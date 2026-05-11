IT školení: i v květnu a červnu školíme online

Sluníčka přibývá, doba dovolených se kvapem blíží, tak není teď ta nejvhodnější doba se před létem ještě na chviličku zastavit na některém z našich školení?
Květen je u nás především ve znamení Linuxu v podání šéfredaktora serveru Root.cz Petra Krčmáře. V červnu nás pak čeká Docker, Hashicorp Vault a Nginx. A nechybí ani oblíbené akademie. Všechna naše školení jsou online, takže se můžete připojit z domácí kanceláře, terasy nebo zahrady.
Termín: 20. května
Náplň školení: linuxová distribuce, terminál, příkazy, práce se soubory, uživatelské účty, balíčkovací systém, dálková správa
První kroky na linuxovém serveru
Termín: 21. května
Náplň školení: zavádění systému, inicializační ramdisk, diskový subsystém, systémový disk, souborová práva, textový editor, balíčkovací systém, pravidelné spouštění úloh, systemd
Termín: 27. května
Náplň školení: linuxová distribuce, konfigurace, adresářová struktura, LVM, RAID, šifrování disků, dálkový přístup pomocí SSH, síťování, linuxový firewall
Bezpečnost na linuxovém serveru
Termín: 28. května
Náplň školení: informační bezpečnost, bezpečnostní politika, bezpečnost serveru, síťová bezpečnost, firewall, nejčastější slabiny, bezpečnost hesel, zabezpečení služeb
Termín: 9. června
Náplň školení: vrstvový model, protokoly, směrovací tabulky a protokoly, směřovače, překlad adres, servery DHCP a DNS, Ipv6, VPN, diagnostika síťového provozu
Zabbix – pokročilé monitorování
Termín: 19. května
Náplň školení: tunning komponent, monitorování databází, Zabbix API, automatizace pomocí Ansible, decentralizace pomocí Zabbix proxy
Termín: 8. června
Náplň školení: instalace, práce s kontejnery a obrazy, Docker Compose, Traefik, monitoring Dockeru
Termín: 17. června
Náplň školení: instalace, koncepty, produkční setup, konfigurace, Secret engines, Auth Methods, Vault Agent
Termín: 23. června
Náplň školení: principy protokolů http a HTTPS, praktické nasazené Nginx, konfigurační volby, virtuální hostitel, přesměrování, přepisování cest, reverzní proxy, kešování obsahu
A to samozřejmě není všechno. Kompletní nabídku našich školení najdete na našem webu.