednosti, které zaměstnavatelé nyní nejvíce oceňují, zahrnují odpovědnost, spolehlivost a disciplínu, následované odolností, schopností zvládat stres, přizpůsobivostí a iniciativou. Teprve poté přichází logické myšlení, učenlivost, týmová práce, kritické myšlení, kreativita a leadership.

Kde si vyděláte nejvíc? Přečtěte si také:

Kde si vyděláte nejvíc?

Top 10 nejrychleji rostoucích dovedností do roku 2030 podle World Economic Forum zahrnuje AI a velká data na prvním místě, ale hned za nimi následuje kreativní myšlení, odolnost, flexibilita, zvídavost a celoživotní učení. Technologické znalosti bez lidských dovedností ztrácejí hodnotu.

Jak adaptovat AI správně

Úspěšné organizace neautomatizují celé pozice. Rozkládají práci na jednotlivé úkoly a každý úkol přiřazují tomu, kdo ho zvládne nejlépe – člověku nebo AI. Budoucnost není o nahrazování lidí, ale o novém rozdělení práce mezi lidi a stroje.

AI je potřeba používat ke zvýšení hodnoty práce, nikoliv k eliminaci lidí z firem. Typický scénář slepé automatizace vypadá následovně: vedení firmy se domnívá, že technologie může plně nahradit lidské pracovníky, následuje rychlé snižování počtu zaměstnanců. Postupem času si však organizace uvědomí, že chybí kontext, úsudek, řešení výjimek a interakce s klienty. Firma pak musí znovu nabírat zaměstnance, nebo se vyrovnat s provozními a reputačními důsledky.

Strukturální změny trhu práce

Průzkum ManpowerGroup odhaluje další významný trend: do roku 2027 by se až polovina pracovní síly v rozvinutém světě mohla zapojit do gig ekonomiky. Již nyní si 27 % pracovníků generace Z přivydělává k hlavnímu příjmu brigádami nebo příležitostnými pracemi.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Globálně se zaměstnávání rychle posouvá směrem k vytváření krátkodobých týmů složených z různých pracovních zdrojů – zaměstnanců, dodavatelů, externích specialistů a agentů umělé inteligence. Méně zaměstnanců na plný úvazek znamená méně režijních nákladů a větší agilitu.

školení AI

Krize nástupnictví v IT

Sektor IT čelí další výzvě: pouze 39 % pracovníků generace Z a 56 % mileniálů aspiruje na pozici manažera nebo vedoucího pracovníka. Nezájem mladších generací o manažerskou odpovědnost, vyhořením trpící mileniálové ve středním managementu a automatizace vedoucí k menším týmům vytváří situaci, kdy je méně příležitostí učit se řídit lidi.

Současně AI demokratizuje expertízu: manažerská autorita založená pouze na znalostech rychle eroduje. Projektové a síťové struktury nahrazují tradiční vertikální řízení.

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ