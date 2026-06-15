;
CIOtrends

Kolik utrácíte za AI? Top firmy 7 500 dolarů měsíčně na zaměstnance

Radan Dolejš
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Firmy, které dnes berou umělou inteligenci vážně, nepoznáte podle toho, jestli mají v šuplíku PoC nebo slid s AI strategií. Poznáte je podle toho, kolik peněz každý měsíc posílají dodavatelům AI nástrojů. Data z Ramp AI Indexu ukazují, že v horním jednom procentu firem podle výdajů na AI vychází účet v průměru na 7 449 dolarů měsíčně na jednoho zaměstnance.

Ramp Economics Lab sleduje agregovaná a anonymizovaná data o výdajích více než 70 000 amerických firem. Nejnovější aktualizace z května 2026 přináší konkrétní čísla, která definují, co dnes znamená být na špici AI adopce. A hlavně ukazují, jak velká je propast mezi firmami, které AI testují, a těmi, které do ní systematicky investují.

Co znamená 7 500 dolarů na zaměstnance

Číslo 7 449 dolarů neznamená, že každý člověk ve firmě dostane za tuhle částku svůj osobní balíček AI. Ramp bere celkovou firemní útratu na AI a dělí ho počtem zaměstnanců. Výsledkem je míra intenzity adopce: jak velký kus rozpočtu připadá na AI, když se přepočítá na hlavu. V této perspektivě AI přestává být další SaaS a začíná se podobat vlastnímu útvaru vedle HR, infrastruktury a klasického softwaru.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Pro kontext: měsíční náklad na průměrného softwarového inženýra v USA je kolem 15 980 dolarů. Top firmy tak do AI dávají zhruba polovinu ceny inženýra. Rozdíl to pořád je, ale už ne o řád. V momentě, kdy se investice do AI začne blížit ceně seniorního člověka, přestává dávat smysl ji řídit stylem zkusíme pár licencí, ale je potřeba k tomu přistoupit strategicky a procesně správně.

Většina firem je stále na začátku

Jakmile od horního procenta odvrátíme pozornost, obraz se rychle změní. Pro květen 2026 Ramp ukazuje tři čísla, která stačí k pochopení situace. Top jedno procento firem utrácí 7 449 dolarů na zaměstnance měsíčně. Top deset procent firem utrácí 611 dolarů na zaměstnance měsíčně. Mediánová útrata je 11,38 dolarů na zaměstnance měsíčně.

Rozdíl mezi špičkou a středem trhu je přibližně 655násobný. Mediánová firma utrácí za AI zhruba tolik, kolik stojí jedno enterprise předplatné velkého modelu. V praxi to často znamená, že někde v organizaci běží jedna licence a několik lidí si na ní zkouší, co AI umí. Většina firem se zatím nechová tak, že by AI systematicky zabudovávala do provozu. Chová se tak, že si ji zkouší. Je značný rozdíl mezi postojem „máme jeden účet na testování“ a „utrácíme 7 500 dolarů na hlavu měsíčně“. Více utracených peněz ukazuje, jak rychle se firma učí, jak hluboko AI integruje a kolik procesů kolem ní přestavuje.

Výdaje na špici dál rostou

Na první pohled by se mohlo zdát, že horní jedno procento firem si našlo nějakou rovnováhu. Jenže data říkají, že ani náhodou, u této skupiny firem vzrostly výdaje na AI na zaměstnance za poslední měsíc o 14,1 procenta. Jinými slovy, firmy, které dnes investují nejvíc, nebrzdí, nestagnují, ale zrychlují.

To je důležitý signál pro každého, kdo si plánuje vlastní tempo. Pro lídry není současná úroveň výdajů jednorázová vlna nákupů, ale průběžné škálování.

Pokročilí adoptéři pracují s více dodavateli

Na úrovni struktury výdajů je vidět ještě jedna věc: na špici adopce nevede cesta přes jednoho vyvoleného dodavatele. Firmy v horním jednom procentu používají mediánově osm AI dodavatelů. V horních deseti procentech to je pět a mediánová firma se pohybuje kolem dvou.

AI Dark Output: Proč ekonomické statistiky nevidí skutečné hodnoty vytvářené AI? Přečtěte si také:

AI Dark Output: Proč ekonomické statistiky nevidí skutečné hodnoty vytvářené AI?

Prakticky to znamená, že pokročilejší firmy si skládají vlastní AI stack z více vrstev: frontier modely typu OpenAI nebo Anthropic, přístup k open-source modelům přes platformy a k tomu specializované AI-native nástroje pro konkrétní workflow od voice agentů přes coding agenty až po GPU a cloud infrastrukturu.

Anthropic vede v podnikové adopci

Na úrovni konkrétních poskytovatelů ukazují data z května 2026 zajímavý detail. Anthropic mělo předplatné u 41,0 procenta firem na platformě Ramp, OpenAI u 39,5 procenta. V posledním měsíci OpenAI klesl o 0,1 procentního bodu, zatímco Anthropic vzrostl o 2,5 procentního bodu.

Cyber26

Metodologie a limity dat

Ramp AI Index vychází z agregovaných a anonymizovaných plateb přes firemní karty a faktury více než 70 000 amerických firem na platformě Ramp. Metodologie byla aktualizována tak, aby lépe zachycovala enterprise výdaje na OpenAI a Anthropic. Index nově sleduje výdaje na zaměstnance, rozdělení výdajů na předplatná versus coding agenty versus tokeny a API a granulární filtry podle státu, sektoru, velikosti firmy a financování.

Limitem dat je, že zachycují pouze firmy používající Ramp – tedy segment, který je pravděpodobně technologicky pokročilejší než průměr amerického trhu. Census Bureau of Transportation Statistics odhaduje celkovou adopci AI mezi americkými firmami na 20,1 procenta, což je výrazně méně než 54,2 procenta u Ramp klientů.

CIOtrends

CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ