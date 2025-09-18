;
Mzdy v IT narazily na strop, obří mzdy už nečekejte

Mzdy v IT narazily na strop, obří mzdy už nečekejte

Radan Dolejš
18. 9. 2025
Doba čtení: 2 minuty

Zatímco průměrná mzda v Česku letos vzrostla o 4,25 %, v IT se růst mezd téměř zastavil. Firmy i specialisté teď spíš hledají rovnováhu mezi platem, benefity, hybridní prací a zajímavými projekty.

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila nový mzdový průzkum, který mapuje situaci v IT a technologických odvětvích. Zatímco průměrná mzda v Česku letos vzrostla o 4,25 %, v IT se růst mezd téměř zastavil. 

Firmy i specialisté teď spíš hledají rovnováhu mezi platem, benefity, hybridní prací a zajímavými projekty.

Mzdy na stropě, klíčem je všestrannost a strategické myšlení

IT trh zůstává živý, ale najít ty správné lidi je čím dál těžší. Nejvíc chybí odborníci na DevOps, kybernetickou bezpečnost, enterprise architekturu nebo SAP konzultace. 

Firmy hledají kandidáty, kteří zvládají nejen technickou stránku, ale umí propojit IT s byznysem nebo strategickým plánováním. Velkou výhodou je kombinace dovedností, třeba frontend a backend, nebo znalost Javy a Kubernetesu. To se promítá i do náborů a mzdových očekávání.

U seniorních pozic už mzdy často narážejí na svůj strop. Proto firmy víc tlačí na atraktivní benefity – flexibilitu, jako je práce z domova nebo možnost vybírat si projekty, dlouhodobé zakázky a práci s moderními technologiemi. 

Naopak juniorů, hlavně absolventů rekvalifikačních kurzů (například Python nebo data analýza), je na trhu poměrně dost.

Firemní kultura a work-life balance hrají hlavní roli

Podle průzkumu IT odborníci v Česku kladou velký důraz na firemní kulturu, rovnováhu mezi prací a osobním životem a flexibilitu. Pokud firmy chtějí povinnou docházku do kanceláře víc než tři dny v týdnu bez jasného důvodu, většina kandidátů to odmítá. 

Obsazení klíčové IT pozice trvá průměrně 5–8 týdnů, a pokud jde o specialisty na více technologií, často ještě déle.

Regiony, benefity a stav trhu

Praha a Středočeský kraj jsou epicentrem poptávky po IT talentech. Tady firmy hodně soutěží nejen o mzdy, ale i o lepší pracovní podmínky a benefity.

V regionech, kde je méně uchazečů a větší odliv odborníků, musejí zaměstnavatelé víc investovat do náborových strategií a udržení stávajících týmů. Trh práce je pořád napjatý, nezaměstnanost zůstává nízká (kolem 4,5 %) a kvalifikované specialisty je těžké sehnat. Vyšší mzdy už ale nejsou univerzálním řešením – dvě třetiny firem uvádějí, že vyšší platy pomohou jen krátkodobě. 

Dlouhodobě vítězí investice do benefitů, flexibility a lepšího pracovního prostředí.

Průzkum Graftonu ukazuje, že v IT roste tlak na kandidáty, kteří kombinují technické know-how se strategickým přesahem. Se stagnujícími mzdami se firmy musí zaměřit na hybridní práci, zajímavé projekty a moderní firemní kulturu. 

Trh je přesycený juniory, ale seniorní odborníci budou dál vybírat firmy, které jim nabídnou komplexní balíček – autonomii, rozvoj a smysluplné výzvy. Pro CIO a IT leadery to znamená, že při plánování týmů a náborů nestačí jen zvyšovat platy. Klíčem je vytvořit prostředí, kde odborníci chtějí zůstat a růst.

