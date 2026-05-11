IT školení: i v květnu a červnu školíme online

Pojedeme na vlně Linuxu, Dockeru, Zabbixu, Hashicorp Vaultu a Nginxu.

Sluníčka přibývá, doba dovolených se kvapem blíží, tak není teď ta nejvhodnější doba se před létem ještě na chviličku zastavit na některém z našich školení?

Květen je u nás především ve znamení Linuxu v podání šéfredaktora serveru Root.cz Petra Krčmáře. V červnu nás pak čeká Docker, Hashicorp Vault a Nginx. A nechybí ani oblíbené akademie. Všechna naše školení jsou online, takže se můžete připojit z domácí kanceláře, terasy nebo zahrady.

Úvod do Linuxu

Termín: 20. května

Náplň školení: linuxová distribuce, terminál, příkazy, práce se soubory, uživatelské účty, balíčkovací systém, dálková správa

První kroky na linuxovém serveru

Termín: 21. května

Náplň školení: zavádění systému, inicializační ramdisk, diskový subsystém, systémový disk, souborová práva, textový editor, balíčkovací systém, pravidelné spouštění úloh, systemd

Správa linuxového serveru

Termín: 27. května

Náplň školení: linuxová distribuce, konfigurace, adresářová struktura, LVM, RAID, šifrování disků, dálkový přístup pomocí SSH, síťování, linuxový firewall

Bezpečnost na linuxovém serveru

Termín: 28. května

Náplň školení: informační bezpečnost, bezpečnostní politika, bezpečnost serveru, síťová bezpečnost, firewall, nejčastější slabiny, bezpečnost hesel, zabezpečení služeb

Linux: správa počítačové sítě

Termín: 9. června

Náplň školení: vrstvový model, protokoly, směrovací tabulky a protokoly, směřovače, překlad adres, servery DHCP a DNS, Ipv6, VPN, diagnostika síťového provozu

Zabbix – pokročilé monitorování

Termín: 19. května

Náplň školení: tunning komponent, monitorování databází, Zabbix API, automatizace pomocí Ansible, decentralizace pomocí Zabbix proxy

Docker

Termín: 8. června

Náplň školení: instalace, práce s kontejnery a obrazy, Docker Compose, Traefik, monitoring Dockeru

Hashicorp Vault

Termín: 17. června

Náplň školení: instalace, koncepty, produkční setup, konfigurace, Secret engines, Auth Methods, Vault Agent

Webový server Nginx

Termín: 23. června

Náplň školení: principy protokolů http a HTTPS, praktické nasazené Nginx, konfigurační volby, virtuální hostitel, přesměrování, přepisování cest, reverzní proxy, kešování obsahu

A to samozřejmě není všechno. Kompletní nabídku našich školení najdete na našem webu.

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

