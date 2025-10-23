Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Ve firmách se zvyšuje poptávka zejména po expertech, kteří zvládnou více technologií současně – například kombinaci front-endu a back-endu, nebo Javy a Kubernetes – a zároveň dokážou propojit technické dovednosti se strategickým pohledem či schopností efektivně komunikovat napříč týmy.
I navzdory rostoucím požadavkům na jejich dovednosti mzdy IT expertů stagnují, po silném růstu v době covidové narazily již před dvěma lety na svůj strop.
Nejvyšší zaznamená mzda v oboru přesto činí plných 250 000 korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, který mapuje úroveň mezd v informačních technologiích napříč Českou republikou.
Zatímco o zkušené DevOps specialisty, bezpečnostní manažery, architekty podnikových řešení, SAP konzultanty či specialisty na cloud (AWS a Microsoft Azure) zůstává zájem ve firmách vysoký, junioři, zejména z řad absolventů rekvalifikačních kurzů, začínají mít s uplatněním problém.
„Dávno již neplatí, že každému ajťákovi trh utrhne ruce. Složitější situaci mají dnes zejména junioři. Zkušený vývojář s pomocí nástrojů AI dnes totiž zastane práci, na kterou bylo dříve třeba několik lidí. Tento trend, tedy omezené uplatnění pro lidi bez zkušeností či na začátku pracovní kariéry, může v IT nabýt v příštích letech na síle. Už dnes je běžné, že tito uchazeči hledají práci násobně déle než ještě před pár lety. Výjimkou není ani 8–10 týdnů, což je pro obor IT skutečně dlouhá doba,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a GiGroup, s tím, že tato skutečnost spolu s šířícími se zprávami o propouštění IT pracovníků v USA či na západ od našich hranic ještě zesiluje tendenci IT uchazečů pracovat v zaměstnaneckém poměru, nikoliv na IČO, což byla preferovaná volba v době covidové pandemie i po ní.
„Po prudkém růstu mezd IT specialistů v letech 2018–2022 došlo již před dvěma lety ke stagnaci, která trvá dodnes. Mzdy v oboru ovšem stále zůstávají nadprůměrné, z 91 sledovaných pozic alespoň v některém z 12 regionů ČR dosáhne 77 na šestimístnou mzdu. V oboru hraje důležitou roli flexibilita a možnost práce z domova, stejně jako zajímavost projektů a možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Kandidáti běžně odmítají povinnou docházku do kanceláře i jen 3krát týdně, pokud pro to nevidí opodstatnění,“ komentuje Jitka Kouba.
Nejvyšší vs. nejnižší
Nejvyšší mzda dle průzkumu připadá na pozici ředitele IT. V Praze dosahuje horní hranice jeho mzdy 250 tisíc, v Jihomoravském kraji 220 tisíc, v Liberci 160 tisíc. Spodní hranice mzdového rozpětí pak v žádném z krajů neklesá pod 100 tisíc. V těsném závěsu je manažer IT bezpečnosti, který v Praze vydělá až 200 tisíc, v Brně až 165 tisíc a v Liberci nebo Královéhradeckém kraji 130 tisíc. S podobnou mzdovou úrovní může počítat i manažer softwarového vývoje.
HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.
Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.
Naopak jednu z nejnižších mezd v oboru má manuální tester, jehož mzdové rozpětí v Jihočeském kraji nebo na Vysočině začíná na 40 tisících. Na stejné úrovni pak začíná i mzda specialisty technické podpory 1. stupně ve Zlínském a Olomouckém kraji.
O něco vyšší příjem má v těchto krajích technický dokumentarista nebo analytik testování s méně než 5 lety zkušeností, jejichž mzda začíná na 45 tisících. V ostatních krajích mohou vydělat 50 tisíc a více.
Správci IT bez velkých regionálních rozdílů
Jednu z nejčastějších pozic v rámci oboru informačních technologií představují administrátoři firemního IT. Průzkum Grafton Recruitment zahrnuje správce Windows, linuxových serverů, databází a „víceúčelové“ administrátory, kteří mají typicky na starosti IT určité menší organizace jako celek.
Tyto pozice vykazují poměrně malé rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými kraji. Jen velmi zřídka si zde lze vydělat šestimístnou částku, nebo se k ní alespoň přiblížit. Nejčastější mzdové rozpětí je zde 65–75 tisíc a obecně platí, že o něco lépe jsou placeni specialisté na Linux.
Velké rozdíly u vývojářů
Naopak u vývojářů a programátorů jsou rozdíly v ohodnocení velké, protože úroveň mzdy souvisí s jejich technologickými dovednostmi. Nejvíce si vydělá Java vývojář, jehož mzda může v Praze dosáhnout až na 180 tisíc, v Jihomoravském kraji na 145 tisíc a v Plzeňském kraji na 115 tisíc.
Hned po této pozici následuje univerzální vývojář (full stack), vývojář ABAP a specialisté na front-end (React a Angular). Jejich mzda v Praze činí až 140 tisíc, v Jihomoravském kraji o něco méně a i v Moravskoslezském kraji dosáhne na šestimístnou hodnotu.
S vyšší mzdou mohou počítat také vývojáři vestavěných (embedded) aplikací, programátoři v C#, C++, vývojáři v oblastech umělé inteligence a strojového učení a databázoví vývojáři. Velmi dobře jsou placeni i vývojáři a architekti Salesforce, ovšem tyto pozice jsou dostupné pouze v Praze, Jihočeském a Moravskoslezském kraji.
Naopak s nižší mzdou musejí počítat vývojáři specializovaní na JavaScript, Python, PHP a iOS/Android; a to i přes to, že Python je dnes podle řady statistik nejpoužívanější programovací jazyk a mobilní aplikace se vyvíjejí masově. V případě PHP a JavaScriptu je to především důsledkem toho, že tyto technologie se používají pro webové technologie a front-end, nikoliv jako jádro kritických komplexních podnikových aplikací (v protikladu k C#, C++ a Java).
Na nejnižší mzdu si v oblasti vývoje přijdou právě Python vývojáři, a to v Olomouckém a Zlínském kraji, kde spodní hranice jejich ohodnocení začíná na 55 tisících.
Cloudové technologie na vzestupu
Velmi důležité jsou dnes pro řadu zaměstnavatelů pozice související s cloudovými technologiemi a DevOps (tedy režim spojující vývoj, nasazování a provoz aplikací). Administrátor cloudů AWS nebo Microsoft Azure si v Praze přijde na 90–130 tisíc, architekt cloudu na těchto platformách pak dokonce na 115–160 tisíc.
I v krajích s nižšími mzdami činí spodní hranice na těchto pozicích 65 tisíc. Inženýr DevOps v Praze může počítat s 90–130 tisíci, ve většině krajů se pak jeho mzda pohybuje mezi 60 a 70 tisíci.
Analýza dat stále důležitější
Analýza dat a oblasti business analytics a business inteligence patří tradičně k žádaným dovednostem. Poptávku zde v posledních letech ještě zvyšuje to, z kolika různých zdrojů jsou dnes data k dispozici – od zařízení internetu věcí, přes sociální sítě až po multimediální obsah – a dále fakt, že tato data je dnes třeba vedle tradičních aplikací typu ERP nebo datových skladů a BI připravovat i pro další aplikace, např. systémy strojového učení/umělé inteligence. Odpovídá tomu i mzdové nastavení.
Architekt datových řešení začíná v Praze na 110 tisících, vývojář ETL (zpracování dat z více zdrojů) s více než 5 lety zkušenost na 100 tisících. Přes 100 tisíc v některých krajích vydělá i vývojář či analytik BI nebo specialita na data analytics. Dobrou zprávou pro odborníky v této oblasti je, že zde neexistují tak velké rozdíly mezi kraji a s 65 000 Kč až 70 000 Kč mohou specialisté počítat jako se spodní hranicí u většiny sledovaných pozic téměř ve všech krajích.
Zabezpečení IT s rostoucí hrozbou útoků v hledáčku firem
Rostoucí počet hrozeb a útoků i měnící se regulační požadavky nutí firmy věnovat stále větší pozornost oblasti zabezpečení svého IT prostředí. Odpovídá tomu i mzdové nastavení expertů na IT bezpečnost. Manažer IT bezpečnosti v Praze si může přijít až na 200 tisíc, na šesticifernou částku pak ve všech sledovaných krajích. Jen o něco méně vydělá architekt bezpečnostní IT infrastruktury.
Specialista na zabezpečení IT a konzultant pro IT bezpečnost si v Praze a Jihomoravském kraji mohou přijít také na 100 či více tisíc, ve většině krajů se pak jejich mzda pohybuje nejčastěji mezi 65 a 75 tisíci.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.