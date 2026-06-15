Kolik utrácíte za AI? Top firmy 7 500 dolarů měsíčně na zaměstnance

Ramp Economics Lab sleduje agregovaná a anonymizovaná data o výdajích více než 70 000 amerických firem. Nejnovější aktualizace z května 2026 přináší konkrétní čísla, která definují, co dnes znamená být na špici AI adopce. A hlavně ukazují, jak velká je propast mezi firmami, které AI testují, a těmi, které do ní systematicky investují.
Co znamená 7 500 dolarů na zaměstnance
Číslo 7 449 dolarů neznamená, že každý člověk ve firmě dostane za tuhle částku svůj osobní balíček AI. Ramp bere celkovou firemní útratu na AI a dělí ho počtem zaměstnanců. Výsledkem je míra intenzity adopce: jak velký kus rozpočtu připadá na AI, když se přepočítá na hlavu. V této perspektivě AI přestává být další SaaS a začíná se podobat vlastnímu útvaru vedle HR, infrastruktury a klasického softwaru.
Pro kontext: měsíční náklad na průměrného softwarového inženýra v USA je kolem 15 980 dolarů. Top firmy tak do AI dávají zhruba polovinu ceny inženýra. Rozdíl to pořád je, ale už ne o řád. V momentě, kdy se investice do AI začne blížit ceně seniorního člověka, přestává dávat smysl ji řídit stylem zkusíme pár licencí, ale je potřeba k tomu přistoupit strategicky a procesně správně.
Většina firem je stále na začátku
Jakmile od horního procenta odvrátíme pozornost, obraz se rychle změní. Pro květen 2026 Ramp ukazuje tři čísla, která stačí k pochopení situace. Top jedno procento firem utrácí 7 449 dolarů na zaměstnance měsíčně. Top deset procent firem utrácí 611 dolarů na zaměstnance měsíčně. Mediánová útrata je 11,38 dolarů na zaměstnance měsíčně.
Rozdíl mezi špičkou a středem trhu je přibližně 655násobný. Mediánová firma utrácí za AI zhruba tolik, kolik stojí jedno enterprise předplatné velkého modelu. V praxi to často znamená, že někde v organizaci běží jedna licence a několik lidí si na ní zkouší, co AI umí. Většina firem se zatím nechová tak, že by AI systematicky zabudovávala do provozu. Chová se tak, že si ji zkouší. Je značný rozdíl mezi postojem „máme jeden účet na testování“ a „utrácíme 7 500 dolarů na hlavu měsíčně“. Více utracených peněz ukazuje, jak rychle se firma učí, jak hluboko AI integruje a kolik procesů kolem ní přestavuje.
Výdaje na špici dál rostou
Na první pohled by se mohlo zdát, že horní jedno procento firem si našlo nějakou rovnováhu. Jenže data říkají, že ani náhodou, u této skupiny firem vzrostly výdaje na AI na zaměstnance za poslední měsíc o 14,1 procenta. Jinými slovy, firmy, které dnes investují nejvíc, nebrzdí, nestagnují, ale zrychlují.
To je důležitý signál pro každého, kdo si plánuje vlastní tempo. Pro lídry není současná úroveň výdajů jednorázová vlna nákupů, ale průběžné škálování.
Pokročilí adoptéři pracují s více dodavateli
Na úrovni struktury výdajů je vidět ještě jedna věc: na špici adopce nevede cesta přes jednoho vyvoleného dodavatele. Firmy v horním jednom procentu používají mediánově osm AI dodavatelů. V horních deseti procentech to je pět a mediánová firma se pohybuje kolem dvou.
Prakticky to znamená, že pokročilejší firmy si skládají vlastní AI stack z více vrstev: frontier modely typu OpenAI nebo Anthropic, přístup k open-source modelům přes platformy a k tomu specializované AI-native nástroje pro konkrétní workflow od voice agentů přes coding agenty až po GPU a cloud infrastrukturu.
Anthropic vede v podnikové adopci
Na úrovni konkrétních poskytovatelů ukazují data z května 2026 zajímavý detail. Anthropic mělo předplatné u 41,0 procenta firem na platformě Ramp, OpenAI u 39,5 procenta. V posledním měsíci OpenAI klesl o 0,1 procentního bodu, zatímco Anthropic vzrostl o 2,5 procentního bodu.
Metodologie a limity dat
Ramp AI Index vychází z agregovaných a anonymizovaných plateb přes firemní karty a faktury více než 70 000 amerických firem na platformě Ramp. Metodologie byla aktualizována tak, aby lépe zachycovala enterprise výdaje na OpenAI a Anthropic. Index nově sleduje výdaje na zaměstnance, rozdělení výdajů na předplatná versus coding agenty versus tokeny a API a granulární filtry podle státu, sektoru, velikosti firmy a financování.
Limitem dat je, že zachycují pouze firmy používající Ramp – tedy segment, který je pravděpodobně technologicky pokročilejší než průměr amerického trhu. Census Bureau of Transportation Statistics odhaduje celkovou adopci AI mezi americkými firmami na 20,1 procenta, což je výrazně méně než 54,2 procenta u Ramp klientů.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.