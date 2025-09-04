;
Je finanční sektor skutečně připraven na umělou inteligenci?

Lubomir Stojek
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Autor: Depositphotos
Ačkoli řešení založená na umělé inteligenci (AI) nacházejí v bankách a finančních institucích stále širší uplatnění, pouze 15 % z nich má plně vypracovanou strategii využívání AI, která zahrnuje i metodiku práce s open source nástroji a porozumění jim. Vyplývá to z průzkumu zadaného společností Red Hat. Rychlejší adopci AI brání především regulatorní požadavky, etické otázky a nedostatek kvalifikovaných odborníků. Cesta k implementaci AI ve finančním sektoru je složitá, ale může přinést vyšší spokojenost klientů a posílení konkurenceschopnosti.

Pro finanční instituce není regulatorní shoda jen formalitou, ale nezbytnou podmínkou pro zavádění řešení podporovaných umělou inteligencí. 

V odvětví, které podléhá přísným právním předpisům, jako jsou NIS2, DORA nebo AI Act, chtějí mít organizace jistotu, že nástroje založené na AI jsou s platnými předpisy v souladu. 

Není proto překvapivé, že 65 % společností dotázaných společností Red Hat označuje dodržování právních předpisů za strategickou prioritu. Přesto téměř dvě pětiny (39 %) finančních institucí vyjadřují obavy, zda řešení, která používají, tyto požadavky skutečně splňují. 

Tyto obavy dále prohlubuje i nedostatek dovedností – každá třetí organizace (33 %) uvádí, že se potýká s nedostatkem dovedností, které by zaměstnancům umožňovaly bezpečně projekty AI rozvíjet. Překonání těchto překážek je nezbytné pro široké a účinné přijetí této technologie ve finančním odvětví.

K čemu finanční sektor využívá AI?

Téměř dvě třetiny (63 %) společností z finančního sektoru využívají umělou inteligenci k automatizaci procesů a algoritmickému obchodování. Modely AI provádějí transakce na finančních trzích na základě konkrétních pokynů a analyzují aktuální trendy nebo cenové rozdíly stejného aktiva na různých trzích. 

Stejně časté jsou aplikace v oblasti kyberbezpečnosti (60 %) a implementace generativní AI a velkých jazykových modelů (LLM), které podporují zákaznický servis a tvorbu obsahu. Umělá inteligence také stále častěji pomáhá při rozhodování o úvěrech a hodnocení rizik – tato řešení již využívá 59 % institucí.

V této souvislosti je překvapivé, že pouze 41 % společností využívá AI k identifikaci nesrovnalostí a finančních podvodů, přestože se jedná o oblast úzce související s klíčovými regulacemi v tomto sektoru, jako jsou KYC (Know Your Customer) nebo AML (Anti-Money Laundering). 

Tyto předpisy tvoří základ činností souvisejících s bojem proti praní špinavých peněz a ochranou finančního systému před narušením. Tento výsledek ukazuje, že v této oblasti stále existuje velký potenciál, a to jak z hlediska zavádění vhodných nástrojů AI, tak z hlediska rozvoje kompetencí nezbytných pro jejich efektivní využití.

Etický rozměr využívání AI 

Stále více finančních institucí podniká konkrétní kroky směřující k odpovědnému využívání nástrojů AI. Více než polovina (58 %) společností zřídila speciální týmy, které dohlížejí na etické zavádění umělé inteligence. 

Ve strategiích AI se také stále častěji objevuje téma udržitelného rozvoje, i když spíše jako ušlechtilá idea než konkrétní závazek. Zpráva Red Hat ukazuje, že 46 % subjektů teprve zkoumá potenciální využití AI v oblasti udržitelnosti a 45 % tuto otázku vůbec nepovažuje za prioritu. 

Pozitivním signálem je skutečnost, že každá druhá instituce deklaruje investice do rozvoje kompetencí zaměstnanců v oblasti AI. To může usnadnit převedení deklarací do konkrétních opatření.

Odvětví si chce zachovat kontrolu nad technologií

Ačkoli mnoho finančních institucí úspěšně zavádí řešení založená na umělé inteligenci, v oblasti AI založené na otevřeném softwaru mnoho z nich teprve dělá první kroky. Každá pátá společnost (21 %) má strategii AI, ale neví, jakou roli v ní hraje open source. 

Dalších 4 % teprve plánují vytvoření strategie, která bude otevřenou umělou inteligenci možná zahrnovat, a dalších 4 % zatím vypracování takového dokumentu vůbec neplánuje. Navíc, 19 % respondentů přiznalo, že v kontextu strategie své organizace pojmy „otevřená AI“ a „AI založená na otevřeném softwaru“ nerozlišuje.  

To dokazuje, jak důležité je budovat povědomí a znalosti o nuancích souvisejících s využíváním open source v oblasti AI. Tento přístup nabízí řadu výhod – od transparentnosti, přes nákladovou efektivitu a flexibilitu, až po možnost přizpůsobit řešení konkrétním potřebám organizace.

Za pozornost stojí také model zavádění technologie. Polovina finančních institucí vyvíjí nástroje AI interně a 27 % vůbec nevyužívá externí dodavatele. To může svědčit o potřebě zachovat plnou kontrolu nad technologií nebo o omezené důvěře v externí partnery.

Cyber25

Odpovědná AI jako zdroj výhody

Aby mohly finanční instituce plně využít potenciál umělé inteligence, musí nejen dbát na dodržování předpisů a bezpečnost, ale také důsledně rozvíjet kompetence a porozumění samotné povaze této technologie, zejména v kontextu otevřenosti, transparentnosti a etiky algoritmů AI. 

Umělá inteligence se může stát reálnou podporou inovací a konkurenceschopnosti tohoto odvětví, pokud bude zaváděna strategicky, vědomě, zodpovědně a s jasně definovanými cíli.

Autor pracuje pro společnost Red Hat
Autor článku

Lubomir Stojek

Témata:

