IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

Globální index trhu práce ManpowerGroup pro druhé čtvrtletí 2026 přináší překvapivé zjištění: sektor technologií a IT služeb sice vykazuje nejvyšší čistý index náboru (42 %), avšak současně čelí zásadní transformaci způsobené nástupem umělé inteligence. IT se společně s výrobou stává odvětvím, které automatizace promění nejradikálněji.
Zatímco zaměstnavatelé v IT plánují navyšovat stavy, povaha práce v oboru se mění rychleji než kdykoli předtím. Podle průzkumu ManpowerGroup mezi více než 40 000 zaměstnavateli ve 42 zemích světa se 76 % IT firem domnívá, že v příštích pěti letech dojde k zásadní změně pracovních funkcí vlivem automatizace. Podobně vysoká čísla vykazuje výroba (71 %), sales a marketing (71 %) a technologický sektor obecně (61 %).
Problém tkví v tom, jak firmy k této transformaci přistupují. Místo promyšlené integrace AI do pracovních procesů dochází k tomu, co ManpowerGroup označuje jako „slepou automatizaci" – automatizují se celé role namísto jednotlivých úkolů, krátkodobá efektivita má přednost před dlouhodobou hodnotou a následkem je ztráta know-how, zhoršení zákaznické zkušenosti i firemní kultury.
AI gramotnost není o psaní promptů
Klíčovým zjištěním průzkumu ManpowerGroup je, že skutečná AI gramotnost neznamená pouze schopnost napsat prompt. Jde o schopnost porozumět výstupu, kriticky ho vyhodnotit a převzít odpovědnost za jeho dopad. Jak uvádí ManpowerGroup: „Skutečná AI gramotnost znamená přemýšlet víc, ne méně."
Tento přístup však vyžaduje zkušenost a kontext, který junior pracovníci teprve získávají. Zde se projevuje další problematický trend: kvůli AI vzniká méně pracovních míst pro absolventy. Firmy upřednostňují nasazení AI k převzetí rutinní práce u seniorů, místo aby technologie pomáhala juniorům zvládat složitější úkoly. Výsledkem je narušení přirozeného předávání znalostí a dovedností.
Přestože se hovoří o automatizaci, 61 % zaměstnavatelů v České republice se v roce 2026 potýká s problémy při obsazování pracovních pozic. Globálně je to 72 % zaměstnavatelů. Paradoxně platí, že čím více máme technologií, tím více potřebujeme to, co je hluboce lidské.
Mezi dovednosti, které je nejobtížnější automatizovat, patří podle třetiny zaměstnavatelů etické rozhodování (33 %), zákaznický servis (31 %) a vedení týmu (30 %). World Economic Forum odhaduje, že 39 % klíčových dovedností, které budou pracovníci potřebovat, se do roku 2030 změní.
Co firmy skutečně potřebují
Měkké dovednosti, které zaměstnavatelé nyní nejvíce oceňují, zahrnují odpovědnost, spolehlivost a disciplínu, následované odolností, schopností zvládat stres, přizpůsobivostí a iniciativou. Teprve poté přichází logické myšlení, učenlivost, týmová práce, kritické myšlení, kreativita a leadership.
Top 10 nejrychleji rostoucích dovedností do roku 2030 podle World Economic Forum zahrnuje AI a velká data na prvním místě, ale hned za nimi následuje kreativní myšlení, odolnost, flexibilita, zvídavost a celoživotní učení. Technologické znalosti bez lidských dovedností ztrácejí hodnotu.
Jak adaptovat AI správně
Úspěšné organizace neautomatizují celé pozice. Rozkládají práci na jednotlivé úkoly a každý úkol přiřazují tomu, kdo ho zvládne nejlépe – člověku nebo AI. Budoucnost není o nahrazování lidí, ale o novém rozdělení práce mezi lidi a stroje.
AI je potřeba používat ke zvýšení hodnoty práce, nikoliv k eliminaci lidí z firem. Typický scénář slepé automatizace vypadá následovně: vedení firmy se domnívá, že technologie může plně nahradit lidské pracovníky, následuje rychlé snižování počtu zaměstnanců. Postupem času si však organizace uvědomí, že chybí kontext, úsudek, řešení výjimek a interakce s klienty. Firma pak musí znovu nabírat zaměstnance, nebo se vyrovnat s provozními a reputačními důsledky.
Strukturální změny trhu práce
Průzkum ManpowerGroup odhaluje další významný trend: do roku 2027 by se až polovina pracovní síly v rozvinutém světě mohla zapojit do gig ekonomiky. Již nyní si 27 % pracovníků generace Z přivydělává k hlavnímu příjmu brigádami nebo příležitostnými pracemi.
Globálně se zaměstnávání rychle posouvá směrem k vytváření krátkodobých týmů složených z různých pracovních zdrojů – zaměstnanců, dodavatelů, externích specialistů a agentů umělé inteligence. Méně zaměstnanců na plný úvazek znamená méně režijních nákladů a větší agilitu.
Krize nástupnictví v IT
Sektor IT čelí další výzvě: pouze 39 % pracovníků generace Z a 56 % mileniálů aspiruje na pozici manažera nebo vedoucího pracovníka. Nezájem mladších generací o manažerskou odpovědnost, vyhořením trpící mileniálové ve středním managementu a automatizace vedoucí k menším týmům vytváří situaci, kdy je méně příležitostí učit se řídit lidi.
Současně AI demokratizuje expertízu: manažerská autorita založená pouze na znalostech rychle eroduje. Projektové a síťové struktury nahrazují tradiční vertikální řízení.
