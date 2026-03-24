Jak umělá inteligence mění byznys a firemní strategii?

PR článek
Autor: Internet Info
Umělá inteligence se ve firmách posouvá od experimentů k reálnému nasazení. Dubnová konference přinese praktické zkušenosti s implementací a škálováním AI a nabídne i pohled na agenty, bezpečnost a governance.

Firemní AI se posouvá z pilotních projektů do ostrého provozu. Místo obecných debat o budoucnosti řešíme konkrétní projekty a procesy, produktivitu vývojářů, bezpečnostní rizika, práci s daty i pravidla, která mají zajistit, aby se AI ve firmách nevymkla kontrole. Právě na tyto oblasti se zaměří konference AI transformace 2026.

Je určena všem, kteří mají klíčovou roli při nastavování firemní strategie a implementaci inovativních technologií. Těšíme se na vás 28. dubna v hotelu Jalta v Praze.

Na jaká témata se zaměříme?

školení AI

  • Jak škálovat AI ve velké firmě Jakub Novotný z T-Mobile Czech Republic přiblíží, jak ve velké organizaci budovat AI platformu, nástroje i interní komunitu. Ukáže, proč úspěšná transformace nestojí jen na technologiích, ale i na lidech a firemní kultuře.
  •  Od chatbotů k AI agentům, kteří opravdu pracují Kde autonomní agenti přinášejí největší hodnotu a jaké výsledky už mohou firmám přinést? Adam Böhm z Enehano Solutions a Věra Janičinová ze Salesforce ukážou, jak dostat AI za hranici běžných chatbotů a bezpečně ji propojit s firemními daty a procesy.
  •  Kde firmám uniká skutečný přínos AI Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence ukáže, proč se firmy často zaseknou mezi prvotním nadšením a skutečným byznysovým dopadem. Zaměří se na nejčastější chyby i to, jak z AI udělat reálně fungující nástroj.
  •  AI Governance bez zbytečné brzdy Jak nastavit pravidla pro používání AI tak, aby chránila firmu a zároveň neblokovala inovace, vysvětlí advokátka Petra Stupková z Legitas. Dojde i na praktický pohled na rizika, data a odpovědné řízení AI ve firmě.
  •  Firmy často bojují na špatné frontě Radim Kracík z Effectix.com ukáže, proč AI ambice často narážejí na nepřipravená data, procesy a týmy. Na konkrétní case study přiblíží, jak odhalit slabá místa a vyhnout se slepým investicím.
  •  AI agenti jako noví kolegové v týmu Jak mohou AI agenti pomáhat s incidenty, datovými dotazy i generováním kódu ukáže Miloš Vyletel z Kiwi.com. Jeho přednáška nabídne konkrétní pohled na to, jak může AI fungovat jako skutečná součást pracovního týmu.
  •  Proč AI transformace často selže Co ve skutečnosti rozhoduje o úspěchu adopce AI vysvětlí Tereza Ondroušková z Raiffeisenbank. Zaměří se na leadership, spolupráci i důvěru, bez kterých často nepomůže ani dobrá strategie a dostatečný rozpočet.
  •  Jak si udržet hodnotu práce v době AI Jak se mění pracovní role a proč je důležité umět se nové realitě přizpůsobit je téma pro Barboru Brabcovou z Bebecon. Ukáže vám, jak si vytvořit pozici, kterou automatizace jen tak nenahradí.
  •  Jak AI mění kyberbezpečnost Nové hrozby i nové možnosti obrany v době umělé inteligence představí Michael Bátrla ze společnosti Aisle. Předvede, jak AI proměňuje bezpečnostní prostředí a proč je potřeba reagovat rychleji než dřív.
  •  Co AI skutečně přináší marketingu Praktický pohled na úspěchy, chyby i reálné dopady AI v marketingu nabídne Veronika Burešová z WPP Media Czech Republic. Zaměří se na to, co funguje v praxi a kde naopak bývají očekávání přehnaná.
  •  AI strategie nezačíná v systému, ale u lidí Ján Zajíc z BIQ Group ukáže, proč úspěšná AI transformace nezačíná softwarem, ale změnou myšlení a kompetencí. Čekají vás konkrétní příklady toho, jak dostat AI do firemní reality.

Připojte se k nám 28. dubna v hotelu Jalta v Praze a získejte cenné informace pro budoucí kroky vaší organizace. Registrovat se můžete na stránkách konference, kde najdete i podrobný program a anotace přednášejících.

Partnerem konference jsou společnosti Emortiq a Salesforce. Produktovým partnerem je EasyEvent a mediálními partnery jsou Česká asociace umělé inteligence a Marketing Journal. Organizátory jsou CIOtrends, Computertrends, Lupa.cz a Podnikatel.cz. Produkci zajišťuje Internet Info.

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Dále u nás najdete

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

