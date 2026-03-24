Jak umělá inteligence mění byznys a firemní strategii?

Firemní AI se posouvá z pilotních projektů do ostrého provozu. Místo obecných debat o budoucnosti řešíme konkrétní projekty a procesy, produktivitu vývojářů, bezpečnostní rizika, práci s daty i pravidla, která mají zajistit, aby se AI ve firmách nevymkla kontrole. Právě na tyto oblasti se zaměří konference AI transformace 2026.
Je určena všem, kteří mají klíčovou roli při nastavování firemní strategie a implementaci inovativních technologií. Těšíme se na vás 28. dubna v hotelu Jalta v Praze.
Na jaká témata se zaměříme?
- Jak škálovat AI ve velké firmě Jakub Novotný z T-Mobile Czech Republic přiblíží, jak ve velké organizaci budovat AI platformu, nástroje i interní komunitu. Ukáže, proč úspěšná transformace nestojí jen na technologiích, ale i na lidech a firemní kultuře.
- Od chatbotů k AI agentům, kteří opravdu pracují Kde autonomní agenti přinášejí největší hodnotu a jaké výsledky už mohou firmám přinést? Adam Böhm z Enehano Solutions a Věra Janičinová ze Salesforce ukážou, jak dostat AI za hranici běžných chatbotů a bezpečně ji propojit s firemními daty a procesy.
- Kde firmám uniká skutečný přínos AI Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence ukáže, proč se firmy často zaseknou mezi prvotním nadšením a skutečným byznysovým dopadem. Zaměří se na nejčastější chyby i to, jak z AI udělat reálně fungující nástroj.
- AI Governance bez zbytečné brzdy Jak nastavit pravidla pro používání AI tak, aby chránila firmu a zároveň neblokovala inovace, vysvětlí advokátka Petra Stupková z Legitas. Dojde i na praktický pohled na rizika, data a odpovědné řízení AI ve firmě.
- Firmy často bojují na špatné frontě Radim Kracík z Effectix.com ukáže, proč AI ambice často narážejí na nepřipravená data, procesy a týmy. Na konkrétní case study přiblíží, jak odhalit slabá místa a vyhnout se slepým investicím.
- AI agenti jako noví kolegové v týmu Jak mohou AI agenti pomáhat s incidenty, datovými dotazy i generováním kódu ukáže Miloš Vyletel z Kiwi.com. Jeho přednáška nabídne konkrétní pohled na to, jak může AI fungovat jako skutečná součást pracovního týmu.
- Proč AI transformace často selže Co ve skutečnosti rozhoduje o úspěchu adopce AI vysvětlí Tereza Ondroušková z Raiffeisenbank. Zaměří se na leadership, spolupráci i důvěru, bez kterých často nepomůže ani dobrá strategie a dostatečný rozpočet.
- Jak si udržet hodnotu práce v době AI Jak se mění pracovní role a proč je důležité umět se nové realitě přizpůsobit je téma pro Barboru Brabcovou z Bebecon. Ukáže vám, jak si vytvořit pozici, kterou automatizace jen tak nenahradí.
- Jak AI mění kyberbezpečnost Nové hrozby i nové možnosti obrany v době umělé inteligence představí Michael Bátrla ze společnosti Aisle. Předvede, jak AI proměňuje bezpečnostní prostředí a proč je potřeba reagovat rychleji než dřív.
- Co AI skutečně přináší marketingu Praktický pohled na úspěchy, chyby i reálné dopady AI v marketingu nabídne Veronika Burešová z WPP Media Czech Republic. Zaměří se na to, co funguje v praxi a kde naopak bývají očekávání přehnaná.
- AI strategie nezačíná v systému, ale u lidí Ján Zajíc z BIQ Group ukáže, proč úspěšná AI transformace nezačíná softwarem, ale změnou myšlení a kompetencí. Čekají vás konkrétní příklady toho, jak dostat AI do firemní reality.
