Kybernetickou bezpečnost už nesmí řešit jenom specialisté. Je to věc celé firmy

Radan Dolejš
Včera
Doba čtení: 5 minut

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Kybernetická bezpečnost už není doménou pouze technických specialistů. V roce 2025 se stává strategickým tématem pro celé vedení firem a zejména pro CIO a CISO. Sílící vlna automatizovaných útoků, nástup generativní AI ve službách útočníků i obránců a dramatický nedostatek odborníků zásadně mění pravidla hry. Fortinet 2025 Cybersecurity Skills Gap Report, založený na rozsáhlém průzkumu mezi 1 850 IT a bezpečnostními decision makery z 29 zemí, odhaluje, že 86 % organizací čelilo v roce 2024 alespoň jednomu kyberútoku a 28 % z nich dokonce pěti a více. Ztráty přesáhly milion dolarů u více než poloviny postižených firem.

Pro CIO a CISO to znamená jediné: skills gap už není pouze HR problémem, ale existenčním rizikem, které rozhoduje o byznysové kontinuitě, reputaci i osobní odpovědnosti. 

Skills gap: Od technického deficitu k byznysové krizi

Globální deficit kyberbezpečnostních odborníků dosahuje podle ISC2 rekordních 4,76 milionu volných pozic. Z českého a evropského pohledu jde o 74 % firem, které trpí akutním nedostatkem talentů, především v AI, cloudové bezpečnosti a datové analytice. Největším paradoxem je, že 88 % bezpečnostních týmů zažilo vážné incidenty přímo kvůli chybějícím dovednostem a 69 % opakovaně. Nejde přitom jen o rychlost reakce, ale i o schopnost rozpoznat a zastavit nové typy hrozeb.

Malware, phishing a webové útoky tvoří 78 % všech incidentů, ale jejich charakter se radikálně proměnil. Útočníci využívají AI k tvorbě personalizovaných phishingů, deepfake obsahu pro sociální inženýrství a automatizované rekognici sítí. Bez týmů schopných detekovat tyto nové vektory – například zranitelnosti typu MITRE ATLAS nebo OWASP LLM Top 10 – je obrana zásadně oslabená.

Zásadní je také posun v odpovědnosti a očekávání. Boardroom scrutiny je realitou: 76 % boardů zvýšilo fokus na kyberbezpečnost oproti roku 2023 (z 72 %), 96 % ji řadí mezi klíčové byznysové priority a 95 % jako finanční. Ignorování skills gapu znamená ztrátu důvěry a přímé ohrožení pozice IT leadershipu. Osobní rizika jsou navíc vyšší než kdy dříve – 52 % firem uvádí, že jejich vedení čelilo po průnicích pokutám, vězení nebo ztrátě pozice. Průměrný čas obnovy po útoku – 2,5 měsíce – paralyzuje operace a stojí miliony.

V regionu EMEA, kam patří i Česko, používá AI nástroje 66 % firem, ale 53 % vidí nedostatek expertizy jako hlavní bariéru. Zaostáváme tak za APAC, kde je AI adoption na 69 %, což znamená vyšší expozici rizikům a pomalejší reakce na hrozby.

AI: Dvojsečný meč bezpečnosti

Umělá inteligence je v roce 2025 nejvýraznějším trendem v oblasti kyberbezpečnosti. 97 % organizací AI v bezpečnosti již používá nebo plánuje, přičemž prioritu mají oblasti threat detection (66 %), security automation (55 %) a threat intelligence (52 %). AI funguje jako „junior analytik“ – rychle prochází logy, identifikuje hrozby a umožňuje seniorním specialistům zaměřit se na klíčové rozhodování. 

Paradoxně je však AI současně i zdrojem nových hrozeb. 49 % lídrů se obává nárůstu útoků díky AI, 39 % rizika dezinformací (deepfakes), 38 % narušení soukromí a 37 % ztráty kontroly nad AI systémy. Největší bariérou implementace je nedostatek expertizy (48 %), následovaný obavami z rizik (44 %) a skeptickými týmy (43 %).

Pro CISO to znamená nutnost rozlišovat mezi nasazením AI nástrojů a skutečným pochopením jejich principů. Bez hacker mindsetu a znalosti specifických zranitelností, jako prompt injection nebo model poisoning, AI zesiluje slabiny místo jejich řešení. Firmy s 9+ útoky mají 76% šanci na AI nástroje, ale bez dovedností je efektivita nízká a hrozí falešný pocit bezpečí.

Optimismus přináší pohled profesionálů: 87 % věří, že AI zlepší jejich práci, 73 % očekává více specializovaných rolí. Klíčem je hybridní model: AI zesiluje lidské schopnosti, ale vyžaduje pevné základy, hands-on zkušenosti a kontinuální vzdělávání.

Boardroom governance: Od pasivity k proaktivní odpovědnosti

Významným zjištěním reportu je, že pouze 49 % lídrů věří, že jejich board chápe AI rizika, přesto 76 % boardů zvýšilo fokus na bezpečnost. 62 % zavedlo mandatorní certifikace, 55 % awareness tréninky a 55 % AI řešení. Tempo však nestačí.

Boardy čelí osobní odpovědnosti: 76 % firem s 5–8 útoky vidělo vedení pod trestním stíháním. V EU GDPR zvyšuje tlak. CIO/CISO musí iniciovat vzdělávání boardu, reportovat MTTD/MTTR a navrhnout bezpečnostní výbory.

Efektivní governance v oblasti bezpečnosti vyžaduje, aby boardy nejen schvalovaly rozpočty, ale aktivně se vzdělávaly v problematice AI, podporovaly vznik specializovaných výborů a sledovaly klíčové metriky jako Mean Time to Detect (MTTD) a Mean Time to Respond (MTTR). CIO a CISO by měli iniciovat pravidelné workshopy pro board, zaměřené na scénáře AI útoků, a systematicky reportovat stav rizik a připravenosti.

Lidský faktor: Příčiny průniků a strategie reakce

Report potvrzuje, že největší příčinou úspěšných útoků je stále lidský faktor. Nedostatek bezpečnostního povědomí (56 %) vede před chybějícími dovednostmi a školením (54 %) a nedostatkem nástrojů (50 %). Po incidentu firmy reagují rozšířením IT týmu (63 %), mandatorními certifikacemi (62 %) a školeními (59 %).

Nábor je přitom stále obtížnější – 52 % firem má problém najít vhodné kandidáty, zejména v oblasti network engineering (58 %) a AI experience (57 %). Retence je rovněž problém: 48 % zaměstnanců odchází kvůli nedostatku školení a rozvoje. CIO a CISO musí přejít od teorie k praxi – hands-on trénink, role-specific rozvoj a kontinuální learning jsou nezbytností.

Certifikace a talent pools: Nové přístupy k náboru a rozvoji

Na 89 % firem preferuje certifikované kandidáty, ale ochota platit za certifikace klesá (73 % oproti 89 % v předchozím roce). Netradiční pooly (ženy 27 %, veteráni 17 %) zůstávají nedostatečně využité. Flexibilita v požadavcích na vzdělání (diplom 43 %, vendor training 38 %) je klíčem k rozšíření talent poolu a snížení závislosti na úzkém okruhu kandidátů.

Organizace, které investují do rozvoje vlastních lidí a otevřeně přistupují k náboru z netradičních skupin, mají větší šanci skills gap překonat. Vysoký podíl zaměstnanců odchází kvůli nedostatku školení a kariérního růstu – CIO/CISO by měli prosazovat investice do kontinuálního vzdělávání a otevřít se netradičním talent poolům (ženy, veteráni, career changers), přičemž je třeba flexibilněji přistupovat k požadavkům na formální vzdělání.

Strategická roadmapa pro CIO/CISO

Co z toho plyne pro lídry kyberbezpečnosti? Následující kroky představují pragmatickou strategii, jak skills gap proměnit z hrozby v konkurenční výhodu:

Audit dovedností: Pravidelně mapujte kompetence v týmu, identifikujte kritické mezery v AI, cloudu a datové bezpečnosti a plánujte jejich cílené uzavírání.

Role-specific trénink: Investujte do hands-on vzdělávání, simulací a role-specific certifikací. Rozvoj AI dovedností by měl být přizpůsoben konkrétním rolím v týmu.

Rozšíření talent poolu: Flexibilita v požadavcích na vzdělání, otevřenost k netradičním kandidátům a podpora interního upskillingu umožní lépe reagovat na nedostatek expertů.

Zvýšení angažovanosti boardu: Pravidelné vzdělávání boardu, reporting klíčových metrik a vytváření specializovaných bezpečnostních výborů zvyšuje odolnost firmy vůči strategickým hrozbám.

Proaktivní risk management: Kyberbezpečnost musí být řízena jako kontinuální proces, nikoli jako reaktivní obrana. Investice do AI nástrojů, ale i do vzdělání a rozvoje lidí, je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti bezpečnostní strategie.

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

