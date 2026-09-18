Jak založit s.r.o. bez zbytečného kapitálu a právních rizik

Stačí vědět, co chcete
Jako budoucí podnikatel jistě víte, v jakém oboru chcete podnikat a co chcete dělat. A víte co? To vám úplně stačí – nepotřebujete přece vědět, jak se zakládá firma, co k tomu potřebujete, kam musíte zajít, nebo co bude třeba vyřídit. Tyhle věci za vás může udělat někdo jiný. Založení firmy bez starostí je ideálním startem každého podnikání, protože se budete moci soustředit jen na svůj byznys, a ne na věci, které využijete jen jednorázově. A jsou pro vás zbytečné.
Stačí koruna
Možná víte, že vám někdy někdo říkal, že k založení firmy potřebujete velký kapitál, ve výši minimálně 200 000 Kč. Tak tahle doba už je dávno pryč. Podnikatelům už nikdo klacky pod nohy nehází a kapitál společnosti může být klidně i jen pouhá jedna koruna česká. I když máte více peněz, můžete si je nechat na svůj byznys, a ne na to, aby někde zbytečně ležely na účtu jako základní kapitál firmy.
Ideálně s odborníky
Kdo zakládá firmu poprvé, může udělat chyby, nemusí vědět co přesně dělat. Pokud se obáváte právních rizik, nebo administrativních chyb, je vhodné oslovit profesionály. Třeba Účetnictví Zeman. Spolupráce probíhá velmi jednoduše. Po úvodní konzultaci vám budou navrženy přesně ty služby, které budete potřebovat a zkušení profesionálové zařídí vše podstatné k tomu, abyste si už jenom převzali hotovou firmu. Založenou na klíč.
A pozor, tím vše samozřejmě končit nemusí. S podnikáním souvisí i vedení účetnictví, a i na to můžete tuhle účetní firmu dále využívat. Ideální, pokud chcete mít z pohledu zákona vše správně po dobu vašeho byznysu.