Mzdové vystřízlivění v IT, pohádkové platy už nejsou samozřejmostí, je i méně pracovních příležitostí. Kolik si kde vyděláte?

„IT trh se za poslední roky výrazně proměnil. Zatímco dříve stačila k získání velmi dobře placené práce znalost určité technologie, dnes firmy mnohem více rozlišují mezi jednotlivými specializacemi a úrovněmi zkušeností. Největší zájem mají o odborníky, kteří dokážou kombinovat více dovedností a přinášet konkrétní přidanou hodnotu. Naopak u rutinnějších činností roste tlak automatizace a umělé inteligence, což se promítá nejen do poptávky po zaměstnancích, ale postupně také do jejich odměňování,“ říká Eliška Smržová, ředitelka divize Grafton Recruitment.
Firmy omezují nábor juniorů, uchazeči jsou ochotnější ke kompromisům
Pod tlakem automatizace a umělé inteligence se ocitají především juniorní pozice, u nichž ubývá pracovních příležitostí. Obtížnější situaci než v minulosti však začínají pociťovat také někteří softwaroví vývojáři. Oproti předchozím letům je v IT méně otevřených pracovních míst a zkracuje se také doba jejich obsazování. U řady klíčových rolí se nyní pohybuje kolem tří až čtyř týdnů.
Uchazeči jsou zároveň ochotnější přistupovat na kompromisy, ať už jde o mzdové požadavky, rozsah práce z domova nebo formu spolupráce. Home office zůstává vedle mzdy jedním z hlavních faktorů, podle nichž IT specialisté posuzují atraktivitu pracovní nabídky. Řada zaměstnavatelů však možnosti práce na dálku postupně omezuje.
Praha vede, Zlín patří mezi nejméně hodnocené
Přestože se mzdové rozdíly mezi regiony postupně snižují, u některých IT profesí zůstávají značné. Nejvyšší mzdy jsou dlouhodobě v Praze, následované Jihomoravským krajem. Relativně silnou pozici má také Moravskoslezský kraj, a to jak z hlediska mzdových podmínek, tak dostupnosti specializovaných pracovních příležitostí.
Na opačném konci pak stojí především Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočina. V některých IT profesích výrazněji zaostávají také Plzeňský a Liberecký kraj. Například vývojář v C# může v Praze a Středočeském kraji dosáhnout na mzdu až 135 000 korun měsíčně, zatímco ve Zlínském kraji je horní hranice mzdového rozpětí 70 000 Kč. Podobné rozdíly se objevují také u vývojářů mobilních aplikací pro Android a iOS. Výrazné rozdíly panují i v kybernetické bezpečnosti. Zatímco konzultant IT bezpečnosti si v Praze může vydělat až 130 000 korun, ve Zlínském kraji začíná mzdové rozpětí této pozice na 55 tisících.
Nejvyšší mzdy mají IT ředitelé, specialisté na kybernetickou bezpečnost a AI
Nejlépe placenou pozicí v IT zůstává ředitel IT (CIO/CTO), jehož mzda může v Praze dosáhnout až čtrt milionu korun měsíčně a v Jihomoravském kraji až 220 000 korun. Ve všech sledovaných regionech přitom začíná mzdové rozpětí této pozice nejméně na 100 000 Kč.
Mezi vysoce odměňované odborníky patří také manažeři IT bezpečnosti, specialisté na zabezpečení cloudových prostředí a DevSecOps či experti na podnikové systémy SAP a Salesforce. Například architekt Salesforce si v Praze může vydělat až 160 000 měsíčně, zkušený konzultant SAP s více než pěti lety praxe pak začíná na 110 000 korunách. Mzdy přesahující 100 000 nabízejí rovněž vybrané pozice zaměřené na cloudová prostředí AWS a Azure, DevOps či business intelligence. Jde však často o úzce specializované role, jejichž nabídka je na trhu omezená.
Samostatnou skupinu tvoří profese spojené s umělou inteligencí. Nejlépe jsou odměňováni inženýři strojového učení, specialisté na velké jazykové modely (LLM), vývojáři AI/ML a bezpečnostní inženýři specializovaní na AI. V Praze mohou jejich mzdy dosáhnout až 150 000 Kč měsíčně, přičemž spodní hranice mzdového rozpětí u těchto pozic neklesá pod 95 000 Kč.
„Nabídka pracovních příležitostí v oblasti AI se zatím soustřeďuje především do Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, v budoucnu očekáváme jejich rozšíření i do dalších regionů,“ doplňuje Eliška Smržová.
Správa IT infrastruktury už nezaručuje šestimístné mzdy
Zatímco některé moderní technologické specializace si udržují vysoké ohodnocení, tradiční administrátorské pozice již podobný mzdový potenciál nenabízejí. U správců sítí, IT administrátorů, databázových administrátorů či správců Windows se mzdy zpravidla pohybují pod hranicí 100 000 Kč. Například IT administrátor ve Zlínském kraji začíná na 48 000 a spodní hranice mzdového rozpětí nepřesahuje 50 000 Kč ani v celé řadě dalších regionů.
Mění se také rozdíly mezi jednotlivými technologiemi. Zatímco v minulosti byli administrátoři Linuxu a Unixu zpravidla lépe placeni než specialisté na Windows, dnes se jejich mzdy ve většině regionů vyrovnávají, případně se poměr obrací. Je to dáno rostoucí rolí automatizace a také tím, že zejména v menších firmách dokáže příslušnou práci často zajistit někdo jako svou vedlejší roli.
Vývojáři: Rozhoduje technologie, zkušenost i šíře znalostí
Rozdíly v odměňování se objevují také mezi softwarovými vývojáři. K nejlépe placeným patří vývojáři v Javě, full-stack vývojáři, specialisté na Python, Embedded C++ a zkušení odborníci na ABAP. Například vývojář v Javě může v Praze dosáhnout až na 160 000 Kč měsíčně. Regionální rozdíly jsou však značné.
U specialistů na Python se v některých krajích mzdové rozpětí pohybuje pouze mezi 55 000 a 65 000 Kč. Nižší mzdové ohodnocení pak průzkum zaznamenal i u některých dříve velmi žádaných specializací, například u PHP, JavaScript či frontendového vývoje, stejně jako u konzultantů a designérů UX/UI, kteří se zaměřují na uživatelskou zkušenost a návrh uživatelských rozhraní.
I v IT začínají některé mzdy na 40 tisících korun
Přestože IT patří mezi nadprůměrně odměňované obory, existují v něm i pozice, jejichž mzdy se od celorepublikového průměru výrazně nevzdalují. Nejnižší mzdové rozpětí v celé sledované kategorii vykazují manuální testeři, u nichž spodní hranice v některých krajích začíná na 40 000 korunách měsíčně.
Zaměstnanci sázejí na AI agenty, rozvoj dovedností a lepší technologie. Vztah k práci se zlešuje
K méně placeným pozicím patří také techničtí dokumentaristé, kteří ani v Praze zpravidla nedosahují na více než 60 000 Kč, dále analytici testování s méně než pěti lety zkušeností a specialisté technické podpory první úrovně. U posledně jmenovaných začíná mzdové rozpětí nejčastěji na 45 000 Kč, a to i v Praze.
Technologické dovednosti získávají na hodnotě i mimo IT
Přestože se situace na trhu IT pracovních míst mění, význam technologických dovedností v celé ekonomice dále roste. Firmy napříč obory hledají zaměstnance, kteří dokážou propojit znalost svého oboru s digitálními technologiemi, automatizací a umělou inteligencí.
„Technologické dovednosti už dávno nejsou doménou IT. Ve výrobě roste význam automatizace a datové analytiky, ve financích technologie přebírají rutinní činnosti a v marketingu se standardem stává práce s AI a automatizací. Pro zaměstnance to znamená nutnost průběžně rozšiřovat své kompetence, pro firmy zase větší důraz na rozvoj a rekvalifikaci vlastních lidí,“ uzavírá Eliška Smržová.
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