Mzdy v IT narazily na strop, obří mzdy už nečekejte

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila nový mzdový průzkum, který mapuje situaci v IT a technologických odvětvích. Zatímco průměrná mzda v Česku letos vzrostla o 4,25 %, v IT se růst mezd téměř zastavil.
Firmy i specialisté teď spíš hledají rovnováhu mezi platem, benefity, hybridní prací a zajímavými projekty.
Mzdy na stropě, klíčem je všestrannost a strategické myšlení
IT trh zůstává živý, ale najít ty správné lidi je čím dál těžší. Nejvíc chybí odborníci na DevOps, kybernetickou bezpečnost, enterprise architekturu nebo SAP konzultace.
Firmy hledají kandidáty, kteří zvládají nejen technickou stránku, ale umí propojit IT s byznysem nebo strategickým plánováním. Velkou výhodou je kombinace dovedností, třeba frontend a backend, nebo znalost Javy a Kubernetesu. To se promítá i do náborů a mzdových očekávání.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIOtrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
U seniorních pozic už mzdy často narážejí na svůj strop. Proto firmy víc tlačí na atraktivní benefity – flexibilitu, jako je práce z domova nebo možnost vybírat si projekty, dlouhodobé zakázky a práci s moderními technologiemi.
Naopak juniorů, hlavně absolventů rekvalifikačních kurzů (například Python nebo data analýza), je na trhu poměrně dost.
Firemní kultura a work-life balance hrají hlavní roli
Podle průzkumu IT odborníci v Česku kladou velký důraz na firemní kulturu, rovnováhu mezi prací a osobním životem a flexibilitu. Pokud firmy chtějí povinnou docházku do kanceláře víc než tři dny v týdnu bez jasného důvodu, většina kandidátů to odmítá.
Obsazení klíčové IT pozice trvá průměrně 5–8 týdnů, a pokud jde o specialisty na více technologií, často ještě déle.
Regiony, benefity a stav trhu
Praha a Středočeský kraj jsou epicentrem poptávky po IT talentech. Tady firmy hodně soutěží nejen o mzdy, ale i o lepší pracovní podmínky a benefity.
V regionech, kde je méně uchazečů a větší odliv odborníků, musejí zaměstnavatelé víc investovat do náborových strategií a udržení stávajících týmů. Trh práce je pořád napjatý, nezaměstnanost zůstává nízká (kolem 4,5 %) a kvalifikované specialisty je těžké sehnat. Vyšší mzdy už ale nejsou univerzálním řešením – dvě třetiny firem uvádějí, že vyšší platy pomohou jen krátkodobě.
HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.
Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.
Dlouhodobě vítězí investice do benefitů, flexibility a lepšího pracovního prostředí.
Průzkum Graftonu ukazuje, že v IT roste tlak na kandidáty, kteří kombinují technické know-how se strategickým přesahem. Se stagnujícími mzdami se firmy musí zaměřit na hybridní práci, zajímavé projekty a moderní firemní kulturu.
Trh je přesycený juniory, ale seniorní odborníci budou dál vybírat firmy, které jim nabídnou komplexní balíček – autonomii, rozvoj a smysluplné výzvy. Pro CIO a IT leadery to znamená, že při plánování týmů a náborů nestačí jen zvyšovat platy. Klíčem je vytvořit prostředí, kde odborníci chtějí zůstat a růst.
CIOtrends si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.