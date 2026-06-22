Konference TAL 2026 ukázala, jak stavět logistiku připravenou na AI a automatizaci

Právě na to, jak v takovém prostředí stavět logistiku odolně, datově a s ohledem na budoucí rozvoj, se letošní TAL zaměřil. O své rady a zkušenosti se 16. června v Parkhotelu Plzeň podělili odborníci ze společností jako Škoda Auto, SAP, Amazon, Magna Exteriors, Shape Corp. nebo Noyes Technologies. Na konkrétních příkladech předvedli, co v praxi znamená přístup Digital by Design.
Konference TAL 2026 znovu potvrdila pozici jednoho z klíčových setkání pro odborníky z oblastí logistiky, výroby, IT a průmyslové digitalizace. „Tato odvětví aktuálně čelí novým podmínkám – od rostoucí potřeby odolnosti řetězců přes dekarbonizaci až po digitalizaci. A právě proto je důležité propojovat zkušenosti napříč regiony. Spojení Česka a Bavorska ukazuje, jak důležité je využívat synergie a spojovat síly. Jen společně dokážeme dodavatelské řetězce připravit na budoucnost,“ řekl Richard Brunner z Obchodní a průmyslové komory Regensburg, který konferenci zahájil společně s Romanem Žákem ze společnosti Aimtec a Bernardem Bauerem z Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Právě Aimtec je hlavním pořadatelem konference a na její organizaci se podílejí také obě zmíněné komory.
Od digitalizace procesů k digitalizaci rozhodování
Firmy už dnes neváhají, zda digitalizovat. Otázkou ale zůstává, jak z digitalizovaných procesů udělat základ pro rychlejší a přesnější rozhodování, na které se mohou skutečně spolehnout. Rostislav Schwob z Aimtec upozornil, že pilotní digitalizační a automatizační projekty jsou jen první krok. Opravdová výzva se skrývá v úspěšném roll-outu a standardizaci napříč závody. Co je správná cesta? Klíčem jsou podle něj čistá data, otevřené integrace a architektura, která firmu nezablokuje při dalším rozvoji.
Praktický dopad takového přístupu ukázal Pavel Maryško ze Škoda Auto na příkladu digitálního řízení šroubových spojů, které automobilka vnímá jako zásadní prvek bezpečnosti svých produktů. Představil reálný příklad z provozu, kde pracuje zhruba 300 utahovacích zařízení a denně proběhne přibližně 500 000 utažení. Ke každému z nich vzniká přesný datový záznam včetně utahovací křivky, což umožňuje detailní dohledatelnost, kontrolu kvality i rychlejší reakci na nestandardní situace.
Na změnu role člověka v digitálním průmyslu navázala Hana Součková ze SAP ČR. Připomněla, že umělá inteligence dnes nepropojuje jen jednotlivá oddělení, ale celý organismus firmy, a umožňuje dívat se na procesy end-to-end. Zároveň zmínila důležitost motivace lidí ke vzdělávání a adaptaci na nové technologie, zejména AI.
AI v logistice? Nástroj pro lepší rozhodování
Na konkrétní přínosy umělé inteligence ve výrobní logistice se zaměřil Markus Speiser z Autodesk. Připomněl, že samotná digitalizace ještě firmám hodnotu nepřináší, pokud data zůstávají v oddělených systémech a nepomáhají při rozhodování napříč celým životním cyklem produktu. „AI není konečná pravda, ale indikátor, který nám pomáhá vydat se nejvhodnější cestou. Pokud chceme využít její potenciál, musíme nejprve propojit data a odbourat systémová sila,“ řekl Speiser.
Téma měřitelné hodnoty AI otevřela také panelová diskuse moderovaná Pavlem Boháčem z Aimtec. Haresh Solanki z Inteva Products předvedl, že při zpracování tisíců zákaznických smluv měsíčně dokáže AI firmám ušetřit až 99,72 % času. Robert Cameron z VDA připomněl, že řízení výjimek se v dodavatelských řetězcích stalo každodenní realitou. AI pomáhá s rychlou analýzou a stabilizací výroby, zatímco plně autonomní „dark factories“ zatím v automotive realitou nejsou. Bindioa Ouali ze Safran Aircraft Engines doplnil, že AI nemá nahrazovat odpovědnost člověka, ale posilovat jeho schopnost lépe se rozhodovat.
Robotizace mění každodenní provoz
Jak zásadní roli už dnes hrají autonomní technologie v logistickém provozu, prezentoval Jan Vavřík ze společnosti Amazon, která ve svých skladech využívá více než milion robotů. Digitální technologie tady vstupují do plánování, třídění objednávek, optimalizace tras i řízení pohybu zboží. Právě kombinace robotiky, dat a AI umožňuje škálovat provoz, který musí reagovat na poptávku s několikaměsíčním předstihem.
Na praktické nasazení autonomních mobilních robotů navázali Karel Kepka ze Shape Corp. a Markus Schmermund z Idealworks. Na příkladu intralogistického projektu ukázali, že chytrá automatizace může být rychle nasaditelná, provozně stabilní a ekonomicky návratná: implementace trvala jen několik týdnů, systém nyní funguje v režimu 24/7 a návratnost projektu je do devíti měsíců.
Automatizace musí umět růst s provozem
Flexibilitu jako podmínku úspěšné automatizace potvrdili Christoph Scheufler z Magna Exteriors a Marco Prüglmeier z Noyes Technologies. Představili automatizaci vychystávání nárazníků pomocí goods-to-person systému s mobilními roboty, který zkrátil docházkové vzdálenosti o 97 % a snížil nároky na skladovou plochu o 70 %. Projekt potvrdil, že modulární řešení lze rozšiřovat bez zásadních změn stávajících procesů.
Na přípravu automatizačních projektů navázala panelová diskuse s Janem Vavříkem z Amazon Logistic Prague, Liborem Mihalkou z LogTech, Romanem Černohousem z Logio a Rostislavem Schwobem z Aimtec. Řečníci se shodli, že firmy by neměly automatizovat kvůli trendu, ale kvůli jasně pojmenovanému problému. Důležitá je také příprava týmu, zaškolení a technická podpora po předání řešení, protože automatizace má v provozu sloužit dlouhodobě.
Na význam přípravy a rozhodování pod tlakem navázal v závěru programu také Martin Šonka, český akrobatický pilot a bývalý bojový pilot vzdušných sil Armády České republiky, který téma rychlé reakce na měnící se podmínky přenesl mimo svět logistiky.
Technologie na vlastní oči
Praktický rozměr konference doplnila Experience Zone s ukázkami technologií a prostor pro setkávání s partnery akce, například s hlavním partnerem TAL 2026 Zebra Technologies. Účastníci mohli během dne navštívit také #AimtecLab – Aimtec Digital Factory Showcase, který přiblížil principy digitální továrny přímo v hlavním sále.
Neformální večerní program se nesl ve znamení výročí 30 let společnosti Aimtec. Zahájili ho zakladatelé firmy Roman Žák a Jaroslav Follprecht společně s CEO Pavlem Boháčem. „Jestli existuje něco, co dovedlo Aimtec k takovému úspěchu, je to tým úžasných lidí, kterým záleží na dobře odvedené práci,“ řekl Roman Žák.
Další ročník konference Trends in Automotive Logistics se uskuteční 15. června 2027.
Aimtec
Aimtec už téměř třicet let podporuje průmyslové podniky na celém světě v digitalizaci výroby a logistiky. Zaměřuje se na propojení světa IT a byznysu – od řízení skladů, výroby a dodavatelského řetězce až po simulaci, automatizaci a integraci komplexních systémů. Mezi zákazníky společnosti Aimtec patří například Škoda Auto, Panasonic, DENSO, Magna či GZ Media. Více informací naleznete na www.aimtecglobal.com.