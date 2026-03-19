CIOtrends  »  Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Radan Dolejš
19. 3. 2026
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Stylizovaná isometrická mapa Česka s vyznačenými municipalitami (Pardubice, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Jablonec nad Nisou). U každého města malé ikony znázorňují hlavní témata: bezpečnost a IDM v Pardubicích, mlčení Ostravy, upgrade a 49 mil. Kč v Ústí, mobilní aplikaci a GIS v Brně, chatbot a infrastrukturu v Jablonci. Z řetězu zlatých mincí s vlajkou EU proudí finance do měst, uprostřed váha symbolizuje dilema mezi investicemi, bezpečností a odlivem IT odborníků.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Česká státní správa stojí na digitálním rozcestí. Zatímco do hardwaru a bezpečnosti proudí miliardy korun – často zachraňované na poslední chvíli z evropských fondů – lidský kapitál, který by tyto systémy řídil, kriticky chybí. Přinášíme druhý díl našeho unikátního materiálu o státních investicích do IT.

Každé dva roky děláme v CIOtrends anketu mezi státními organizacemi, jak jsou na tom s investicemi do informačních technologií. A protož letos je zase sudý rok, byl čas i na anketu. Protože jde o zajímavá čísla, překlápíme postupně celý článek z magazínu i na web, rozdělený do několika částí. 

V druhém díle se zaměříme na investice do IT z rozpočtů vybraných municipalit.

První obecný díl najdete zde

Municipality

Magistrát města Pardubic

Výdaje na informační a komunikační technologie tvoří na pardubickém magistrátu stabilní část celkového rozpočtu. V roce 2024 dosahovaly 2,27 %, v roce 2025 činí 2,23 % a pro rok 2026 je plánován podíl ve výši 2,35 %. Úřad v uplynulém období investoval především do bezpečnosti, konkrétně do centrální platformy Identity Management System (IDM) a zavedení multifaktorové autentizace (MFA).

V oblasti kybernetické bezpečnosti čelil magistrát v srpnu 2024 většímu DDoS útoku, který způsobil nedostupnost webových stránek v řádu nižších jednotek hodin. Implementaci požadavků směrnice NIS2 řeší úřad ve spolupráci s externím dodavatelem v režimu nižších povinností. V letech 2026 a 2027 je plánováno výběrové řízení na službu vzdáleného elektronického podepisování (HSM) s předpokládanými náklady 600 tisíc korun ročně.

Magistrát již do svých agend zapojil nástroje umělé inteligence. „Využíváme specializované nástroje AI v systému právních norem a předpisů, služby LLM AI při tvorbě textů, interní machine learning při zpracování dokumentů na podatelně úřadu,“ popsala Zdeňka Malá z OIT pardubického magistrátu.

Digitalizace služeb se soustředí na Portál občana, který umožňuje podávání formulářů či žádostí o dotace. Interně probíhá automatizace účetních procesů, kde je již funkční elektronická kontrola po vzniku závazku a implementuje se kontrola před jeho vznikem. Z evropských zdrojů čerpal úřad dotace z Národního plánu obnovy na IT vybavení stavebních úřadů a z výzvy na kybernetickou bezpečnost obcí.

Magistrát města Ostravy

Mluvčí odmítla odpovědět, protože „v návaznosti na legislativní změnu (konkrétně datem 1. 11. 2025 se statutární město Ostrava stalo povinným subjektem v režimu nižších povinností podle zákona o kyberbezpečnosti) nelze Vámi dotazované ke zveřejnění poskytnout“.

Což je samozřejmě zcela nesmyslný argument.

Magistrát města Ústí nad Labem

Výdajová stránka rozpočtu na informační a komunikační technologie Magistrátu města Ústí nad Labem vykazuje v plánovaném horizontu výraznou růstovou trajektorii, konkrétní částky najdete v tabulce níže.

V nadcházejícím období let 2026 a 2027 bude investiční prioritou významný upgrade podnikového informačního systému MS Navision, kde se předpokládané náklady pohybují v řádu nižších desítek milionů korun. Mezi další klíčová výběrová řízení patří projekty Portálu občana, modernizace personálního a mzdového systému či centrální spisové služby pro příspěvkové organizace, kde se v jednotlivých případech očekávají investice v jednotkách milionů korun. Významnou roli ve financování hrají externí zdroje, kdy město úspěšně čerpalo 49 milionů z Národního plánu obnovy na projekt zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO
1/10 otázek
Spustit kvíz

CIOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat


HP Knowledge HUB
pro moderní firemní IT

Zobrazit všechny články

Krátce

  • 4. 3.  Jsme v TOP 5 zemí v digitaliazci plateb

    Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

    Vyplývá to z nové analýzy společnosti Mastercard, která hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby.

  • 27. 2.  Abra se integruje do Německa

    Dodavatel ERP systémů Abra Software se stává součástí skupiny SelectLine Group – dynamicky rostoucí evropské softwarové skupiny zaměřené na podniková řešení pro malé a střední firmy (SME).

    Firma tím prý získá silného evropského partnera, který sdílí firemní vizi moderních cloudových ERP řešení. SelectLine Group je evropská softwarová skupina se sídlem v Německu, která sdružuje několik poskytovatelů ERP řešení s výraznou pozicí na regionálních trzích. S důrazem na dlouhodobý rozvoj, technologickou vyspělost a udržitelný růst podporuje spolupráci a sdílení know-how napříč svými společnostmi.

  • 26. 2.  Zebra do Ameriky

    Společnost GFI Software svěřila svou kompletní distribuci produktů v Severní Americe firmě Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Firma tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

    Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

  • 28. 1.  Více podnikatelů

    Oživení tažené domácí poptávkou se odrazilo do optimismu podnikatelů, kteří v roce 2025 zakládali nebývalé množství nových firem. Vzniklo téměř 35 000 nových společností, což je nejvíc za posledních dvacet let a o 13 % víc, než v roce 2024. Celkový počet firem registrovaných v ČR se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Údaje vyplývají ze statistik Dun & Bradstreet.

  • 18. 12.  Aricoma uspěla v EU

    Aricoma navázala na úspěšnou spolupráci s Evropskou komisí. Uspěla už podruhé za sebou ve významném tendru na dodávání IT služeb pro největší instituce EU. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky je téměř 617 milionů eur, v přepočtu 14,8 miliard korun.

    Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Aricoma tak navazuje na podobný kontrakt z roku 2021.

Další krátké zprávy

Anketa

Jste spokojeni se schopnostmi aktuálně dostupných genAI modelů?

Zobraz výsledek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Z našich webů

Dále u nás najdete

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Objednejte si nejnovější vydání magazínu CIOtrends
Obsah
předplatné PŘEDPLATNÉ