Konference AI v IT infrastruktuře 2026 připraví firmy na éru inteligentních systémů

Umělá inteligence (AI) se rychle stává nedílnou součástí podnikových IT prostředí a zásadně mění způsob, jakým organizace navrhují, provozují i spravují svou infrastrukturu. Už není pouze nadstavbou existujících systémů, ale klíčovým faktorem, který ovlivňuje architekturu datových center, síťových služeb i cloudových platforem. Odborná konference AI v IT infrastruktuře 2026, která se uskuteční 26. května 2026 v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central, se zaměří na to, jak efektivně integrovat AI do infrastruktury, jak zvládnout rostoucí nároky na výkon, bezpečnost i správu dat a jak přetavit technologický potenciál AI do reálné byznysové hodnoty.

Odborný program nabídne komplexní pohled na proměnu IT infrastruktury pod vlivem AI, od návrhu architektur připravených na AI úlohy přes automatizaci provozu a správu dat až po otázky bezpečnosti, řízení a ekonomiky provozu. Akce propojí strategické i technické perspektivy a přinese konkrétní zkušenosti z praxe s nasazováním AI v podnikovém prostředí.

AI Act v praxi: Je váš systém skutečně systémem AI?

AI Act přináší zcela nový regulatorní rámec, který zásadně ovlivňuje vývoj, nasazení i provoz systémů využívajících umělou inteligenci – zároveň ale otevírá řadu praktických otázek, zejména co přesně lze za systém umělé inteligence považovat a jaké povinnosti se na jednotlivé subjekty, které tyto systémy provozují, vztahují. Jak definovat systém AI v praxi, kde leží hranice mezi systémem a modelem umělé inteligence a jak správně určit dopady regulace na konkrétní produkty a služby, vysvětlí advokát specializující se na právo v oblasti informačních technologií a regulaci moderních technologií Miroslav Chlipala. Ve své přednášce nabídne srozumitelný právní výklad AI Actu, který pomůže organizacím zorientovat se v nových povinnostech, rizicích i požadavcích na soulad s předpisy.

Výkonná infrastruktura jako základ úspěšného nasazení AI

Výkonná infrastruktura je nezbytným předpokladem pro reálné nasazení umělé inteligence v podnikovém i výzkumném prostředí. Jak probíhá návrh a budování prostředí pro náročné výpočty, jakou roli zde hrají technologie NVIDIA a jak vypadá cesta od architektonického návrhu přes volbu vhodných řešení až po jejich nasazení u zákazníka, přiblíží Milan Hradil ze společnosti M Computers, která patří mezi klíčové partnery společnosti NVIDIA ve střední a východní Evropě. Ve své přednášce nasdílí konkrétní zkušenosti z realizovaných projektů i praktický pohled na implementaci řešení pro umělou inteligenci v různých typech organizací.

Agentní operační systém aneb od nástrojů k infrastruktuře

Mnoho IT organizací dnes chápe umělou inteligenci především jako nasazování jednotlivých nástrojů, ve skutečnosti jde však především o otázku infrastruktury. Proč přístup nasazování dílčích AI nástrojů vede k nekontrolovanému využívání AI, neřízeným automatizacím a zvýšeným regulatorním rizikům a co je potřeba vybudovat místo toho, vysvětlí CEO a stratég v Metamatics Organization Jakub Bareš. Představí koncept agentního operačního systému jako vrstvy pro řízení, orchestraci a audit agentů umělé inteligence v podnikovém prostředí. Na základě reálných nasazení ukáže klíčové části této infrastruktury a objasní, kde lze navázat na principy cloudové infrastruktury a kde je naopak nutné uplatnit přístupy nové.

Využívání nástrojů AI při vývoji softwaru a dopady na řízení kybernetických rizik

Nástroje umělé inteligence zásadně mění způsob návrhu, vývoje i testování softwaru a stávají se běžnou součástí vývojových procesů. Tento posun přináší nejen vyšší efektivitu, ale zároveň i nové typy kybernetických rizik, která organizace musí aktivně řídit. Jak se mění charakter bezpečnostních hrozeb v prostředí, kde je umělá inteligence integrována do vývoje, jak přistupovat k důvěryhodnosti generovaného kódu, správě závislostí a ochraně citlivých dat, vysvětlí generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra kybernetické bezpečnosti Marek Zeman. Zároveň popíše i klíčové výzvy řízení kybernetických rizik v prostředí s využitím umělé inteligence a nabídne doporučení, jak tato rizika systematicky identifikovat, vyhodnocovat a řídit.

Identita v éře autonomie: jak udržet kontrolu nad AI agenty

Autonomní chování agentů umělé inteligence přináší organizacím zásadní zvýšení efektivity, zároveň však otevírá prostor pro nová bezpečnostní rizika v podobě zneužití nadměrných oprávnění a nekontrolovaného přístupu k datům. Jak zajistit, aby bylo možné udržet nad těmito agenty plnou kontrolu, jak přistupovat k řízení jejich identit a jak v praxi funguje bezpečnostní model založený na principu nulové důvěry, přiblíží Daniel Hetényi, specialista na bezpečnost identit ve společnosti Palo Alto Networks. Současně demonstruje, jak v reálném čase monitorovat aktivitu AI agentů a efektivně eliminovat hrozby dříve, než způsobí nenapravitelné škody.

AI v kybernetické obraně: od detekce anomálií ke srozumitelným výstupům

Nástroje umělé inteligence dnes zásadně mění i způsob, jakým organizace vyhodnocují komplexní síťové hrozby a jak se vyrovnávají se zahlcením bezpečnostními upozorněními. Jak lze pomocí AI převádět technické síťové anomálie do srozumitelných forenzních zpráv a jak zlepšit orientaci bezpečnostních týmů v záplavě alertů, přiblíží Pavla Sehnalová ze společnosti Progress. Vysvětlí fungování modulu Threat Briefing, který využívá velké jazykové modely k transformaci síťových událostí do srozumitelných výstupů, a ukáže, jak lze díky transparentnímu zapojení umělé inteligence urychlit vyšetřování incidentů, omezit efekt „černé skříňky“ a zachovat plnou kontrolu člověka nad rozhodováním v zabezpečené infrastruktuře.

Firemní data jako mozek AI: reálné implementace bez kompromisů

Nasazení velkých jazykových modelů v podnikových prostředích přináší nové možnosti, ale zároveň klade vysoké nároky na spolehlivost, dohledatelnost výstupů a právní předvídatelnost jejich chování. Jak zajistit, aby AI fungovala v kritických procesech s potřebnou mírou kontroly a transparentnosti, popíše spoluzakladatel a technologický lídr Legal Tech Factory Europe Július Kürthy. V závěru konference demonstruje tři reálné implementace z oblasti technologií pro právní služby a právní procesy, energetiky a průmyslové výroby a ukáže, jak propojení velkých jazykových modelů s interními doménovými daty, deterministickými rozhodovacími rámci a integrací stávajících systémů pomáhá eliminovat klíčová rizika generativní umělé inteligence v podnikové praxi.

Konference AI v IT infrastruktuře 2026 je určena zejména pro CIO, CTO, IT architekty, specialisty na infrastrukturu, bezpečnost a správu dat a manažery digitalizace, kteří rozhodují o technologickém směřování svých organizací. Akce proběhne prezenčně 26. května 2026 od 9:00 do 15:00 hodin v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central a poskytne ucelený pohled na to, jak AI mění základy IT infrastruktury a jak se na tuto změnu efektivně připravit. Více informací a registrace jsou k dispozici na ai.exponet.sk.

Krátce

  • 4. 5.  Seyfor s dalším zářezem

    Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

