;
CIOtrends

Jak založit s.r.o. bez zbytečného kapitálu a právních rizik

PR článek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

notebook
Autor: Lek / stock.adobe.com
Založení společnosti s ručením omezeným už dávno není záležitostí, ke které by podnikatel potřeboval statisíce korun. Vše se podstatně zjednodušilo nejenom po administrativní, ale i po finanční stránce. Pokud přemýšlíte nad začátkem podnikání a s.r.o. by pro vás bylo ideální volbou, podívejte se, jak firmu založit co nejjednodušeji.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Stačí vědět, co chcete

Jako budoucí podnikatel jistě víte, v jakém oboru chcete podnikat a co chcete dělat. A víte co? To vám úplně stačí – nepotřebujete přece vědět, jak se zakládá firma, co k tomu potřebujete, kam musíte zajít, nebo co bude třeba vyřídit. Tyhle věci za vás může udělat někdo jiný. Založení firmy bez starostí je ideálním startem každého podnikání, protože se budete moci soustředit jen na svůj byznys, a ne na věci, které využijete jen jednorázově. A jsou pro vás zbytečné.

Stačí koruna

Možná víte, že vám někdy někdo říkal, že k založení firmy potřebujete velký kapitál, ve výši minimálně 200 000 Kč. Tak tahle doba už je dávno pryč. Podnikatelům už nikdo klacky pod nohy nehází a kapitál společnosti může být klidně i jen pouhá jedna koruna česká. I když máte více peněz, můžete si je nechat na svůj byznys, a ne na to, aby někde zbytečně ležely na účtu jako základní kapitál firmy.

Cyber26

Ideálně s odborníky

Kdo zakládá firmu poprvé, může udělat chyby, nemusí vědět co přesně dělat. Pokud se obáváte právních rizik, nebo administrativních chyb, je vhodné oslovit profesionály. Třeba Účetnictví Zeman. Spolupráce probíhá velmi jednoduše. Po úvodní konzultaci vám budou navrženy přesně ty služby, které budete potřebovat a zkušení profesionálové zařídí vše podstatné k tomu, abyste si už jenom převzali hotovou firmu. Založenou na klíč.

A pozor, tím vše samozřejmě končit nemusí. S podnikáním souvisí i vedení účetnictví, a i na to můžete tuhle účetní firmu dále využívat. Ideální, pokud chcete mít z pohledu zákona vše správně po dobu vašeho byznysu.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 9. 9.  Vzniká český AI sandbox

    Česká agentura pro standardizaci připravuje ve spolupráci s regulátory národní Regulatorní AI Sandbox, jehož podobu má formovat i dotazníkové šetření mezi vývojáři, integrátory, poskytovateli i uživateli umělé inteligence. Šetření mapuje regulatorní nejistoty spojené s AI Actem, potřebu technického testování i zájem organizací o zapojení do plánované pilotní kohorty.

    Podílet se na podobě sandboxu můžete i vy. Více informací zde.

  • 8. 9.  AI se lidé bojí

    Umělá inteligence se postupně přesouvá z pilotních projektů do reálného provozu. Ve výrobě
    může pomáhat s optimalizací produkce, kontrolou kvality, předvídáním poruch zařízení,
    plánováním nebo řízením dodavatelských řetězců. Její zavádění je však složitější než v řadě
    jiných odvětví. vyplývá to z průzkumu Manpower o světě práce v průmyslu. Pouze 46 % CIO ve výrobním sektoru uvádí, že se jejich zavádění AI nachází ve fázi implementace. Napříč všemi odvětvími je globální průměr 60 %.

    A celkem 45 % pracovníků ve výrobním sektoru se obává, že by umělá inteligence nebo automatizace
    mohla během příštích dvou let nahradit jejich současnou pracovní pozici.

  • 29. 6.  Zásilkovna pro všechny

    Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-BOXů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi za velmi příznivých podmínek.

    Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

     

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ